Salač odstartuje v Le Mans z první řady, v kvalifikaci Moto2 byl třetí

  15:02
Český motocyklista Filip Salač odstartuje do nedělní Velké ceny Francie Moto2 z první řady. V kvalifikaci na okruhu v Le Mans obsadil třetí místo, lepší byli pouze Španělé Izan Guevara a Daniel Holgado. Salač si nejlepší kvalifikační výsledek od října 2023, kdy si v Indonésii rovněž vyjel třetí příčku, zajistil až posledním pokusem. S časem 1:34,02 za Guevarou zaostal o desetinu sekundy, na Holgada na druhé příčce ztratil 24 tisícin.

Filip Salač na trati v Jerezu. | foto: Profimedia.cz

Čtyřiadvacetiletý Salač v kategorii Moto2 odstartuje z první řady počtvrté v kariéře. Jeho nejlepším výsledkem je pole position z Velké ceny Portugalska 2023, ve stejném roce byl ještě třetí v Austinu.

Český jezdec stáje OnlyFans American Racing potvrdil, že na okruhu v Le Mans se mu daří. V roce 2021 tam skončil druhý v závodě Moto3 a před třemi roky tento výsledek zopakoval v Moto2.

Kvalifikaci MotoGP vyhrál Francesco Bagnaia s těsným náskokem 12 tisícin před obhájcem titulu Marcem Márquezem ze Španělska. Třetí skončil lídr průběžného pořadí šampionátu Ital Marco Bezzecchi.

Jezdce v královské třídě ještě čeká v Le Mans sprint, který se jede v sobotu od 15 hodin.

Po nehodě v kvalifikaci na závod superbiků North West 200 v Severním Irsku zemřel český motocyklový jezdec Kamil Holán. O smrtelné havárii informovala BBC i další média bez uvedení totožnosti...

Zvenku už se nová brněnská aréna pro 13 tisíc diváků rýsuje prakticky do své finální podoby, ostatně její dokončení se neúnavným tempem blíží. Redakce iDNES.cz nyní exkluzivně nahlédla i dovnitř, jak...

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 zamíří do Švýcarska. Ve městech Curych a Fribourg se bude hrát od 15. do 31. května. S kým se česká reprezentace střetne v základní skupině, jaký je systém...

Jedna z nejlepších gymnastek historie Simone Bilesová se postarala o nečekaný rozruch. Sedminásobná olympijská vítězka na sociálních sítích otevřeně promluvila o nákladech spojených s účastí na...

Česká osmnáctka po rychle využité přesilovce Jakuba Vaněčka na začátku druhé třetiny semifinále hokejového mistrovství světa vedla nad Švédskem už 3:1. Seveřané však ve třetí části utkání vyrovnali a...

Úřadující olympijský šampion Martin Fuksa vyhrál úvodní závod Světového poháru v rychlostní kanoistice v Szegedu. Na kilometru zajel časem 3:41,46 nový světový rekord. Ve finiši původně těsně porazil...

V předchozím kole se díky ostatním výsledkům s jistotou zachránili. Teď fotbalisté Mladé Boleslavi a Zlína čeká vzájemný zápas o čest. Utkání druhého kola ligové nadstavbové skupiny o udržení...

Čeští hokejisté podlehli ve druhém utkání na Švédských hrách v Ängelholmu Finsku 2:3 a nenavázali na úvodní čtvrteční výhru nad domácí reprezentací 3:1. Připsali si třetí porážku z posledních čtyř...

Hosté mají aktuálně jednobodový náskok, jeden z týmů se ještě může zachránit. Fotbalisté předposlední pražské Dukly hostí ve druhém kole ligové nadstavbové skupiny o udržení dvanácté Slovácko. Utkání...

Oba celky v prvním kole bodovaly, nicméně ostravští fotbalisté se bodově dotáhli na předposlední Duklu. Udělají další krok mimo ohrožení přímého sestupu? Ve druhém kole ligové nadstavbové skupiny o...

Tenistka Linda Nosková na turnaji v Římě porazila 6:1 a 6:3 Ukrajinku Oleksandru Olijnykovovou a postoupila do osmifinále. Skončil naopak Tomáš Macháč, který kvůli nemoci odstoupil před zápasem...

Kanadská trenérka Carla MacLeodová po čtyřech letech končí na střídačce české hokejové reprezentace žen. Třiačtyřicetiletá bývalá vynikající obránkyně dovedla národní tým ke dvěma bronzovým medailím...

Dostanou se ještě fotbalisté Chelsea na poslední chvíli do pohárů? Aktuálně jsou devátí a ve 36. kole Premier League hrají na čtvrtém Liverpoolu. Utkání sledujte v podrobné online reportáži od 13:30.

Nejslavnější zápas v Česku bude mít ještě o něco větší náboj než obvykle. Pokud Slavia ve 317. derby pražských S porazí v Edenu Spartu, získá ligový titul. Jaká je aktuální forma obou týmů, kdy a kde...

Už jen to, že se dostaly mezi 21 basketbalistek pro tréninkový kemp, pro ně bylo velkým vyznamenáním a cennou zkušeností. A Eliška Hamzová a Emma Čechová v zámoří dokonce zaujaly natolik, že si je...

Přivítal mě v tiskovém středisku fotbalových Bohemians Praha, jejichž je...

Přivítal mě v tiskovém středisku fotbalových Bohemians Praha, jejichž je čestným prezidentem. „V Anglii se tomu říká ambassador, u nás ksicht," popsal s úsměvem náplň své práce pro klub, kde strávil...

