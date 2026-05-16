Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Salač byl v Barceloně sedmý v kvalifikaci, do závodu Moto2 odstartuje ze třetí řady

Autor: ,
  15:55
Filip Salač odstartuje do nedělní Velké ceny Katalánska ze třetí řady. V kvalifikaci na okruhu Catalunya v Barceloně obsadil sedmé místo. Nejrychlejší byl Celestino Vietti z Itálie, na kterého český jezdec ztratil půl sekundy.

Filip Salač během tréninku na Circuit de Barcelona-Catalunya | foto: Alejandro Garcia / EPA Profimedia.cz

Salač si druhý nejlepší kvalifikační výsledek v sezoně vyjel posledním pokusem. V předchozích pěti závodech si lepší umístění na startu zajistil pouze před týdnem v Le Mans, kde byl třetí.

Vietti si pro osmou pole position v kariéře, ale první po dvou letech dojel v traťovém rekordu 1:41,076. V první řadě ho doplní Collin Veijer z Nizozemska a lídr průběžného pořadí seriálu Manuel González ze Španělska.

González vede šampionát se ziskem 79,5 bodu a před krajanem Izanem Guevarou, který dnes obsadil až jedenáctou příčku, vede o 9,5 bodu. Salač zatím v sezoně bodoval třikrát a s deseti body je šestnáctý.

Kvalifikaci MotoGP vyhrál Španěl Pedro Acosta před Francem Morbidellim z Itálie, třetí byl další domácí jezdec Álex Márquez. Nedařilo se naopak vedoucímu jezdci mistrovství světa Marcu Bezzecchimu z Itálie, který odstartuje z dvanácté příčky.

Sprint královské kategorie poté ovládl Álex Márquez s náskokem pouhých 0,041 sekundy před Acostou a byl to nejtěsnější finiš zkráceného závodu v historii MotoGP. Na třetím místě skončil Ital Fabio Di Giannantonio.

Bezzecchi skončil devátý a průběžné pořadí vede o dva body před Jorge Martínem ze Španělska, kterému se zatím v Barceloně nedaří. V pátečních trénincích dvakrát spadl, karambolu se nevyhnul ani v kvalifikaci a nedokončil ani dobře rozjetý sprint.

Velká cena Katalánska v Barceloně

Závod mistrovství světa silničních motocyklů

MotoGP:
Kvalifikace: 1. Acosta (Šp./KTM) 1:38,068, 2. Morbidelli (It./Ducati) -0,233, 3. Á. Márquez (Šp./Ducati) -0,274.

Sprint: 1. Á. Márquez 20:02,250, 2. Acosta -0,041,3. Di Giannantonio (It./Ducati) -0,457.

Moto2:
Kvalifikace: 1. Vietti (It./Boscoscuro) 1:41,07, 2. Veijer (Niz./Kalex) -0,262, 3. González (Šp./Kalex) -0,360, ...7. Salač (ČR/Kalex) -0,507.

Moto3:
Kvalifikace: 1. Perrone (Arg./KTM) 1:46,679, 2. Muňoz -0,005, 3. Uriarte (oba Šp./KTM) -0,019.

Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu
Mönchengladbach vs. HoffenheimFotbal - 34. kolo - 16. 5. 2026:Mönchengladbach vs. Hoffenheim //www.idnes.cz/sport
Živě2:0
  • 1.03
  • 16.00
  • 60.00
Leverkusen vs. HamburgFotbal - 34. kolo - 16. 5. 2026:Leverkusen vs. Hamburg //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 1.60
  • 3.30
  • 9.00
Freiburg vs. RB LipskoFotbal - 34. kolo - 16. 5. 2026:Freiburg vs. RB Lipsko //www.idnes.cz/sport
Živě3:1
  • 1.10
  • 9.50
  • 25.00
Itálie vs. KanadaHokej - Skupina B - 16. 5. 2026:Itálie vs. Kanada //www.idnes.cz/sport
Živě0:2
  • 300.00
  • 180.00
  • -
Maďarsko vs. FinskoHokej - Skupina A - 16. 5. 2026:Maďarsko vs. Finsko //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 50.00
  • 25.00
  • 1.02
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Vyhrocené derby sledovali politici, herci i sportovci. Kdo nechyběl v Edenu?

Vyhrocené derby sledovali politici, herci i sportovci. Kdo nechyběl v Edenu?

317. derby mezi Slavií a Spartou nabídlo pořádně vyhrocený závěr a utkání ve vršovickém Edenu bylo krátce před koncem přerušeno poté, co část domácích fanoušků vtrhla na hřiště. Sobotní zápas přitom...

KVÍZ: Poznáte hokejové týmy a reprezentace pouze podle dresů?

Český tým se loučí s olympijskými hrami ve čtvrtfinále.

Po olympijských hrách se blíží další z velkých hokejových akcí v letošním roce – mistrovství světa. Jak moc se v dění na ledových plochách orientujete? Otestujte si náš kvíz, zda poznáte kluby a...

MS v hokeji 2026: Program, tabulky skupin, kdy hrají Češi?

Český útočník Jiří Černoch dotírá na dánského forvarda Phillipa Schultze (72).

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 hostí Švýcarsko. Ve městech Curych a Fribourg se bude hrát od 15. do 31. května. S kým se česká reprezentace střetne v základní skupině, jaký je systém MS v...

Slavia - Sparta 3:2, nedohráno, domácí mířili k titulu, ale na hřiště vtrhli fanoušci

Slávističtí fanoušci vtrhli na hřiště před ukončením zápasu proti Spartě.

Slávističtí fotbalisté byli tři minuty od titulu, když jim oslavy překazili vlastní fanoušci. V závěru derby se Spartou vtrhli na hřiště, napadli brankáře Surovčíka, obránce Martince a útočníka...

Tenistka Sestini Hlaváčková ukázala fotky bez příkras. Být skutečná je víc, napsala

Andrea Sestini Hlaváčková na sociálních sítích otevřeně ukázala rozdíl mezi...

Bývalá tenistka Andrea Sestini Hlaváčková pojala letošní Den matek trochu jinak než většina známých osobností. Zatímco sociální sítě zaplnily především rodinné fotografie a přání maminkám, stříbrná...

Giro ONLINE: K vítězství v osmé etapě má nejblíže trio, čeká ho strmý dojezd

Sledujeme online
Peloton během sedmé etapy italského Gira

Trošku reverzně ke čtvrté etapě, která vedla podél Tyrhénského moře, působí sobotní osmé dějství Gira d’Italia na pobřeží Jadranu. Většina ze 156 kilometrů je rovinatých, ale závěr dne cyklisty...

16. května 2026  13:30,  aktualizováno  16:45

ONLINE: Karviná - Olomouc, finále prostřední skupiny, domácí mají před pohárem

Sledujeme online
Karvinský stoper Sahmkou Camara s míčem před Matějem Mikulenkou z Olomouce

Ten důležitější zápas je čeká až ve středu ve finále poháru proti Jablonci. Teď fotbalisté Karviné rozehrávají finále skupiny o umístění proti Olomouci. Utkání má výkop v 17 hodin a sledovat ho...

16. května 2026  16:44

ONLINE: Slovácko - Boleslav, domácí mají jistou baráž, soupeři také o nic nejde

Sledujeme online
Fotbalisté Slovácka doma remizovali s Mladou Boleslaví 2:2. Dvě šance...

Výhrou nad Baníkem si pojistili, že neskončí poslední, baráži se ale nevyhnou. Fotbalisté Slovácka hrají ve čtvrtém kole nadstavbové skupiny o udržení doma s Mladou Boleslaví, zápas má výkop v 17...

16. května 2026  16:42

ONLINE: Teplice - Dukla, pokud hosté vyhrají, vyhnou se přímému sestupu

Sledujeme online
Kevin-Prince Milla slaví se spoluhráči z Dukly Praha úvodní gól utkání na...

Fotbalisté Dukly hrají ve čtvrtém kole nadstavbové skupiny o udržení na půdě Teplic a potřebují vyhrát, respektive získat více bodů než Baník, aby měli jistotu, že neskončí poslední. Zápas má výkop v...

16. května 2026  16:42

ONLINE: Baník - Zlín, domácím hrozí přímý sestup do druhé ligy. Nesmí prohrát

Sledujeme online
Míč má u nohy Daniel Holzer z Baníku, sleduje ho Stanislav Petrula ze Zlína

Pokud prohrají, jistě sestoupí do druhé ligy. Ani bodový zisk ale fotbalistům Baníku Ostrava nemusí stačit, jelikož potřebují ve čtvrtém kole nadstavbové skupiny o udržení doma se Zlínem uhrát lepší...

16. května 2026  16:41

ONLINE: Itálie - Kanada 0:2. Favorit brzy navyšuje náskok, pálí i Pastrňákův parťák

Sledujeme online
John Tavares slaví první branku na šampionátu s Robertem Thomasem a Darnellem...

Na olympijských hrách zaujali čtvrtým místem, teď se slovenští hokejisté úspěšně pustili i do světového šampionátu, když ve skupině B porazili Norsko 2:1. Odpoledne v turnaji pokračuje druhým duelem...

16. května 2026  16:37

ONLINE: Maďarsko - Finsko 0:0. Seveřané hrají na hokejovém MS proti outsiderovi

Sledujeme online
Finové slaví gól Němcům.

Tři zápasy skupiny A v Curychu nabízí sobotní program hokejového mistrovství světa. V tom prvním padla Velká Británie s Rakouskem 2:5, od 16.20 se hraje utkání Maďarska s Finskem. Vše zakončí večerní...

16. května 2026  16:19

České Budějovice chystají „nové Dynamo“. Chtějí získat klub ze třetí fotbalové ligy

V tréninkovém areálu Složiště vyměňuje českobudějovické Dynamo část umělého...

Město České Budějovice chce pro sezonu 2026/27 přihlásit mužstvo, které by hrálo třetí fotbalovou ligu. Pomohlo by ji získat od některého současného účastníka soutěže. Vedle druholigového Dynama by...

16. května 2026  16:16

Mistryně ligy! Fotbalistky Sparty porazily Slavii, po pěti letech slaví český titul

To je radost! Champions #34 na tričkách symbolizuje čtyřiatřicátý titul...

Takřka suverénně od začátku až do konce. S jedinou bodovou ztrátou v sezoně. Fotbalistky Sparty získaly po pěti letech titul. Na trůně tak vystřídaly Slavii. V sobotním derby v Horních Měcholupech...

16. května 2026  15:58

Salač byl v Barceloně sedmý v kvalifikaci, do závodu Moto2 odstartuje ze třetí řady

Filip Salač během tréninku na Circuit de Barcelona-Catalunya

Filip Salač odstartuje do nedělní Velké ceny Katalánska ze třetí řady. V kvalifikaci na okruhu Catalunya v Barceloně obsadil sedmé místo. Nejrychlejší byl Celestino Vietti z Itálie, na kterého český...

16. května 2026  15:55

Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia
Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia

Jemná krémová textura, svěží chuť a univerzální využití v každodenní kuchyni. Redakce eMimina otestovala dva čerstvé sýry s jogurtem od české...

Chromiak vyměnil Kanadu za Plzeň a hlásí: Chci, aby ve mně trenéři měli důvěru

Slovenský obránce Jakub Chromiak

Po čtyřech letech v zámoří čeká obránce Jakuba Chromiaka nová etapa kariéry. Dvacetiletý rodák ze slovenské Ilavy posílil hokejovou Plzeň, kde podepsal dvouletou smlouvu s roční opcí. „Sledovali jsme...

16. května 2026  15:41

Diamantová Šanghaj: parádní vrh koulařky Schilderové, Duplantis pokořil 612 cm

Nizozemská koulařka Jessica Schilderová během Diamantové ligy v Šanghaji.

Nizozemka Jessica Schilderová jako první koulařka od roku 2012 překonala hranici 21 metrů. Úřadující mistryně světa vyhrála úvodním mítink atletické Diamantové ligy v Šanghaji výkonem 21,09, což je...

16. května 2026  14:10,  aktualizováno  15:28

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.