Salač měl v Thajsku pád. Po dvou přerušeních závodu dojel na 19. místě

Premiéru Moto2 v sezoně poznamenala vážná kolize ve čtvrtém kole závodu. Loňský mistr světa Moto3 Alonso upadl přímo pod kola Salačova stroje a pak jej ještě zasáhl motocykl Australana Senny Agiuse.
Český pilot jako první běžel k bezvládnému soupeři zjišťovat jeho stav, než se Kolumbijce ujali záchranáři. Salačovi se pak povedlo včas dojet do depa a mohl absolvovat restart, do pokračování závodu ale vyrazil z uličky v boxech.
Ani druhý pokus ale neměl šťastný průběh a na zemi tentokrát skončili Ital Luca Lunetta a Španěl Segio García. A protože na trať znovu museli zdravotníci, komisaři opět vyvěsili červené vlajky a závod přerušili.
Po dalším restartu už se podařilo Velkou cenu dokončit, ale pádům nebyl konec a závod skončil předčasně i pro Salačova kolegu z týmu Onlyfans American Racing Joea Robertse z USA.
Cílem projel jako první loňský vicemistr světa González a připsal si šestý triumf v kariéře. Za ním následovali krajané Izan Guevara, Daniel Holgado a Iván Ortolá. Salač uzavřel pole jezdců, kteří závod dokončili.
Španělského vítěze měla i třída Moto3, kterou ovládl David Almansa a oslavil premiérový triumf v mistrovství světa.
V 9:00 startuje královská kubatura MotoGP.