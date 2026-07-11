Bezzecchiho smůla pokračuje. V kvalifikaci na Sachsenringu si zlomil klíční kost

Bezzecchiho smůla tak pokračuje. Po skvělém začátku sezony mistrovství světa přišly nedokončené závody v Maďarsku a Nizozemsku, mezitím na Grand Prix ČR v Brně nemohl startovat po napadení traťového maršála.
Ještě před více než měsícem přitom Ital pořadí MS vedl s ohromným náskokem.
Kvalifikaci královské kubatury v sobotu vyhrál Španěl Marc Márquez v traťovém rekordu před bratrem Álexem. Jezdce MotoGP čeká od 15 hodin ještě sprint. Od 14:05 se představí v bojích o pozice pro start v nedělním závodu účastníci Moto2 včetně Filipa Salače.