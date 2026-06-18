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Švancara opět svlékl Salače, ten slíbil výhru. Binder okusil brněnská piva

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  20:28
Když moderátor Petr Švancara donutil závodníka Moto2 Filipa Salače svléknout tričko před tisíci fanoušky loni, byl čtyřiadvacetiletý Čech mírně zaskočen. Tentokrát se se svým osudem rychle smířil. „Už zase,“ smál se. Poté, co na náměstí Svobody v Brně představil svoji novou helmu pro domácí motocyklovou Velkou cenu, prohlásil: „Před dvěma týdny jsem dojel druhý, takže posun je jen první místo. Tu cenu urvu.

Kromě Salače se na pódiu představila také pětice jezdců MotoGP. Největší potlesk sklidila stáj Red Bull KTM Factory Racing s dvojicí Pedro Acosta a Brad Binder z Jihoafrické republiky, která ten večer hrála na mistrovství světa ve fotbale s českou reprezentací. „Normálně fotbal nesleduji, ale dnes asi udělám výjimku,“ dodal s úsměvem.

Právě třicetiletý závodník má na Brno pěkné vzpomínky, před šesti lety zdejší Velkou cenu ovládl. „Samozřejmě si tu jízdu pamatuji, bylo by pěkné na ni navázat,“ usmíval se Binder, kterému momentálně v žebříčku patří jedenácté místo.

Oficiální fanzóna MotoGP v Brně láká mnoho českých i zahraničních fanoušků. Show s jezdci MotoGP přitáhla na náměstí Svobody stovky milovníků silničních motorek. Na snímku závodník Moto2 Filip Salač. (18. června 2026)
Oficiální fanzóna MotoGP v Brně láká mnoho českých i zahraničních fanoušků. Show s jezdci MotoGP přitáhla na náměstí Svobody stovky milovníků silničních motorek. Na snímku závodník Moto2 Filip Salač. (18. června 2026)
Oficiální fanzóna MotoGP v Brně láká mnoho českých i zahraničních fanoušků. Show s jezdci MotoGP přitáhla na náměstí Svobody stovky milovníků silničních motorek. Na snímku závodník Moto2 Filip Salač. (18. června 2026)
Oficiální fanzóna MotoGP v Brně láká mnoho českých i zahraničních fanoušků. Show s jezdci MotoGP přitáhla na náměstí Svobody stovky milovníků silničních motorek. Na snímku závodník Moto2 Filip Salač. (18. června 2026)
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K jihomoravské metropoli ho nepojí pouze MotoGP. O motorku se Binderovi totiž stará český mechanik Daniel Peták, který pochází z nedalekých Popůvek.

„Už jsem díky Danovi ochutnal snad všechna brněnská piva, jen si nepamatuji jejich jména. Něco jsme zkusili i tento týden v úterý a ve středu a už se těším na nedělní večer,“ hlásil potutelně Jihoafričan.

Oficiální fanzóna MotoGP v Brně láká mnoho českých i zahraničních fanoušků. Show s jezdci MotoGP přitáhla na náměstí Svobody stovky milovníků silničních motorek. Na snímku závodník MotoGP Brad Binder. (18. června 2026)

Bouřlivý aplaus si vysloužil jeho o osm let mladší kolega Pedro Acosta, momentálně čtvrtý muž celkového pořadí po šesti závodech seriálu. Na pódium se totiž sám doprovodil pomocí připravených bicích. „Znám spoustu věcí, které umím dělat lépe. Třeba závodění,“ ohodnotil svůj výkon na hudební nástroj.

Zajímavou přestřelku nabídla dvojice ze stáje Prima Pramac Yamaha Australan Jack Miller a Turek Toprak Razgatlioglu. Jejich země se totiž nedávno střetly na právě probíhajícím fotbalovém světovém šampionátu, kde Austrálie vyhrála 2:0.

„Úvod se nám nepovedl, ale ještě nás čekají dva zápasy. Teď se sice raduje Jack, ale ještě uvidíme,“ popsal Razgatlioglu.

Oficiální fanzóna MotoGP v Brně láká mnoho českých i zahraničních fanoušků. Show s jezdci MotoGP přitáhla na náměstí Svobody stovky milovníků silničních motorek. Na snímku závodník Moto2 Filip Salač. (18. června 2026)

Pro tureckého jezdce patří Česká republika na seznam oblíbených zemí. V seriálu Superbike totiž desetkrát slavil výhru na trati v severočeském Mostě. „V Superbiku se mi dařilo, ale je to úplně jiná soutěž. Nicméně v Brně mi fanoušci přijdou daleko živelnější,“ vysvětlil.

Na rozdíl od svých soupeřů se Japonec Ai Ogura vyjadřoval na otázky moderátorů jen zdrženlivě. Šestého muže pořadí například rozhodil dotaz Švancary, jak si užil remízu Japonska s Nizozemskem na mistrovství světa. „Viděl jsem jen sestřih, ale máme dobrý tým, takže mě to nepřekvapilo,“ vysoukal ze sebe Ogura.

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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Český tým čeká po prohraném zápase s Jižní Koreou ještě utkání s Jižní Afrikou a Mexikem. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

Tipsport - partner programu
Švýcarsko vs. BosnaFotbal - Skupina B - 18. 6. 2026:Švýcarsko vs. Bosna //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 1.54
  • 3.60
  • 7.60
Kanada vs. KatarFotbal - Skupina B - 19. 6. 2026:Kanada vs. Katar //www.idnes.cz/sport
19. 6. 00:00
  • 1.31
  • 5.65
  • 10.80
Mexiko vs. Jižní KoreaFotbal - Skupina A - 19. 6. 2026:Mexiko vs. Jižní Korea //www.idnes.cz/sport
19. 6. 03:00
  • 2.11
  • 3.28
  • 4.02
Sabalenková vs. BartůňkováTenis - - 19. 6. 2026:Sabalenková vs. Bartůňková //www.idnes.cz/sport
19. 6. 15:30
  • 1.10
  • -
  • 7.30
USA vs. AustrálieFotbal - Skupina D - 19. 6. 2026:USA vs. Austrálie //www.idnes.cz/sport
19. 6. 21:00
  • 1.61
  • 4.42
  • 5.43
Skotsko vs. MarokoFotbal - Skupina C - 20. 6. 2026:Skotsko vs. Maroko //www.idnes.cz/sport
20. 6. 00:00
  • 5.29
  • 3.61
  • 1.77
Program a výsledky
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