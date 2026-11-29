Salač týden po těžkém pádu v Portugalsku startoval ze 14. místa a v závodě, z něhož hned v úvodu vypadlo po dvou nezávislých kolizích ve druhé zatáčce šest jezdců, se pohyboval na hraně první desítky. Třinácté umístění v sezoně v Top Ten nakonec nepřidal, zaostal za ním o více než sekundu.
Dosavadním Salačovým maximem v konečné klasifikaci v MS bylo 11. místo z roku 2023 rovněž ve třídě Moto2. Letos čtyřiadvacetiletý jezdec týmu OnlyFans American Racing vybojoval pět pódiových umístění a v Silverstonu se dočkal premiérového triumfu.
O titulu se rozhodovalo v boji o třetí místo v závodě. Za vítězným Agiusem a druhým Álexem Escrigem ze Španělska udržel bronzovou pozici Nizozemec Collin Veijer, za kterým byl v posledních kolech zavěšený Guevara. Předjet ho ale nedokázal, a tak se z celkového prvenství radoval González, který do závěrečných metrů sledoval klíčový boj před sebou z páté pozice.
Konečný rozdíl je v Moto2 nejmenší v historii. Pokud by Guevara Veijera předjel, ovládl by o půl bodu šampionát on. Čtyřiadvacetiletý González se dočkal titulu po předloňském třetím a loňském druhém místě.
Závod Moto3 vyhrál při čtyřnásobném triumfu španělských jezdců David Almansa a po pátém vítězství v sezoně potvrdil pozici vicemistra světa. Dávno jistý nový šampion Máximo Quiles završil sezonu třetím místem.
Velká cena Valencie
závěrečný závod MS silničních motocyklů
Moto3: 1. Almansa 32:36,808, 2. Carpe -0,337, 3. Quiles -0,386, 4. Uriarte (všichni Šp./KTM) -0,480, 5. Salmela (Fin./KTM) -0,923, 6. Morelli (Arg./KTM) -10,995
Konečné pořadí (po 21 závodech): 1. Quiles 433, 2. Almansa 291, 3. Carpe 244, 4. Uriarte 230, 5. A. Fernández (Šp./Honda) 202, 6. Morelli 151
Moto2: 1. Agius (Austr./Kalex) 34:09,493, 2. Escrig (Šp./Forward) -2,157, 3. Veijer (Niz./Kalex) -4,908, 4. Guevara (Šp./Boscoscuro) -5,338, 5. González (Šp./Kalex) -6,859, 6. Lunetta (It./Boscoscuro) -9,054, ...11. Salač (ČR/Kalex) -14,062
Konečné pořadí (po 21 závodech): 1. González 297,5, 2. Guevara 295, 3. Ortolá 230,5, 4. Holgado (oba Šp./Kalex) 225, 5. Alonso (Kol./Kalex) 217, 6. Agius 216, 7. Salač 167
MotoGP: 1. R. Fernández (Šp./Aprilia) 40:46,900, 2. M. Márquez (Šp./Ducati) -2,200, 3. Acosta (Šp./KTM) -2,418, 4. Bezzecchi (It./Aprilia) -3,660, 5. Martín (Šp./Aprilia) -7,555, 6. Ogura (Jap./Aprilia) -10,309
Konečné pořadí (po 21 závodech): 1. M. Márquez 459, 2. Bezzecchi 419, 3. Martín 416, 4. Acosta 334, 5. Ogura 325, 6. Di Giannantonio (It./Ducati) 310