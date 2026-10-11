Otrava jídlem a jen sedmé místo pro Salače v Indonésii, Moto3 už má šampiona

Nejslabší kubatura Moto3 má už pět závodů před koncem šampionátu mistra světa. Po desátém letošním triumfu se jím stal Máximo Quiles ze Španělska.
Start Moto2 se na okruhu Mandalika musel opakovat, protože po tom prvním komisaři závod zastavili kvůli nehodě čtyř jezdců v úvodní zatáčce.
Salač, který si před startem v rozhovoru s televizí Nova Sport postěžoval na neklidnou předzávodní noc kvůli zažívacím potížím z otravy jídlem, se z 11. startovní pozice mírně posunul a na trati bylo dlouho jeho maximem osmé místo. V závěru mu pomohlo odstoupení soupeře. Od stupňů vítězů jej dělilo tentokrát přes pět sekund.
Guevara navázal na triumfy z Rakouska a Japonska a přiblížil se k vedoucímu krajanovi Manuelu Gonzálezovi na rozdíl 5,5 bodu. Lídr pořadí dnes skončil druhý před dalším Španělem Danielem Holgadem.
V Moto3 osmnáctiletý Quiles zvítězil před svým nejbližším pronásledovatelem Davidem Almansou a má teď před ním nedostižný náskok 132 bodů. Quiles letos chyběl zatím jen dvakrát na stupních vítězů - v Británii nestartoval a v Itálii skončil jedenáctý. Vedle deseti triumfů má na kontě čtyři druhá místa a jedno třetí. Vylepšil konečnou třetí příčku z loňské premiérové sezony v MS, v níž vyhrál dva závody.
Velká cena Indonésie
závod mistrovství světa silničních motocyklů v Mandalice
Moto3: 1. Quiles 32:36,820, 2. Almansa -2,994, 3. Uriarte (všichni Šp./KTM) -5,156, 4. Bertelle (It./KTM) -5,250, 5. Salmela (Fin./KTM) -10,967, 6. Pratama (Indon./Honda) -12,017.
Průběžné pořadí (po 17 z 22 závodů): 1. Quiles 351, 2. Almansa 219, 3. Uriarte 203, 4. Carpe (Šp./KTM) 191, 5. Morelli 146, 6. Perrone (oba Arg./KTM) 123.
Moto2: 1. Guevara (Šp./Boscoscuro) 21:44,433, 2. González -3,570, 3. Holgado (oba Šp./Kalex) -4,497, 4. Agius (Austr./Kalex) -4,809, 5. Muňoz -6,461, 6. Ortolá (oba Šp./Kalex) -8,141, 7. Salač (ČR/Kalex) -9,821.
Průběžné pořadí (po 17 z 22 závodů): 1. González 265,5, 2. Guevara 260, 3. Ortolá 191,5, 4. Holgado 170, 5. Alonso (Kol./Kalex) 166, 6. Agius 165, 7. Salač 153.
09:00 MotoGP.