Salač odstartuje novou sezonu ze třetí řady. Sprint v Thajsku ovládl Acosta

  10:27
Filip Salač odstartuje do nové sezony mistrovství světa silničních motocyklů z třetí řady. V kvalifikaci na úvodní Velkou cenu Thajska obsadil ve třídě Moto2 osmé místo.
Závodníci ve sprintu MotoGP. | foto: Reuters

Český závodník, který vstupuje do své páté sezony v této kategorii v novém týmu OnlyFans American Racing, zaostal o 254 tisícin sekundy za časem vítěze kvalifikace Senny Agiuse. Dvacetiletý Australan si vyjel první pole position v Moto2.

V kvalifikaci MotoGP potvrdil rychlost z předsezonních testů i tréninků v Buriramu Ital Marco Bezzecchi. První místo vybojoval o 35 tisícin sekundy před úřadujícím šampionem Španělem Marcem Márquezem. Vydařenou sobotu Bezzecchimu pokazil jen pád v závěru kvalifikace.

„Jsem v pořádku,“ řekl Bezzecchi. „Na konci přišla chybička, ale čas byl dost dobrý na to, abych si udržel pole position. Dneska i zítra to bude těžké, ale pokusíme se bojovat s těmi nejlepšími,“ uvedl.

Marc Marquez a Pedro Acosta na trati sprintu MotoGP

Ve sprintu Bezzecchi znovu upadl a pro první vítězství v kariéře si dojel Pedro Acosta. Uspěl před krajanem a sedminásobným mistrem světa Marcem Márquezem, třetí byl další Španěl Raúl Fernández.

Těsně před cílem byl sice v čele Márquez, obhájce titulu ale dostal trest za předchozí vytlačení Acosty z trati a v poslední zatáčce mu musel vedoucí pozici přepustit.

„Je to skvělý pocit. I když to není úplně ono, protože přece jen mě Marc pustil,“ řekl v televizním rozhovoru Acosta. „Rozhoduje vedení závodu a já jen poslouchám,“ uvedl Márquez.

Velká cena Thajska

závod mistrovství světa silničních motocyklů v Buriramu

Kvalifikace
MotoGP: 1. Bezzecchi (It./Aprilia) 1:28,652, 2. M. Márquez (Šp./Ducati) -0,035, 3. R. Fernández (Šp./Aprilia) -0,224.

Moto2: 1. Agius (Austr./Kalex) 1:34,576, 2. Guevara (Šp./Boscoscuro) -0,028, 3. Holgado (Šp./Kalex) -0,049, ...8. Salač (ČR/Kalex) -0,254.

Moto3: 1. Almansa 1:40,088, 2. Carpe (oba Šp./KTM) -0,430, 3. A. Fernández (Šp./Honda) -0,605.

Sprint
1. Acosta (Šp./KTM) 19:39,155, 2. M. Márquez -0,108, 3. R. Fernández -0,540.

ZOH 2026: výsledky závodů na olympiádě v Miláně a Cortině den po dni

Zimní olympijské hry 2026 v italských městech Milán a Cortina d’Ampezzo.

Zimní olympijské hry 2026 jsou u konce. Největší sportovní svátek hostila italská města Milán a Cortina od 6. do 22. února. Podívejte se na kompletní výsledky.

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: výsledky olympijského turnaje

Čeští hokejisté po zvládnutém osmifinále olympijského turnaje proti Dánsku.

Hokejového turnaje na olympijských hrách se poprvé od roku 2014 zúčastnili hráči ze zámořské NHL. Český tým po rozpačitých výkonech odehrál skvělé čtvrtfinále, ale Kanadě podlehl 3:4 v prodloužení....

Češi na ZOH 2026: medaile a výsledky v Miláně a Cortině

Slavnostní zahájení XXV. zimní olympiády v Itálii. (6. února 2026)

Zimní olympijské hry 2026 jsou za námi a české výpravě se na nich dařilo. Celkem vybojovala pět medailí. Zuzana Maděrová získala senzační zlato, Metoděj Jílek přidal zlato a stříbro, Eva Adamczyková...

Pavouk hokeje na ZOH 2026: Američané zdolali Kanadu a mají zlato, bronz pro Finsko

Martin Nečas (Česko) vstřelil branku. (15. února 2026)

Úchvatný olympijský turnaj hokejistů je za námi. Strhující finálovou bitvu vyhrál tým USA, který v prodloužení porazil Kanadu 2:1. Slováci v utkání o bronz nestačili na Finsko.

Kanada - USA 1:2P. Strhující bitva ve finále her, Američané berou zlato po 46 letech

Zlatí američtí hokejisté se svými medailemi ze zimních olympijských her v...

Mimořádný souboj na závěr. Olympijský turnaj hokejistů vyvrcholil očekávaným střetem zámořských gigantů. Zlaté medaile v Miláně ukořistili Američané, kteří se radují z celkového triumfu potřetí v...

Program SP v alpském lyžování 2025/26: termíny, výsledky, kde sledovat

Marco Odermatt na trati superobřího slalomu v Crans Montaně.

Zasněžené svahy, rychlost a adrenalin patří ke Světovému poháru v alpském lyžování. Sezona 2025/26 odstartovala 25. října a potrvá až do 25. března. Bonusem pro české fanoušky jsou lednové závody ve...

1. února 2026  14:11,  aktualizováno  28. 2. 12:05

Program SP v alpském lyžování 2025/26: kdy jede Ester Ledecká?

Ester Ledecká jede super-G v La Thuile.

Olympijská sezona alpského lyžování začíná už v říjnu a poslední závod zimy 2025/2026 čeká lyžaře v březnu. Ani letos nevynechá Světový pohár česká obojživelnice Ester Ledecká. Kompletní program...

27. února 2026  12:56,  aktualizováno  28. 2. 12:02

Doplatili na své ideály. Příběh zapomenuté továrny na talenty, kterou prošel i Veselý

Jan Veselý v roce 2008 na EuroBasketu U18.

Od našeho zpravodaje ve Slovinsku ﻿Takovými čísly by se chlubil snad každý klub, který si zakládá na výchově talentů. Na EuroBasketu 2013 se ve dvanáctičlenném domácím slovinském národním týmu představila sedmička...

28. února 2026

Druhé nejlepší super-G zimy. Ledecká byla v Soldeu šestnáct setin od stupňů

Ester Ledecká během super-G v Soldeu

Na olympijských hrách v Itálii pro ni super-G skončilo zklamáním. Místo útoku na medaili upadla a stěžovala si, že ji bolela záda. Dva týdny poté si Ester Ledecká náladu zlepšila. V andorrském Soldeu...

28. února 2026  11:58

Procházka se počtvrté utká o titul UFC. V dubnu vyzve Novozélanďana Ulberga

Nejlepší český MMA zápasník Jiří Procházka si užívá vyhlášení od hlasatele UFC...

Bojovníka MMA Jiřího Procházku čeká čtvrtý zápas o titul v elitní organizaci UFC. V Miami se 11. dubna utká s Novozélanďanem Carlosem Ulbergem o pás šampiona v polotěžké váze, který uvolnil Brazilec...

28. února 2026  10:43

Kladenský lid versus Jágr aneb historky o kotelně, nočních šichtách i rozhodčích

Jaromír Jágr a lidé spjatí s kladenským hokejem.

Proč se Jaromír Jágr po prohraných zápasech schovával v kotelně? Jak se v chodbě choval k rozhodčím? V jakou nekřesťanskou noční hodinu ho viděli trénovat? Hokejový génius před pár dny zvěstoval svůj...

28. února 2026  10:30

Salač odstartuje novou sezonu ze třetí řady. Sprint v Thajsku ovládl Acosta

Závodníci ve sprintu MotoGP.

Filip Salač odstartuje do nové sezony mistrovství světa silničních motocyklů z třetí řady. V kvalifikaci na úvodní Velkou cenu Thajska obsadil ve třídě Moto2 osmé místo.

28. února 2026  10:27

Šampionka Maděrová se vrací do závodů. Vyhrála kvalifikaci v Krynici

Zuzana Maděrová dojíždí v cíli paralelního slalomu v Davosu

Snowboardistka Zuzana Maděrová při prvním startu po vítězství na olympijských hrách ovládla kvalifikaci na paralelní obří slalom Světového poháru v polské Krynici. Česká reprezentantka předčila o 21...

28. února 2026  10:12

Reprezentaci se splnilo přání. Satoranský bude hrát v Jihlavě proti Slovincům

Tomáš Satoranský oslavuje český sukces.

Od našeho zpravodaje ve Slovinsku Že Tomáš Satoranský může posílit národní tým na poslední chvíli, avizovali už při oznámení první nominace. A nyní je jasné, že elitní rozehrávač reprezentaci v dalším utkání kvalifikace o mistrovství...

28. února 2026  10:01

Čerstvě uzdravený Gilgeous-Alexander dotlačil Oklahomu k výhře nad Denverem

Shai Gilgeous-Alexander umisťuje míč do koše Denver Nuggets.

Po devíti zápasech, které vynechal kvůli zranění břicha, se nejužitečnější hráč minulého ročníku NBA Shai Gilgeous-Alexander vrátil na hřiště a 36 body pomohl basketbalistům Oklahomy City k vítězství...

28. února 2026  9:52

Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení
Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení

Důvěra se u kojenecké výživy rodí z drobných rozhodnutí – a často začíná u složení. A právě proto Kendamil staví své receptury na plnotučném...

Pardubice ovládly základní část extraligy. Neměli jsme žádné výkyvy, těší Smejkala

Gólová radost pardubických hokejistů v Litvínově.

První úkol: splněno! Pardubické Dynamo, kandidát na extraligový titul, má po výhře 4:1 v Litvínově už tři kola před koncem jistý triumf v základní části a Pohár Jaroslava Pouzara. A jako bonus účast...

28. února 2026  9:15

A teď ti od Kloppa. Konečná, nebo ne? Olomouc vyzve bundesligového soupeře

Radost Antonína Růska (Olomouc) z gólu na 2:1 ve 44. minutě utkání Konferenčí...

Vousatý portugalský brankář Rui Patrício, který teprve před pár týdny ukončil kariéru, zalovil v prosklené mističce a vytáhl z plastového balonku lístek s nápisem 1. FSV Mainz. Hezky česky Mohuč....

28. února 2026  8:59

