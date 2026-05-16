Salač byl v Barceloně sedmý v kvalifikaci, do závodu Moto2 odstartuje ze třetí řady

Salač si druhý nejlepší kvalifikační výsledek v sezoně vyjel posledním pokusem. V předchozích pěti závodech si lepší umístění na startu zajistil pouze před týdnem v Le Mans, kde byl třetí.
Vietti si pro osmou pole position v kariéře, ale první po dvou letech dojel v traťovém rekordu 1:41,076. V první řadě ho doplní Collin Veijer z Nizozemska a lídr průběžného pořadí seriálu Manuel González ze Španělska.
González vede šampionát se ziskem 79,5 bodu a před krajanem Izanem Guevarou, který dnes obsadil až jedenáctou příčku, vede o 9,5 bodu. Salač zatím v sezoně bodoval třikrát a s deseti body je šestnáctý.
Kvalifikaci MotoGP vyhrál Španěl Pedro Acosta před Francem Morbidellim z Itálie, třetí byl další domácí jezdec Álex Márquez. Nedařilo se naopak vedoucímu jezdci mistrovství světa Marcu Bezzecchimu z Itálie, který odstartuje z dvanácté příčky.
Sprint královské kategorie poté ovládl Álex Márquez s náskokem pouhých 0,041 sekundy před Acostou a byl to nejtěsnější finiš zkráceného závodu v historii MotoGP. Na třetím místě skončil Ital Fabio Di Giannantonio.
Bezzecchi skončil devátý a průběžné pořadí vede o dva body před Jorge Martínem ze Španělska, kterému se zatím v Barceloně nedaří. V pátečních trénincích dvakrát spadl, karambolu se nevyhnul ani v kvalifikaci a nedokončil ani dobře rozjetý sprint.
Velká cena Katalánska v Barceloně
Závod mistrovství světa silničních motocyklů
MotoGP:
Sprint: 1. Á. Márquez 20:02,250, 2. Acosta -0,041,3. Di Giannantonio (It./Ducati) -0,457.
