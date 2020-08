Finále seriálu MotoGP obstará v listopadu portugalské Portimao

18:20 , aktualizováno 18:20

Finální závod mistrovství světa silničních motocyklů bude v listopadu hostit portugalské Portimao. Dějiště podniku, o jehož zařazení do kalendáře rozhodli na konci července, nyní zveřejnili zástupci seriálu. Na okruhu Autodromo Internacional do Algarve se bude závodit od 20. do 22. listopadu.