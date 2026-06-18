Program MotoGP 2026 v Brně
Pro českého fanouška budou závody ještě atraktivnější než obvykle. Kromě hlavní kategorie MotoGP budou mimořádně zajímavé i závody třídy Moto2, a to díky skvělým výsledkům Filipa Salače.
Český jezdec týmu OnlyFans American Racing dorazí do Brna ve výborné formě – v předchozím závodě vybojoval v Maďarsku druhé místo a po sérii čtyř umístění v elitní desítce se posunul na devátou příčku průběžného pořadí mistrovství světa. Před domácí Grand Prix věří, že by za podpory českých fanoušků mohl bojovat o pódium.
|Den
|Série
|Program
|Čas
|Pátek 19. 6.
|Moto3
|Volný trénink č. 1
|9:00–9:35
|Moto2
|Volný trénink č. 1
|9:50–10:30
|MotoGP
|Volný trénink č. 1
|10:45–11:30
|Moto4 Northern Cup
|Volný trénink č. 1
|12:00–12:25
|Moto3
|Trénink
|13:15–13:50
|Moto2
|Trénink
|14:05–14:45
|MotoGP
|Trénink
|15:00–16:00
|Moto4 Northern Cup
|Volný trénink č. 2
|16:25–16:50
|Moto4 Northern Cup
|Kvalifikace
|17:50–18:50
|Sobota 20. 6.
|Moto3
|Volný trénink č. 2
|8:40–9:10
|Moto2
|Volný trénink č. 2
|9:25–9:55
|MotoGP
|Volný trénink č. 2
|10:10–10:40
|MotoGP
|Kvalifikace č. 1
|10:50–11:05
|MotoGP
|Kvalifikace č. 2
|11:15–11:30
|Moto3
|Kvalifikace č. 1
|12:45–13:00
|Moto3
|Kvalifikace č. 2
|13:10–13:25
|Moto2
|Kvalifikace č. 1
|13:40–13:55
|Moto2
|Kvalifikace č. 2
|14:05–14:20
|MotoGP
|Tissot Sprint
|15:00
|Moto4 Northern Cup
|Závod 1
|16:15
|Neděle 21. 6.
|Moto4 Northern Cup
|Závod 2
|8:45
|MotoGP
|Warm Up
|9:40–9:50
|Moto3
|Závod (16 kol)
|11:00
|Moto2
|Závod (18 kol)
|12:15
|MotoGP
|Grand Prix (21 kol)
|14:00
Kde sledovat Velkou cenu České republiky?
Přímý přenosy z tréninků, kvalifikací a hlavních závodů všech kategorií najdete v programu Nova Sport 6.
- Telly
- Magenta TV
- Vodafone TV
- Skylink
- Oneplay
|Tým
|Jezdec 1
|Jezdec 2
|Monster Energy Yamaha
|Fabio Quartararo
|Álex Rins
|Ducati Lenovo Team
|Francesco Bagnaia
|Marc Márquez
|Honda Team
|Joan Mir
|Luca Marini
|Aprilia Racing
|Jorge Martín
|Marco Bezzecchi
|Red Bull KTM Factory Racing
|Brad Binder
|Pedro Acosta
|Prima Pramac Racing
|Toprak Razgatlıoğlu
|Jack Miller
|Gresini Racing MotoGP
|Álex Márquez
|Fermín Aldeguer
|Pertamina Enduro VR46 Racing Team
|Fabio Di Giannantonio
|Franco Morbidelli
|LCR Honda
|Diogo Moreira
|Johann Zarco
|Trackhouse Racing MotoGP
|Raúl Fernández
|Ai Ogura
|Red Bull KTM Tech3
|Maverick Viñales
|Enea Bastianini
|Tým
|Jezdec 1
|Jezdec 2
|OnlyFans American Racing Team
|Filip Salač
|Joe Roberts
|LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP
|Manuel González
|Senna Agius
|ELF Marc VDS Racing Team
|Aron Canet
|Deniz Öncü
|Red Bull KTM Ajo
|Collin Veijer
|José Antonio Rueda
|CFMOTO Aspar Team
|Daniel Holgado
|David Alonso
|BLU CRU Pramac Yamaha Moto2
|Izan Guevara
|Alberto Ferrandez
|ITALJET Gresini Moto2
|Sergio García
|Alonso López
|Italtrans Racing Team
|Adrián Huertas
|Daniel Muñoz
|QJMOTOR – FRINSA – MSI
|Ángel Piqueras
|Iván Ortolá
|REDS Fantic Racing
|Barry Baltus
|Tony Arbolino
|SpeedRS Team
|Celestino Vietti
|Luca Lunetta
|Idemitsu Honda Team Asia
|Mario Suryo Aji
|Taiyo Furusato
|Forward Factory Team
|Jorge Navarro
|Álex Escrig
|RW Racing GP
|Ayumu Sasaki
|Zonta van den Goorbergh
Vstupenky na GP České republiky 2026
- Vstupenky na MotoGP Brno 2026 koupíte v oficiálním prodejním systému pořadatele.
- Dají se zakoupit na přírodní tribuny, sedadlové tribuny, do MotoCampu a k dispozici jsou i VIP lístky. Prodej probíhá on-line i přímo na místě.
- Pro vozíčkáře a osoby se zdravotním postižením jsou nejvhodnější vstupenky SILVER a GOLD (vstupenky na volné místo). Běžné tribuny s místy k sezení nejsou bezbariérové.
- Děti do 6 mají vstup zdarma, nutný je doprovod dospělé osoby s platnou vstupenkou.
- Plánek okruhu, jednotlivých vstupů a diváckých sektorů najdete zde
Masarykův okruh v Brně
- Dráha Masarykova okruhu měří 5 403 metrů a tvoří ji 14 zatáček - 6 levotočivých a 8 pravotočivých.
- Rekord kola 1:54,596 stanovil v roce 2016 španělský závodník Marc Márquez.
Velká cena České republiky v Brně – historie
- Závody silničních motocyklů mají v Brně dlouhou tradici. Poprvé se tu jely už v roce 1950, v roce 1965 byl závod poprvé zařazen do mistrovství světa.
- Dříve se konaly na okruzích v západní části města, od roku 1987 probíhají na automotodromu, který nese název Masarykův okruh. Na ten se letos Grand Prix ČR vrátila loni po pětileté odmlce.
Výsledky GP České republiky z roku 2025
- Velkou cenu České republiky v elitní kategorii MotoGP loni ovládl španělský favorit Marc Márquez
- Filip Salač si ve třídě Moto2 vyjel osmé místo, zvítězil Američan Joe Roberts.
- V kategorii Moto3 byl nejrychlejší španělský závodník José Antonio Rueda.
- Souboje elitních motocyklistů v Brně loni sledovalo 220 tisíc diváků.
Výsledky (2025)
Sobotní kvalifikace:
Moto2: 1. Baltus (Belg./Kalex) 1:58,322, 2. Roberts (USA/Kalex) -0,020, 3. Ramírez (Šp./Kalex) -0,257, ...9. Salač (ČR/Boscoscuro) -0,781.
MotoGP: 1. Bagnaia (It./Ducati) 1:52,303, 2. M. Márquez (Šp./Ducati) -0,219, 3. Quartararo (Fr./Yamaha) -0,305.
Sobotní sprint MotoGP:
Nedělní závody:
Moto2: 1. Roberts (USA/Kalex) 36:03,441, 2. Baltus (Belg./Kalex) -1,079, 3. González -3,625, 4. Holgado (oba Šp./Kalex) -7,365, 5. Vietti (It./Boscoscuro) -7,494, 6. Guevara (Šp./Boscoscuro) -9,467, ...8. Salač (ČR/Boscoscuro) -11,193.
MotoGP: 1. M. Márquez (Šp./Ducati) 40:04,628, 2. Bezzecchi (It./Aprilia) -1,753, 3. Acosta (Šp./KTM) -3,366, 4. Bagnaia (It./Ducati) -3,879, 5. R. Fernández (Šp./Aprilia) -10,045, 6. Quartararo (Fr./Yamaha) -11,039.
Konečné pořadí jezdců MotoGP v roce 2025:
|Pořadí
|Jezdec
|Body
|1.
|Marc Márquez
|545
|2.
|Álex Márquez
|467
|3.
|Marco Bezzecchi
|353
|4.
|Pedro Acosta
|307
|5.
|Francesco Bagnaia
|288
|6.
|Fabio Di Giannantonio
|262
|7.
|Franco Morbidelli
|231
|8.
|Fermín Aldeguer
|214
|9.
|Fabio Quartararo
|201
|10.
|Raúl Fernández
|172
|11.
|Brad Binder
|155
|12.
|Johann Zarco
|148
|13.
|Luca Marini
|142
|14.
|Enea Bastianini
|112
|15.
|Joan Mir
|96
|16.
|Ai Ogura
|89
|17.
|Jack Miller
|79
|18.
|Maverick Viñales
|72
|19.
|Álex Rins
|68
|20.
|Miguel Oliveira
|43
|21.
|Jorge Martín
|34
|22.
|Pól Espargaró
|29
|23.
|Takaaki Nakagami
|10
|24.
|Lorenzo Savadori
|8
|25.
|Augusto Fernández
|8
|26.
|Somkiat Chantra
|7
|27.
|Nicolo Bulega
|2
Konečné pořadí Poháru konstruktérů 2025:
|Pořadí
|Konstruktér
|Body
|1.
|Ducati
|768
|2.
|Aprilia
|418
|3.
|KTM
|372
|4.
|Honda
|285
|5.
|Yamaha
|247