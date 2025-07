Jak jste spokojen s kvalifikačním devátým místem?

Určitě to dnes mohlo být lepší, ale bohužel při druhém výjezdu do rychlého kola jsme dali na zadní pneumatiku, která nebyla v perfektní kondici. Nevíme proč, stále to zjišťujeme. Mrzí mě to, ale devátá příčka není nic hrozného.

Vyjel jste sám na trať, byť jste se v pátek přikláněl k jízdě za někým. Proč?

První výjezd jsem jel za Robertsem, který nejel nejrychleji a trošičku mne brzdil, tak jsem věřil, že sám zajedu lépe. Kvůli zadní pneumatice jsem měl ale hodněkrát namále, abych nevystoupil z motocyklu.

Filip Salač na tréninku před Velkou cenou v Brně.

Nakonec toho háku za Robertsem ale využil vítěz kvalifikace Barry Baltus, nelitujete zpětně toho rozhodnutí?

Po bitvě je generálem každý, kdybych to věděl, jak se rozjede, pověsil bych se za něj taky. Myslím, že jsem do toho dal sto procent. I když nebyla pneumatika ani zdaleka stoprocentní, zlepšil jsem poslední dva sektory, byť vlastně vůbec nevím jak.

Potvrzuje Brno vyrovnanost letošní kategorie Moto2?

Je to o detailech. Jednou ztratíte přilnavost na zadním kole a celé měřené kolo přijde vniveč. Není to jednoduché a opravdu se musí vše sejít, aby to vyšlo.

Pamatujete si v sobotu na brněnském okruhu tolik lidí?

Dobře si vzpomínám na rok 2019, kdy se jelo s fanoušky v Brně naposledy, tak tu zdaleka takový nával nebyl. Bylo to úžasné dnes vidět. Vůbec nevím, co přijde zítra. Fanoušci jsou úžasní. Já koukám na videa, co mi fanoušci posílají z přírodních tribun, a ta atmosféra je strhující.

Diváci v Brně sledují Velkou cenu České republiky.

Jak se pak zachovává chladná hlava?

Bude to dlouhých osmnáct kol. Trať není po pátečním propršeném dni vůbec nagumovaná, jak by měla být. Opotřebování gum bude tedy velmi vysoké. Nemůžu přepálit první kola, ale budu asi chtít pošetřit pneumatiky a budu chtít být stabilní celý závod.

Marc Márquez předvedl ve sprintu obrovskou dominanci, sledoval jste jej při jeho manévru zpět na čelo po tom, co musel řešit problém s příliš nízkým tlakem a přepustil pozici Acostovi?

Nechal se předjet, srovnal si tlak a pak hned Acostu předjel. Je nejlepší na světě a dělá si s ostatními, co chce.

Dá se od něj učit?

Co se týče závodního víkendu, tak jsme v jiných kategoriích a MotoGP jede trochu jinou stopu. Ale co se týče například zimní pauzy, tak to jsem s Marcem trénoval a zde je možné něco málo okoukat.

Je v neděli šance na pódium?

Šance je, uvidíme. Ráno jsme testovali závodní tempo a nebylo to vůbec špatné. Patřil jsem mezi tři nejlepší. Ale uvidíme, jak mi to zítra půjde. Diváci mě asi poženou dopředu, tak věřím, že to bude dobré.

Jak si vyčistíte hlavu?

Jak nasednu na motorku, spadne to ze mě. Toho času na práci s mechaniky a datovou analýzou bude méně, o to těžší je to pak zvládnout.