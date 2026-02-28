Salač odstartuje novou sezonu ze třetí řady. Sprint v Thajsku ovládl Acosta

Český závodník, který vstupuje do své páté sezony v této kategorii v novém týmu OnlyFans American Racing, zaostal o 254 tisícin sekundy za časem vítěze kvalifikace Senny Agiuse. Dvacetiletý Australan si vyjel první pole position v Moto2.
V kvalifikaci MotoGP potvrdil rychlost z předsezonních testů i tréninků v Buriramu Ital Marco Bezzecchi. První místo vybojoval o 35 tisícin sekundy před úřadujícím šampionem Španělem Marcem Márquezem. Vydařenou sobotu Bezzecchimu pokazil jen pád v závěru kvalifikace.
„Jsem v pořádku,“ řekl Bezzecchi. „Na konci přišla chybička, ale čas byl dost dobrý na to, abych si udržel pole position. Dneska i zítra to bude těžké, ale pokusíme se bojovat s těmi nejlepšími,“ uvedl.
Ve sprintu Bezzecchi znovu upadl a pro první vítězství v kariéře si dojel Pedro Acosta. Uspěl před krajanem a sedminásobným mistrem světa Marcem Márquezem, třetí byl další Španěl Raúl Fernández.
Těsně před cílem byl sice v čele Márquez, obhájce titulu ale dostal trest za předchozí vytlačení Acosty z trati a v poslední zatáčce mu musel vedoucí pozici přepustit.
„Je to skvělý pocit. I když to není úplně ono, protože přece jen mě Marc pustil,“ řekl v televizním rozhovoru Acosta. „Rozhoduje vedení závodu a já jen poslouchám,“ uvedl Márquez.
Velká cena Thajska
závod mistrovství světa silničních motocyklů v Buriramu
Kvalifikace
Moto2: 1. Agius (Austr./Kalex) 1:34,576, 2. Guevara (Šp./Boscoscuro) -0,028, 3. Holgado (Šp./Kalex) -0,049, ...8. Salač (ČR/Kalex) -0,254.
Moto3: 1. Almansa 1:40,088, 2. Carpe (oba Šp./KTM) -0,430, 3. A. Fernández (Šp./Honda) -0,605.
Sprint