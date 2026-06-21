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Salač po bronzu v Brně: Můj nejlepší den v životě. Ukázalo se, že mám silnou hlavu

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  14:49
Domácí bronz. Filip Salač jako první český závodník dojel v Brně na stupních vítězů ve střední kubatuře. Navázal tak na své páteční a sobotní povedené výkony, kdy třikrát dojel druhý a jednou první. „Bylo toho strašně moc mimo trať. Média, fanoušci, různé povinnosti. Ukázalo se, že mám silnou hlavu. Je to nejlepší den v mém životě,“ jásal po závodě nadšený Salač.
Filip Salač si užívá třetí místo v závodě Moto2 v Brně.

Filip Salač si užívá třetí místo v závodě Moto2 v Brně. | foto: Radim Strachoň, MAFRA

Český jezdec Moto2 Filip Salač vyjel při nedělním závodě Velké ceny Brna před...
Český jezdec Moto2 Filip Salač vyjel při nedělním závodě Velké ceny Brna před...
Český jezdec Moto2 Filip Salač vyjel při nedělním závodě Velké ceny Brna před...
Český jezdec Moto2 Filip Salač vyjel při nedělním závodě Velké ceny Brna před...
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Po nepovedeném startu jste rozjel skvělé tempo. Co se dělo v úvodu závodu?
Start nebyl ideální, propadl jsem se někam na sedmé nebo osmé místo. V tu chvíli bylo hrozně těžké se dostávat dopředu, protože v tom balíku máte možnost se za někým vyvézt a nemáte moc prostoru něco udělat. Čekal jsem, že motorka pojede o trochu lépe, ale v tom vedru to prostě nefungovalo tak, jak bych potřeboval. Takže jsem musel čekat na chyby ostatních. Kde jsem viděl sebemenší místo, tam jsem to zkusil poslat. Navíc mi trochu pomohlo, že přede mnou udělali chybu soupeři. I díky tomu jsem se dokázal posunout dopředu.

Jak složité bylo dotáhnout se na vedoucí skupinu?
Strašně. Oni si na začátku trochu poodjeli a já věděl, že jestli je nedojedu rychle, tak už to nepůjde vůbec. Musel jsem jet na hraně, možná i lehce za hranou. Když jsem je pak dojel, měl jsem pocit, že jsem výrazně rychlejší. Zatáhl jsem, stáhl jsem to a chtěl jsem ještě útočit.

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Jenže nakonec z toho byl boj o udržení třetího místa. Co se stalo?
Trochu jsem odvařil pneumatiky, protože jsem jel opravdu hodně rychlé tempo. A pak přišel ten klíčový moment – dvě kola před koncem před tribunou C. Ztratil jsem předek, byl to velký moment a v tu chvíli jsem si řekl: nemá to cenu riskovat. Vezmi třetí místo, dovez to do cíle. Samozřejmě člověk chce víc, ale musel jsem být realistický.

Bylo těžké v tu chvíli potlačit ambice?
Jo, ale zároveň jsem věděl, co všechno už jsem v tom závodě nechal. Řekl jsem si, že třetí místo je pořád obrovský výsledek. Navíc jsem měl za sebou Aguiuse, takže jsem si to musel hlavně pohlídat.

Jak tohle umístění hodnotíte?
Je to můj nejlepší den v kariéře, takže obrovská spokojenost. I když samozřejmě – když jste tak blízko, tak vás napadne, že to mohlo být ještě lepší. Ale vzhledem k průběhu závodu i celého víkendu to beru všemi deseti.

Filip Salač při Velké ceně Brna dojel před domácím publikem na třetím místě. (21. června 2026)

Zmiňoval jste náročnost víkendu. V čem konkrétně?
Bylo toho strašně moc mimo trať. Média, fanoušci, různé povinnosti. Česká Grand Prix je specifická v tom, že jste tady jediný domácí jezdec a všechno jde za vámi. V pátek a sobotu to bylo fakt šílené. Včera jsem končil někdy kolem půl deváté večer, šel jsem na večeři a rovnou spát. Ani jsem si pořádně neprošel data po kvalifikaci, protože na to nebyl čas.

Přesto jste podal životní výkon. Co to o vás vypovídá?
Že mám silnou hlavu. Na začátku sezony jsem byl opravdu dole, třeba v Brazílii jsem byl skoro poslední v kvalifikaci. A ten posun, který jsme udělali za poslední týdny, je obrovský. Jsem hrdý sám na sebe i na tým, že mi dal tuhle šanci a že jsme dokázali ten potenciál přetavit ve výsledky.

Hráli velkou roli fanoušci?
Obrovskou. Dneska jsem tomu dal úplně všechno a oni mě hnali dopředu. Myslím, že na jiném okruhu bych takovou ztrátu na čelo nestáhl. Tady jsem to chtěl i pro ně. Ta atmosféra byla neskutečná – tolik českých vlajek jsem ještě nezažil.

Jak náročné to bylo fyzicky?
Extrémně. Bylo obrovské horko, jel jsem celý závod v balíku a motorka mi ukazovala přes sto stupňů. Na konci jsem byl úplně vyřízený, na céčku jsem měl co dělat, abych nespadl. Po dojezdu jsem potřeboval hlavně vodu a zchladit se, jinak bych snad ani nedošel do parc fermé.

Když to všechno sečtete, co pro vás ten výsledek znamená?
Asi nejlepší den v mém životě. Je to splněný sen. Pořád si to ještě úplně neuvědomuju, ale být na pódiu doma je něco neuvěřitelného. Navíc si myslím, že jsem první Čech ve střední kubatuře, kterému se to tady povedlo.

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Dvě pódia po sobě. Potvrzení formy?
Určitě. Jdeme nahoru a to je důležité. Každý den se posouváte, buď dopředu, nebo dozadu, a my teď jdeme správným směrem. Nechci přemýšlet nad tím, kde je strop. Teď si to chci hlavně užívat.

Kam až to může vést? Je reálné pomýšlet na vítězství?
Určitě ano. Myslím, že je to reálné. Už jsme byli blízko, nebylo to daleko ani minule, ani teď. Chci být ten, kdo dokáže závod vyhrát. Máme před sebou tratě, které mi sedí, třeba Assen, kde se mi v minulosti dařilo. Věřím, že se s týmem ještě zlepšíme a ten krok uděláme.

Mluví se i o možné cestě do MotoGP. Vnímáte to?
To je spíš otázka na manažera. Samozřejmě je to můj sen, ale teď to neřeším. Chci hlavně, aby mě to bavilo tak jako teď. A upřímně – radši budu jezdit vepředu v Moto2 než někde vzadu v MotoGP. Teď jsem šťastný tam, kde jsem.

Jak budete úspěch slavit?
Určitě to oslavíme. Byl to výjimečný víkend. Jen doufám, že stihnu další program a tréninky. Ale nějaká oslava tam určitě bude.

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