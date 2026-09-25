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MotoGP se do Brna vrátí v červenci. Okruh láká na levnější lístky i volný vstup dětem

Jiří Černý
  13:36
Český jezdec Moto2 Filip Salač vyjel při nedělním závodě Velké ceny Brna před...

Český jezdec Moto2 Filip Salač vyjel při nedělním závodě Velké ceny Brna před domácím publikem třetí místo. (21. června 2026) | foto: Radim Strachoň, MAFRA

Vítězem MotoGP Czechia v Brně se stal španělský jezdec Marc Márquez. (21....
Vítězem MotoGP Czechia v Brně se stal španělský jezdec Marc Márquez. (21....
Vítězem MotoGP Czechia v Brně se stal španělský jezdec Marc Márquez. (21....
Vítězem MotoGP Czechia v Brně se stal španělský jezdec Marc Márquez, druhý byl...
120 fotografií
Pokus, který se nevydařil. Organizátor MotoGP, španělská společnost Dorna, experiment s červnovým termínem příští rok nezopakuje. Velká cena České republiky se příští rok uskuteční opět v tradičním termínu od 16. do 18. července. Organizátoři zároveň slibují dostupnější vstupné. Na přírodní tribuny se navíc děti do 14 let dostanou zdarma.

MotoGP se na CREDITAS Autodromu Brno pojede od 16. do 18. července 2027. Organizátoři zároveň spustili předprodej vstupenek, který doprovází nižší ceny u většiny kategorií a několik výhod pro rodiny s dětmi.

Celovíkendová vstupenka na hlavní tribunu C tak je už nyní k dostání za necelé tři tisíce korun. Menší přírodní tribuny jsou pak ještě levnější.

Děti do 14 let včetně budou mít v doprovodu dospělého vstup na všechny přírodní tribuny zdarma. Na sedadlové tribuny T2, T4 a T6 pořadatelé připravili třídenní dětskou vstupenku za 640 korun.

Vítězem MotoGP Czechia v Brně se stal španělský jezdec Marc Márquez. (21. června 2026)
Vítězem MotoGP Czechia v Brně se stal španělský jezdec Marc Márquez. (21. června 2026)
Vítězem MotoGP Czechia v Brně se stal španělský jezdec Marc Márquez. (21. června 2026)
Vítězem MotoGP Czechia v Brně se stal španělský jezdec Marc Márquez, druhý byl Japonec Ai Ogura, na třetím místě dojel Márquezův italský týmový kolega Francesco Bagnaia. (21. června 2026)
120 fotografií

„Grand Prix České republiky má výjimečnou sportovní a fanouškovskou energii. Pro rok 2027 chceme na tuto atmosféru navázat a zpřístupnit závodní víkend ještě širšímu okruhu návštěvníků. Prázdninový termín, dostupnější ceny vstupného a nové výhody pro rodiny vytvářejí velmi dobré podmínky pro silný ročník,“ řekl předseda představenstva CREDITAS Autodromu Brno Karel Hubáček.

Organizátoři lákají také na jednodenní páteční vstupenku za 890 korun. Nabídka s názvem „Zažij Brno poprvé“ je určena především lidem, kteří chtějí atmosféru závodního víkendu MotoGP poznat premiérově.

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Další zvýhodnění čeká na fanoušky, kteří už brněnskou Grand Prix navštívili. Věrnostní program organizátoři spustili bezprostředně po skončení letošního ročníku. Návštěvníci Grand Prix 2026 získají zvýhodněnou cenu po zadání čísla své letošní vstupenky a lidé, kteří byli v Brně už v roce 2025, dostanou speciální slevový kód e-mailem.

Salač by neměl chybět

Pořadatelé chtějí zároveň pokračovat ve zlepšování zázemí pro diváky. Jednou z hlavních novinek bude zastřešení sedadlové tribuny T1 na Stadionu, která patří k divácky oblíbeným místům na brněnském okruhu.

Český jezdec Moto2 Filip Salač vyjel při nedělním závodě Velké ceny Brna před domácím publikem třetí místo. (21. června 2026)

„Letos jsme z pohledu servisu pro fanoušky udělali velký krok vpřed, což nám potvrdila i jejich pozitivní odezva. Ve stejném trendu chceme pokračovat, ať už se to týká dalších vylepšení v areálu, nebo rozšíření doprovodného programu,“ uvedl Jiří Hrouda, CEO skupiny CREDITAS.

Vstupenky na GP České republiky 2027

  • Dostupnější ceny: Většina typů vstupenek je nastavena na nižší cenovou hladinu než v ročníku 2026. Třídenní vstupenka na nejpopulárnější tribunu C u stadionu vyjde na 2 990 korun.
  • Vstup pro děti do 14 let zdarma: Děti do 14 let (včetně) mají v doprovodu dospělé osoby volný vstup na všechny přírodní tribuny.
  • Extra zvýhodněné dětské vstupné na sedadlové tribuny: Na sedadlové tribuny T2, T4 a T6 je pro děti do 14 let (včetně) k dispozici třídenní vstupenka za 640 Kč.
  • Iniciativa „Zažij Brno poprvé“: Od začátku předprodeje je k dispozici jednodenní páteční vstupenka za 890 Kč. Je určena pro ty, kteří chtějí atmosféru MotoGP poznat premiérově na vlastní kůži.
  • Věrnostní program pro fanoušky: Návštěvníci ročníku 2026 získají věrnostní cenu po zadání čísla své letošní vstupenky, návštěvníci ročníku 2025 obdrží speciální slevový kód e-mailem.

Atraktivitu domácího závodu má podpořit také český jezdec Filip Salač. Ten letos v Brně dojel třetí v kategorii Moto2 a následně si připsal své první vítězství v mistrovství světa na britském Silverstonu. V zatím posledním závodě v Rakousku skončil druhý. Se čtyřmi pódiovými umístěními mu aktuálně patří sedmá příčka průběžného pořadí šampionátu.

„Brno pro mě bylo jedním z vrcholů sezony a potvrdilo moji silnou formu, která vedla k dalším pódiovým umístěním, a já na to chci za rok rozhodně navázat. Stát na stupních vítězů před domácím publikem je největší možný zážitek, který chci zažít znovu s ještě lepším výsledkem,“ uvedl Salač.

Podle prezidenta Autoklubu České republiky Jana Šťovíčka může být právě Salačovo vystoupení jedním z lákadel pro české fanoušky.

„Věříme, že výkony Filipa Salače budou spolu s prázdninovým termínem a vstřícnou cenovou politikou silnou motivací pro české fanoušky, aby domácího reprezentanta přijeli podpořit přímo na tribuny,“ doplnil Šťovíček.

Veřejný předprodej vstupenek už začal prostřednictvím oficiálního prodejního webu a sítě Ticketportal. Podrobný ceník, přehled tribun a informace k věrnostnímu programu jsou k dispozici na webu Grand Prix České republiky.

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