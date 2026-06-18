Švancara opět svlékl Salače, ten slíbil výhru. Binder okusil brněnská piva

Kromě Salače se na pódiu představila také pětice jezdců MotoGP. Největší potlesk sklidila stáj Red Bull KTM Factory Racing s dvojicí Pedro Acosta a Brad Binder z Jihoafrické republiky, která ten večer hrála na mistrovství světa ve fotbale s českou reprezentací. „Normálně fotbal nesleduji, ale dnes asi udělám výjimku,“ dodal s úsměvem.
Právě třicetiletý závodník má na Brno pěkné vzpomínky, před šesti lety zdejší Velkou cenu ovládl. „Samozřejmě si tu jízdu pamatuji, bylo by pěkné na ni navázat,“ usmíval se Binder, kterému momentálně v žebříčku patří jedenácté místo.
K jihomoravské metropoli ho nepojí pouze MotoGP. O motorku se Binderovi totiž stará český mechanik Daniel Peták, který pochází z nedalekých Popůvek.
„Už jsem díky Danovi ochutnal snad všechna brněnská piva, jen si nepamatuji jejich jména. Něco jsme zkusili i tento týden v úterý a ve středu a už se těším na nedělní večer,“ hlásil potutelně Jihoafričan.
Bouřlivý aplaus si vysloužil jeho o osm let mladší kolega Pedro Acosta, momentálně čtvrtý muž celkového pořadí po šesti závodech seriálu. Na pódium se totiž sám doprovodil pomocí připravených bicích. „Znám spoustu věcí, které umím dělat lépe. Třeba závodění,“ ohodnotil svůj výkon na hudební nástroj.
Zajímavou přestřelku nabídla dvojice ze stáje Prima Pramac Yamaha Australan Jack Miller a Turek Toprak Razgatlioglu. Jejich země se totiž nedávno střetly na právě probíhajícím fotbalovém světovém šampionátu, kde Austrálie vyhrála 2:0.
„Úvod se nám nepovedl, ale ještě nás čekají dva zápasy. Teď se sice raduje Jack, ale ještě uvidíme,“ popsal Razgatlioglu.
Pro tureckého jezdce patří Česká republika na seznam oblíbených zemí. V seriálu Superbike totiž desetkrát slavil výhru na trati v severočeském Mostě. „V Superbiku se mi dařilo, ale je to úplně jiná soutěž. Nicméně v Brně mi fanoušci přijdou daleko živelnější,“ vysvětlil.
Na rozdíl od svých soupeřů se Japonec Ai Ogura vyjadřoval na otázky moderátorů jen zdrženlivě. Šestého muže pořadí například rozhodil dotaz Švancary, jak si užil remízu Japonska s Nizozemskem na mistrovství světa. „Viděl jsem jen sestřih, ale máme dobrý tým, takže mě to nepřekvapilo,“ vysoukal ze sebe Ogura.