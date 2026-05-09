Salač odstartuje v Le Mans z první řady, v kvalifikaci Moto2 byl třetí

Čtyřiadvacetiletý Salač v kategorii Moto2 odstartuje z první řady počtvrté v kariéře. Jeho nejlepším výsledkem je pole position z Velké ceny Portugalska 2023, ve stejném roce byl ještě třetí v Austinu.
Český jezdec stáje OnlyFans American Racing potvrdil, že na okruhu v Le Mans se mu daří. V roce 2021 tam skončil druhý v závodě Moto3 a před třemi roky tento výsledek zopakoval v Moto2.
Kvalifikaci MotoGP vyhrál Francesco Bagnaia s těsným náskokem 12 tisícin před obhájcem titulu Marcem Márquezem ze Španělska. Třetí skončil lídr průběžného pořadí šampionátu Ital Marco Bezzecchi.
Jezdce v královské třídě ještě čeká v Le Mans sprint, který se jede v sobotu od 15 hodin.