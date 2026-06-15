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MotoGP 2026 v Brně: Program, výsledky, kde sledovat živě. Jak si povede Salač?

Autor:
  10:58
Brno se znovu chystá na závody mistrovství světa silničních motocyklů. Velká cena České republiky se v roce 2026 uskuteční od 19. do 21. června. Na Masarykově okruhu nebudou chybět největší hvězdy světového šampionátu. Domácí jezdec Filip Salač se v kategorii Moto2 pokusí zaútočit na pódiové umístění. V našem přehledu najdete program závodu, výsledky i informace o vstupenkách a televizním vysílání

Momentka ze závodu MotoGP v Brně. | foto: Reuters

Program závodního víkendu MotoGP v Brně

Pro českého fanouška budou závody ještě atraktivnější než obvykle. Kromě hlavní kategorie MotoGP budou mimořádně zajímavé i závody třídy Moto2, a to díky skvělým výsledkům Filipa Salače.

Český jezdec týmu OnlyFans American Racing dorazí do Brna ve výborné formě – v předchozím závodě vybojoval v Maďarsku druhé místo a po sérii čtyř umístění v elitní desítce se posunul na devátou příčku průběžného pořadí mistrovství světa. Před domácí Grand Prix věří, že by za podpory českých fanoušků mohl bojovat o pódium.

DenSérieProgramČas
Pátek 19. 6.Moto3Volný trénink č. 19:00–9:35
Moto2Volný trénink č. 19:50–10:30
MotoGPVolný trénink č. 110:45–11:30
Moto4 Northern CupVolný trénink č. 112:00–12:25
Moto3Trénink13:15–13:50
Moto2Trénink14:05–14:45
MotoGPTrénink15:00–16:00
Moto4 Northern CupVolný trénink č. 216:25–16:50
Moto4 Northern CupKvalifikace17:50–18:50
Sobota 20. 6.Moto3Volný trénink č. 28:40–9:10
Moto2Volný trénink č. 29:25–9:55
MotoGPVolný trénink č. 210:10–10:40
MotoGPKvalifikace č. 110:50–11:05
MotoGPKvalifikace č. 211:15–11:30
Moto3Kvalifikace č. 112:45–13:00
Moto3Kvalifikace č. 213:10–13:25
Moto2Kvalifikace č. 113:40–13:55
Moto2Kvalifikace č. 214:05–14:20
MotoGPTissot Sprint15:00
Moto4 Northern CupZávod 116:15
Neděle 21. 6.Moto4 Northern CupZávod 28:45
MotoGPWarm Up9:40–9:50
Moto3Závod (16 kol)11:00
Moto2Závod (18 kol)12:15
MotoGPGrand Prix (21 kol)14:00

Kde sledovat GP České republiky v Brně?

Přímý přenosy z tréninků, kvalifikací a hlavních závodů všech kategorií najdete v programu Nova Sport 6.

  • Telly
  • Magenta TV
  • Vodafone TV
  • Skylink
  • Oneplay
Týmy a jezdci v kategorii MotoGP
TýmJezdec 1Jezdec 2
Monster Energy YamahaFabio QuartararoÁlex Rins
Ducati Lenovo TeamFrancesco BagnaiaMarc Márquez
Honda TeamJoan MirLuca Marini
Aprilia RacingJorge MartínMarco Bezzecchi
Red Bull KTM Factory RacingBrad BinderPedro Acosta
Prima Pramac RacingToprak RazgatlıoğluJack Miller
Gresini Racing MotoGPÁlex MárquezFermín Aldeguer
Pertamina Enduro VR46 Racing TeamFabio Di GiannantonioFranco Morbidelli
LCR HondaDiogo MoreiraJohann Zarco
Trackhouse Racing MotoGPRaúl FernándezAi Ogura
Red Bull KTM Tech3Maverick ViñalesEnea Bastianini
Týmy a jezdci v kategorii Moto2
TýmJezdec 1Jezdec 2
OnlyFans American Racing TeamFilip SalačJoe Roberts
LIQUI MOLY Dynavolt Intact GPManuel GonzálezSenna Agius
ELF Marc VDS Racing TeamAron CanetDeniz Öncü
Red Bull KTM AjoCollin VeijerJosé Antonio Rueda
CFMOTO Aspar TeamDaniel HolgadoDavid Alonso
BLU CRU Pramac Yamaha Moto2Izan GuevaraAlberto Ferrandez
ITALJET Gresini Moto2Sergio GarcíaAlonso López
Italtrans Racing TeamAdrián HuertasDaniel Muñoz
QJMOTOR – FRINSA – MSIÁngel PiquerasIván Ortolá
REDS Fantic RacingBarry BaltusTony Arbolino
SpeedRS TeamCelestino ViettiLuca Lunetta
Idemitsu Honda Team AsiaMario Suryo AjiTaiyo Furusato
Forward Factory TeamJorge NavarroÁlex Escrig
RW Racing GPAyumu SasakiZonta van den Goorbergh

Vstupenky na GP České republiky 2026

  • Vstupenky na MotoGP Brno 2026 koupíte v oficiálním prodejním systému pořadatele.
  • Dají se zakoupit na přírodní tribuny, sedadlové tribuny, do MotoCampu a k dispozici jsou i VIP lístky. Prodej probíhá on-line i přímo na místě.
  • Pro vozíčkáře a osoby se zdravotním postižením jsou nejvhodnější vstupenky SILVER a GOLD (vstupenky na volné místo). Běžné tribuny s místy k sezení nejsou bezbariérové.
  • Děti do 6 mají vstup zdarma, nutný je doprovod dospělé osoby s platnou vstupenkou.
  • Plánek okruhu, jednotlivých vstupů a diváckých sektorů najdete zde

Masarykův okruh v Brně

  • Dráha Masarykova okruhu měří 5 403 metrů a tvoří ji 14 zatáček - 6 levotočivých a 8 pravotočivých.
  • Rekord kola 1:54,596 stanovil v roce 2016 španělský závodník Marc Márquez.

Velká cena České republiky v Brně – historie

  • Závody silničních motocyklů mají v Brně dlouhou tradici. Poprvé se tu jely už v roce 1950, v roce 1965 byl závod poprvé zařazen do mistrovství světa.
  • Dříve se konaly na okruzích v západní části města, od roku 1987 probíhají na automotodromu, který nese název Masarykův okruh. Na ten se letos Grand Prix ČR vrátila loni po pětileté odmlce.

Výsledky GP České republiky z roku 2025

  • Velkou cenu České republiky v elitní kategorii MotoGP loni ovládl španělský favorit Marc Márquez
  • Filip Salač si ve třídě Moto2 vyjel osmé místo, zvítězil Američan Joe Roberts.
  • V kategorii Moto3 byl nejrychlejší španělský závodník José Antonio Rueda.
  • Souboje elitních motocyklistů v Brně loni sledovalo 220 tisíc diváků.

Výsledky (2025)

Sobotní kvalifikace:
Moto3: 1. Pini (It./KTM) 20:05,019, 2. Rueda -0,026, 3. Muňoz (oba Šp./KTM) -0,038.

Moto2: 1. Baltus (Belg./Kalex) 1:58,322, 2. Roberts (USA/Kalex) -0,020, 3. Ramírez (Šp./Kalex) -0,257, ...9. Salač (ČR/Boscoscuro) -0,781.

MotoGP: 1. Bagnaia (It./Ducati) 1:52,303, 2. M. Márquez (Šp./Ducati) -0,219, 3. Quartararo (Fr./Yamaha) -0,305.

Sobotní sprint MotoGP:
1. M. Márquez 19:05,883, 2. Acosta (Šp./KTM) -0,798, 3. Bastianini (It./KTM) -1,324, 4. Bezzecchi (It./Aprilia) -1,409, 5. Quartararo -2,292, 6. Fernández (Šp./Aprilia) -3,358.

Nedělní závody:
Moto3: 1. Rueda 33:40,677, 2. Quiles -3,471, 3. Muňoz -3,495, 4. Piqueras (všichni Šp./KTM) -3,559, 5. Foggia (It./KTM) -3,689, 6. Adrián Fernández (Šp./Honda) -3,867.

Moto2: 1. Roberts (USA/Kalex) 36:03,441, 2. Baltus (Belg./Kalex) -1,079, 3. González -3,625, 4. Holgado (oba Šp./Kalex) -7,365, 5. Vietti (It./Boscoscuro) -7,494, 6. Guevara (Šp./Boscoscuro) -9,467, ...8. Salač (ČR/Boscoscuro) -11,193.

MotoGP: 1. M. Márquez (Šp./Ducati) 40:04,628, 2. Bezzecchi (It./Aprilia) -1,753, 3. Acosta (Šp./KTM) -3,366, 4. Bagnaia (It./Ducati) -3,879, 5. R. Fernández (Šp./Aprilia) -10,045, 6. Quartararo (Fr./Yamaha) -11,039.

Konečné pořadí jezdců MotoGP v roce 2025:

PořadíJezdecBody
1.Marc Márquez545
2.Álex Márquez467
3.Marco Bezzecchi353
4.Pedro Acosta307
5.Francesco Bagnaia288
6.Fabio Di Giannantonio262
7.Franco Morbidelli231
8.Fermín Aldeguer214
9.Fabio Quartararo201
10.Raúl Fernández172
11.Brad Binder155
12.Johann Zarco148
13.Luca Marini142
14.Enea Bastianini112
15.Joan Mir96
16.Ai Ogura89
17.Jack Miller79
18.Maverick Viñales72
19.Álex Rins68
20.Miguel Oliveira43
21.Jorge Martín34
22.Pól Espargaró29
23.Takaaki Nakagami10
24.Lorenzo Savadori8
25.Augusto Fernández8
26.Somkiat Chantra7
27.Nicolo Bulega2

Konečné pořadí Poháru konstruktérů 2025:

PořadíKonstruktérBody
1.Ducati768
2.Aprilia418
3.KTM372
4.Honda285
5.Yamaha247
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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začíná ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Už 12. června sehraje svůj úvodní zápas Česká republika, a to s Jižní Koreou. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

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Bouzková vs. ValentováTenis - - 15. 6. 2026:Bouzková vs. Valentová //www.idnes.cz/sport
15. 6. 12:00
  • 1.59
  • -
  • 2.35
Bejlek vs. NavarrováTenis - - 15. 6. 2026:Bejlek vs. Navarrová //www.idnes.cz/sport
15. 6. 13:30
  • 3.52
  • -
  • 1.29
Ajduković vs. SvrčinaTenis - - 15. 6. 2026:Ajduković vs. Svrčina //www.idnes.cz/sport
15. 6. 15:00
  • 4.75
  • -
  • 1.15
Bartůňková vs. ŠnajderováTenis - - 15. 6. 2026:Bartůňková vs. Šnajderová //www.idnes.cz/sport
15. 6. 15:30
  • 2.46
  • -
  • 1.47
Brunclík vs. NagalTenis - - 15. 6. 2026:Brunclík vs. Nagal //www.idnes.cz/sport
15. 6. 16:30
  • 1.69
  • -
  • 2.06
Program a výsledky
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Výsledky

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