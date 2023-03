V Portimau startuje sezona motocyklového MS, jediným Čechem je Salač

„Už se nemůžu dočkat, až začne závodní víkend a opět ucítím motýly v břiše. Je to pocit, který mi chybí,“ uvedl Salač na týmovém webu. „Během posledního testu jsme odvedli dobrou práci, motorka je na závod připravena. Naším cílem je získat nějaké body. Nesmím být ale přemotivovaný, protože sezona bude dlouhá a nechci udělat hloupou chybu hned v prvním závodě,“ podotkl Salač.

V minulé sezoně jedenadvacetiletý rodák z Mladé Boleslavi získal 45 bodů a obsadil 20. místo v kategorii. Jeho nejlepším výsledkem byla druhá pozice z Thajska, kde vystoupil podruhé v kariéře v MS na stupně vítězů. O opatrnosti v úvodu Salač mluvil i proto, že loni byl v Kataru v kvalifikaci čtvrtý a poté ve třetím kole z šestého místa havaroval.

Nadcházející sezona MS bude mít hned několik novinek. Poprvé se pojede v Kazachstánu a Indii, v královské kategorii MotoGP se poté po vzoru formule 1 začnou jezdit sprinty. A rovnou ve všech Velkých cenách. Jezdci o poloviční porci bodů budou bojovat vždy v sobotu.

„Kdyby se sprint jel čas od času jako ve formuli, tak by to mohlo být zajímavé. Ale každou sobotu... Spousta okruhů jako Assen nebo Mugello jsou fyzicky náročné a po závodech jsme naprosto vyčerpaní. Myslím, že je to špatný nápad,“ uvedl mistr světa z roku 2021 Fabio Quartararo.

Titul v MotoGP obhajuje Ital Francesco Bagnaia, který zvládl dramatický závěr minulé sezony a zajistil tak Ducati první celkový triumf od roku 2007. Šampion Moto2 Augusto Fernández ze Španělska přešel do královské kategorie a podobně se rozhodl i jeho krajan Izan Guevara, jenž po triumfu v Moto3 bude nově soupeřem Salače v Moto2.