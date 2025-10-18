Salač si v Austrálii nezazávodí. Při tréninku si obnovil zranění ramena

  9:54
Motocyklový jezdec Filip Salač si obnovil zranění pravého ramena a neabsolvuje Velkou cenu Austrálie. Problémy s ním měl už v dřívějších závodech. Podle informací na webu týmu Marc VDS si Salač rameno opět poranil během prvního volného tréninku a v nemocnici v Melbourne ho čeká vyšetření.

Filip Salač na okruhu v Misanu | foto: Roberto Tommasini/NurPhoto / Shutterstock Editorial Profimedia.cz

Salač obsadil v pátečním oficiálním tréninku 18. místo a měl zasáhnout už do první části sobotní kvalifikace. Kvůli potížím s ramenem zraněným během červnové Velké ceny Nizozemska však bude zbytek závodního víkendu bez něj.

Před devatenáctým z 22 závodů sezony mistrovství světa mu v pořadí Moto2 patří patnáctá pozice.

Sprint MotoGP dnes na Phillip Islandu vyhrál již počtvrté v sezoně italský jezdec Marco Bezecchi. Nezastavila ho ani srážka s rackem při startu do zaváděcího kola.

Na dalších příčkách skončili Španělé Raúl Fernández a Pedro Acosta. Jejich krajan Marc Márquez, který již před třemi týdny oslavil sedmý titul mistra světa v královské kubatuře, se zotavuje po operaci ramena.

„Bylo to náročné kvůli tomu, co se stalo na začátku. Trefil jsem velkého ptáka, především k jeho smůle. Ale i k mé, protože mě to vystrašilo. Naštěstí se nic nestalo motorce, ale samozřejmě je mi to moc líto,“ uvedl jezdec Aprilie Bezzechhi, jenž startoval z druhého místa po těsné porážce s Fabiem Quartararem v kvalifikaci. Francouz dojel z pole position sedmý.

V nedělním hlavním závodě bude muset Bezzecchi dvakrát absolvovat dlouhé kolo za způsobení srážky s Márquezem v Indonésii.

Velká cena Austrálie, závod mistrovství světa silničních motocyklů na Phillip Islandu:

Kvalifikace:
Moto3: 1. Kelso (Austr./KTM) 1:34,056, 2. Rueda (Šp./KTM) -0,091, 3. Lunetta (It./Honda) -0,225.
Moto2: 1. Moreira (Braz./Kalex) 1:29,817, 2. Agius (Austr./Kalex) -0,011, 3. González (Šp./Kalex) -0,076.
MotoGP: 1. Quartararo (Fr./Yamaha) 1:26,465, 2. Bezzecchi (It./Aprilia) -0,031, 3. Miller (Austr./Yamaha) -0,243.

Sprint: 1. Bezzecchi 19:03,971, 2. R. Fernández (Šp./Aprilia) -3,149, 3. Acosta (Šp./KTM) -5,310.

Průběžné pořadí MS: 1. M. Márquez 545, 2. Á. Márquez (oba Šp./Ducati) 366, 3. Bagnaia (It./Ducati) 274, 4. Bezzecchi 266, 5. Acosta 222, 6. Morbidelli (It./Ducati) 207.

Výsledky

