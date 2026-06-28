Třetí medaili v řadě nepřidal. Salač dojel v Nizozemsku osmý

Salač po druhém místě v Maďarsku a třetím v české Grand Prix nepatřil od začátku soutěžního víkendu v Nizozemsku k absolutně nejrychlejším jezdcům. Poprvé po třech závodech chyběl v první řadě na startu poté, co v sobotní kvalifikaci skončil jedenáctý.
Na hraně desítky se čtyřiadvacetiletý pilot týmu OnlyFans American Racing pohyboval i téměř v celém průběhu Grand Prix a cílem projel jako desátý s více než devítisekundovou ztrátou na vítěze.
O dvě příčky se pak posunul po penalizacích dvou soupeřů za nedodržení traťových limitů ze závěru závodu.
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Alonso vyhrál po strhujícím finiši s náskokem pouhých 24 tisícin sekundy před Manuelem Gonzálezem ze Španělska, který si upevnil vedení v seriálu. Třetí skončil v těsném závěsu Australan Senna Agius.
Alonso se v průběžném pořadí posunul na čtvrté místo a ztrácí jen sedm bodů na třetího Agiuse a 12 na druhého Španěla Izana Guevaru. González má v čele pořadí téměř šedesátibodový náskok.
Závod Moto3 vyhrál Španěl Máximo Quiles a po šestém vítězství v sezoně zvýraznil náskok v čele šampionátu. Druhý muž průběžného pořadí Álvaro Carpe do cíle nedojel a na vedoucího krajana už má propastnou ztrátu 90 bodů.
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závod mistrovství světa silničních motocyklů v Assenu
Moto3: 1. Quiles 33:51,801, 2. Almansa (oba Šp./KTM) -0,513, 3. Morelli (Arg./KTM) -2,433, 4. Perrone (Arg./KTM) -2,551, 5. Rios (Šp./Honda) -2,921, 6. B. Uriarte (Šp./KTM) -4,438.
Průběžné pořadí (po 10 z 22 závodů): 1. Quiles 211, 2. Carpe (Šp./KTM) 121, 3. Almansa 109, 4. B. Uriarte 102, 5. Morelli 102, 6. Danish (Mal./KTM) 82.
Moto2: 1. Alonso (Kol./Kalex) 35:33,175, 2. González (Šp./Kalex) -0,024, 3. Agius (Austr./Kalex) -0,234, 4. Guevara (Šp./Boscoscuro) -2,179, 5. Ortolá -4,355, 6. Holgado (oba Šp./Kalex) -7,374, ...8. Salač (ČR/Kalex) -9,437.
Průběžné pořadí (po 10 z 22 závodů): 1. González 185,5, 2. Guevara 128, 3. Agius 123, 4. Alonso 116, 5. Vietti (It./Boscoscuro) 109, 6. Holgado 95, ...8. Salač 74.