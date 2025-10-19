Fernández v Austrálii oslavil první vítězství v MotoGP, Salač kvůli zranění chyběl

Fernández v Austrálii navázal na druhé místo ze sobotního sprintu. Pro první vítězství v hlavním závodě si dojel ve čtvrté sezoně v MotoGP. Jeho dosavadním maximem byla pátá příčka.
V průběžném pořadí je Fernández se ziskem 146 bodů tři závody před koncem ročníku desátý. Již jistý šampion Marc Márquez, který po operaci ramena už nejspíš do sezony nezasáhne, má v čele 545 bodů.
Závod Moto2, do kterého kvůli zranění ramena nezasáhl český jezdec Filip Salač, vyhrál Australan Senna Agius. Domácí reprezentant po úspěchu ve Velké Británii zaznamenal druhý triumf v sezoně.
Druhý byl David Alonso z Kolumbie. Třetí dojel Brazilec Diogo Moreira a na druhé příčce průběžného pořadí snížil svou ztrátu na vedoucího Manuela Gonzáleze ze Španělska na dva body. Salač je celkově patnáctý.
Velká cena Austrálie
závod mistrovství světa silničních motocyklů na Phillip Islandu:
MotoGP: 1. R. Fernández (Šp./Aprilia) 37:49,571, 2. Di Giannantonio (It./Ducati) -1,418, 3. Bezzecchi (It./Aprilia) -2,410, 4. Á. Márquez (Šp./Ducati) -3,715, 5. Acosta (Šp./KTM) -7,930, 6. Marini (It./Honda) -7,970,
Průběžné pořadí MS (po 19 z 22 závodů): 1. M. Márquez (Šp./Ducati) 545, 2. Á. Márquez 379, 3. Bezzecchi 282, 4. Bagnaia (It./Ducati) 274, 5. Acosta 233, 6. Di Giannantonio 216.
Moto2: 1. Agius (Austr./Kalex) 35:00,085, 2. Alonso (Kol./Kalex) -3,684, 3. Moreira (Braz./Kalex) -3,721, 4. Holgado (Šp./Kalex) -4,440, 5. Dixon (Austr./Boscoscuro) -4,451, 6. Baltus (Belg./Kalex) -5,378.
Průběžné pořadí MS (po 19 z 22 závodů): 1. González (Šp./Kalex) 247, 2. Moreira 245, 3. Canet (Šp./Kalex) 212, 4. Baltus 205, 5. Dixon 190, 6. Holgado 166, ...15. Salač (ČR/Boscoscuro) 82.
Moto3: 1. Rueda (Šp./KTM) 33:39,062, 2. Kelso (Austr./KTM) -0,829, 3. Carpe (Šp./KTM) -12,638, 4. Esteban 12,696, 5. Quiles (oba Šp./CFMoto) -12,773, 6. A. Fernández (Šp./Honda) -13,251.
Průběžné pořadí MS (po 19 z 22 závodů): 1. Rueda 365, 2. Piqueras (Šp./KTM) 231, 3. Quiles 228, 4. Muňoz (Šp./KTM) 197, 5. Kelso 179, 6. Carpe 173.