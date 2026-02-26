MotoGP 2026: program, výsledky, kde sledovat, kdy se jede závod v Brně?

Autor:
  16:40
Nejprestižnější kategorie rychlých motocyklů, MotoGP, má v roce 2026 naplánováno 22 závodů. A velká show znovu zamíří i do Brna. MS silničních motocyklů odstartuje v neděli 1. března Velkou cenou Thajska, závěrečným podnikem pak bude Velká cena Španělska 22. listopadu. Kompletní program závodů, výsledky i složení jednotlivých týmů najdete v našem přehledu.

Marc Márquez (vpravo) a Marco Bezzecchi během Velké ceny San Marina | foto: Jennifer LorenziniReuters

Zajímavosti před startem MotoGP v roce 2026

  • Sezona MotoGP 2026 bude posledním rokem současné technické éry s motocykly o objemu 1000 ccm. Od roku 2027 přejde šampionát na nová pravidla s motory 850 ccm.
  • Kalendář nabídne celkem 22 závodů. Největší novinkou je návrat Velké ceny Brazílie v Goiânii, která se do seriálu vrací poprvé od roku 2004.
  • Mistrovský titul obhajuje španělský závodník Marc Márquez ze stáje Ducati Lenovo, která získala Pohár konstruktérů.
  • V kalendáři zůstává i brněnský závod, takže fanoušci v Česku opět uvidí světový šampionát na Masarykově okruhu.
  • Velkou pozornost budí příchod turecké hvězdy Topraka Razgatlıoğlua, který po úspěších v šampionátu WorldSBK poprvé vstupuje do MotoGP. Působit bude u týmu Prima Pramac Yamaha. Jeho přestup patří k nejvýraznějším jezdeckým změnám před ročníkem 2026.
  • Obhájci vítězství z předchozích sezon pokračují ve stabilních sestavách a očekává se vyrovnaný boj mezi tradičními značkami Ducati, KTM, Aprilia a Yamaha.
  • Jediným českým stabilním účastníkem mistrovství světa zůstává Filip Salač, který pokračuje v kategorii Moto2. V královské třídě MotoGP český jezdec momentálně nestartuje.

Program závodů MotoGP v roce 2026:

ZávodMístoDatum a časVítěz
Velká cena ThajskaBuriramneděle 1. března, 9:00
Velká cena BrazílieGoianianeděle 22. března, 19:00
Velká cena USAAustinneděle 29. března, 22:00
Velká cena KataruLosailneděle 12. dubna, 19:00
Velká cena ŠpanělskaJerezneděle 26. dubna, 14:00
Velká cena FrancieLe Mansneděle 10. května, 14:00
Velká cena KatalánskaBarcelonaneděle 17. května, 14:00
Velká cena ItálieMugelloneděle 31. května, 14:00
Velká cena MaďarskaBalaton Parkneděle 7. června, 14:00
Velká cena České republikyBrnoneděle 21. června, 14:00
Velká cena NizozemskaAssenneděle 28. června, 14:00
Velká cena NěmeckaSachsenringneděle 12. července, 14:00
Velká cena Velké BritánieSilverstoneneděle 9. srpna, 14:00
Velká cena ŠpanělskaAragonneděle 30. srpna, 14:00
Velká cena San MarinaMisanoneděle 13. září, 14:00
Velká cena RakouskaSpielbergneděle 20. září, 14:00
Velká cena JaponskaMotegineděle 4. října, 7:00
Velká cena IndonésiePertaminaneděle 11. října, 8:00
Velká cena AustráliePhillip Islandneděle 25. října, 4:00
Velká cena MalajsieSepangneděle 1. listopadu, 8:00
Velká cena PortugalskaAlgarveneděle 15. listopadu, 14:00
Velká cena ŠpanělskaValencieneděle 22. listopadu, 14:00

Týmy a jezdci MotoGP v roce 2026:

Týmjezdecjezdec
Aprilia RacingJorge Martín (Španělsko)Marco Bezzecchi (Itálie)
Ducati Lenovo TeamFrancesco Bagnaia (Itálie)Marc Márquez (Španělsko)
Gresini RacingÁlex Márquez (Španělsko)Fermín Aldeguer (Španělsko)
LCR HondaJohann Zarco (Francie)Diogo Moreira (Br.)
Honda HRC CastrolJoan Mir (Španělsko)Luca Marini (Itálie)
Monster Energy YamahaFabio Quartararo (Francie)Álex Rins (Španělsko)
Pertamina Enduro VR46 TeamFranco Morbidelli (It.)Fabio Di Giannantonio (It.)
Prima Pramac RacingToprak Razgatlioglu (Turecko)Jack Miller (Austrálie)
Red Bull KTM Factory RacingBrad Binder (JAR)Pedro Acosta (Španělsko)
Red Bull KTM Tech3Enea Bastianini (Itálie)Maverick Viñales (Španělsko)
Trackhouse ApriliaRaúl Fernández (Španělsko)Ai Ogura (Japonsko)

Kde sledovat seriál MotoGP 2026?

Přímé přenosy ze závodů Moto GP vysílá stanice Nova Sport 6. A komu nestačí hlavní závod, může si pustit i tréninky či kvalifikace.

Stanici naladíte u těchto poskytovatelů:

    • Telly
    • Magenta TV
    • Vodafone TV
    • Oneplay
    • Skylink

Konečné pořadí jezdců MotoGP v roce 2025:

PořadíJezdecBody
1.Marc Márquez545
2.Álex Márquez467
3.Marco Bezzecchi353
4.Pedro Acosta307
5.Francesco Bagnaia288
6.Fabio Di Giannantonio262
7.Franco Morbidelli231
8.Fermín Aldeguer214
9.Fabio Quartararo201
10.Raúl Fernández172
11.Brad Binder155
12.Johann Zarco148
13.Luca Marini142
14.Enea Bastianini112
15.Joan Mir96
16.Ai Ogura89
17.Jack Miller79
18.Maverick Viñales72
19.Álex Rins68
20.Miguel Oliveira43
21.Jorge Martín34
22.Pól Espargaró29
23.Takaaki Nakagami10
24.Lorenzo Savadori8
25.Augusto Fernández8
26.Somkiat Chantra7
27.Nicolo Bulega2

Konečné pořadí Poháru konstruktérů 2025:

PořadíKonstruktérBody
1.Ducati768
2.Aprilia418
3.KTM372
4.Honda285
5.Yamaha247
Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu
Menšík vs. GriekspoorTenis - Dvouhra - čtvrtfinále - 26. 2. 2026:Menšík vs. Griekspoor //www.idnes.cz/sport
Živě3:6, 5:3
  • 1.42
  • -
  • 2.82
Plzeň vs. PanathinaikosFotbal - - 26. 2. 2026:Plzeň vs. Panathinaikos //www.idnes.cz/sport
Živě0:1
  • 4.40
  • 3.30
  • 1.90
Rijeka vs. Omonia NikósieFotbal - - 26. 2. 2026:Rijeka vs. Omonia Nikósie //www.idnes.cz/sport
Živě0:1
  • 2.70
  • 3.30
  • 2.60
Celje vs. DritaFotbal - - 26. 2. 2026:Celje vs. Drita //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 1.54
  • 4.20
  • 6.20
Samsunspor vs. ŠkendijaFotbal - - 26. 2. 2026:Samsunspor vs. Škendija //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 1.41
  • 4.40
  • 7.80
Fiorentina vs. BělostokFotbal - - 26. 2. 2026:Fiorentina vs. Bělostok //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 1.85
  • 3.70
  • 4.40
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

ZOH 2026: výsledky závodů na olympiádě v Miláně a Cortině den po dni

Zimní olympijské hry 2026 v italských městech Milán a Cortina d’Ampezzo.

Zimní olympijské hry 2026 jsou u konce. Největší sportovní svátek hostila italská města Milán a Cortina od 6. do 22. února. Podívejte se na kompletní výsledky.

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: výsledky olympijského turnaje

Čeští hokejisté po zvládnutém osmifinále olympijského turnaje proti Dánsku.

Hokejového turnaje na olympijských hrách se poprvé od roku 2014 zúčastnili hráči ze zámořské NHL. Český tým po rozpačitých výkonech odehrál skvělé čtvrtfinále, ale Kanadě podlehl 3:4 v prodloužení....

Češi na ZOH 2026: medaile a výsledky v Miláně a Cortině

Slavnostní zahájení XXV. zimní olympiády v Itálii. (6. února 2026)

Zimní olympijské hry 2026 jsou za námi a české výpravě se na nich dařilo. Celkem vybojovala pět medailí. Zuzana Maděrová získala senzační zlato, Metoděj Jílek přidal zlato a stříbro, Eva Adamczyková...

Česko - Kanada 3:4P. Krutý konec na olympiádě, hokejisté sahali po senzaci

Český tým se loučí s olympijskými hrami ve čtvrtfinále.

Snažili se, dělali, co mohli. Velkého favorita dlouho trápili, ještě tři a půl minuty před vypršením základní hrací doby dokonce vedli. Nakonec se však čeští hokejisté loučí s olympijským turnajem v...

Pavouk hokeje na ZOH 2026: Američané zdolali Kanadu a mají zlato, bronz pro Finsko

Martin Nečas (Česko) vstřelil branku. (15. února 2026)

Úchvatný olympijský turnaj hokejistů je za námi. Strhující finálovou bitvu vyhrál tým USA, který v prodloužení porazil Kanadu 2:1. Slováci v utkání o bronz nestačili na Finsko.

ONLINE: Plzeň - Panathinaikos 0:1, hosté jdou rychle do vedení, zase pálí Tetteh

Sledujeme online
Plzeňský záložník Lukáš Červ při jedné ze šancí proti řeckému Panathinaikosu.

Stačí jim vítězství o jediný gól a popáté si zahrají osmifinále Evropské ligy. Plzeňští fotbalisté ale proti Panathinaikosu Atény od 9. minuty prohrávají 0:1, když se trefil útočník Tetteh. I zbytek...

26. února 2026  17:39,  aktualizováno  18:55

Etiopská mílařka Weltejiová nesmí dva roky závodit, odmítla dopingovou kontrolu

Diribe Weltejiová (v popředí) z Etiopie běží závod na 800 metrů.

Elitní etiopská mílařka Diribe Weltejiová dostala dvouletý trest za loňské odmítnutí dopingového testu. Sportovní arbitráž CAS v Lausanne rozhodla, že se dopustila nedbalosti, když nevyhověla...

26. února 2026  18:40

2008 extraliga, 2026 kraj. Co dál, Slovane? Růžička ho nespasil, Čaloun cítí bezmoc

Ústecký kouč Vladimír Růžička

Krajské město v krajské lize, to spojení trhá fanoušky ústeckého hokeje za uši a rve jim srdce. Zmar Slovanu vyvrcholil po středečním druholigovém fiasku 2:8 v Písku sestupem do nejnižší soutěže v...

26. února 2026  18:34

Slavia i Olomouc zase v trestu: pokuty za pyrotechniku a rasistické pokřikování

Teplice, 5.12. 2025, FK Teplice - Slavia Praha, utkání 18. kola Chance ligy....

Slavia zaplatí za nesportovní chování fanoušků v zápase 22. kola na hřišti Karviné pokutu 70 tisíc korun, Olomouc za nepřístojnosti diváků v utkání s Plzní 50 tisíc korun. Disciplinární komise Ligové...

26. února 2026  17:36

Olympiáda je pryč, vrací se NHL. Co v ní čeká nejen Čechy? Boj o play off i trofeje

David Pastrňák v dresu Boston Bruins

Základní část NHL nesprintuje do svého konce jako česká extraliga, i tak se ale týmy chystají na její finiš. Blíží se uzávěrka přestupů, generální manažeři zvedají telefony, hráči ladí formu na play...

26. února 2026  17:30

A tanec pokračuje. Vinícius a Real se vypořádali s rasistickou kauzou po svém

Brazilský útočník Vinicius (vlevo) slaví gól proti Benfice v Lize mistrů tancem...

V sektoru skalních příznivců Realu Madrid za bránou z obřího bílého plátna křičel ve španělštině černý nápis: „Ne rasismu.“ O pár řad níž ochranka vyvedla z hlediště jednoho z fanoušků, protože...

26. února 2026  17:02

Mistrovství Evropy v curlingu zamíří na konci října do Ostravy

Čeští curleři v akci.

Mistrovství Evropy v curlingu mužů a žen bude letos hostit Ostrava. Pořadatelství šampionátu, který se uskuteční od 27. října do 1. listopadu v RT Torax Areně, na svém webu potvrdila mezinárodní...

26. února 2026  16:58

Zemřel průkopník tréninkové metody, díky níž se běžci přestali cítit trapně

Jeff Galloway povzbuzuje běžce při závodě AJC Peachtree Road Race (2019)

Ve věku 80 let zemřel Jeff Galloway, běžec a americký olympionik z her 1972. Byl průkopníkem běžecké metody, do níž zařadil chůzi, čímž inspiroval sportovce po celém světě. Ať už maratonce či jen tak...

26. února 2026  16:49

MotoGP 2026: program, výsledky, kde sledovat, kdy se jede závod v Brně?

Marc Márquez (vpravo) a Marco Bezzecchi během Velké ceny San Marina

Nejprestižnější kategorie rychlých motocyklů, MotoGP, má v roce 2026 naplánováno 22 závodů. A velká show znovu zamíří i do Brna. MS silničních motocyklů odstartuje v neděli 1. března Velkou...

26. února 2026  16:40

Pilotovi F1 hrozili smrtí, před závody ho hlídala policie, odhalil dokument Netflixu

Jack Doohan se stal pro sezonu 2026 rezervním jezdcem týmu Haas.

Měla to být pohádka o nástupu nového talentu do Formule 1. Místo toho přišla noční můra. Australan Jack Doohan se ve Formuli 1 sotva rozkoukal a už čelil nejen tlaku na své závodní výsledky, ale i...

26. února 2026

O Bartoňových začátcích: Blok, tužka a vůle. Chtěl se učit, líčí parťák z Barcelony

Premium
Luboš Bartoň a Jaka Lakovič z Barcelony diskutují během euroligového Final Four...

Od našeho zpravodaje ve Slovinsku Dvě sezony mohl sledovat, jak Luboš Bartoň tvrdě bojuje o místo v nabitém kádru basketbalové Barcelony. Zvedal s ním v roce 2010 trofej pro vítěze Euroligy a poblíž byl také, když se rodák z České...

26. února 2026

Lehečka ve čtvrtfinále v Dubaji často chyboval, přes Augera-Aliassima neprošel

Jiří Lehečka na turnaji v Dubaji v utkání proti Felixovi Auger Aliassimemu.

Jiří Lehečka prohrál na turnaji v Dubaji se světovou osmičkou Felixem Augerem-Aliassimem 3:6, 6:7 a do semifinále nepostoupil. Kanadskému tenistovi podlehl po necelých dvou hodinách. Do akce půjde...

26. února 2026  15:43

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.