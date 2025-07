Le Mans vyměnil za Mt. Everest. Chtěl jsem jít bez kyslíku, byla to blbost, líčí Abraham

Tento víkend je MotoGP v Brně zpět a Abraham je opět u toho, nyní jako komentátor TV Nova. Pořizuje i rozhovory s jezdci, stará se o produkci přenosů, s mikrofonem objíždí závody po celém světě.

Kromě jednoho. Ve francouzském Le Mans 11. května přítomen nebyl. Zhruba v době, kdy Johann Zarco vítězil ve třídě MotoGP, stál Abraham na vrcholu světa.

Vylezl na Mt. Everest.

„Věřím tomu, že v mém případě to plno lidí jako obyčejně poplive. Ať je to, jak chce, já mám rád maxima, rád posunuji svoje hranice. Everest lezecky není nejobtížnější, ale nejvyšší horou je, proto mě lákal. Chtěl jsem svoje tělo a psychiku vystavit takové výzvě,“ líčí pětatřicetiletý chlapík a otec dvojčat upřímně.

O čem jste na střeše planety přemýšlel?

Upřímně? O ničem. Já jsem měl štěstí na počasí, všechno pode mnou bylo krásně vidět, a tak jsem si udělal půlhodinku sám pro sebe. Jsi tam úplně vyřízenej a cítíš úlevu, že jsi to dotáhnul, máš dobrý pocit, ale zároveň víš, že tě čeká dlouhá cesta dolů. A ta je v té únavě snad i horší než štreka nahoru, nebezpečnější. Docházejí ti síly a ty to chceš celé hlavně přežít. To je hodně náročné.