Zajímavosti před startem MotoGP v roce 2026
- Sezona MotoGP 2026 bude posledním rokem současné technické éry s motocykly o objemu 1000 ccm. Od roku 2027 přejde šampionát na nová pravidla s motory 850 ccm.
- Kalendář nabídne celkem 22 závodů. Největší novinkou je návrat Velké ceny Brazílie v Goiânii, která se do seriálu vrací poprvé od roku 2004.
- Mistrovský titul obhajuje španělský závodník Marc Márquez ze stáje Ducati Lenovo, která získala Pohár konstruktérů.
- V kalendáři zůstává i brněnský závod, takže fanoušci v Česku opět uvidí světový šampionát na Masarykově okruhu.
- Velkou pozornost budí příchod turecké hvězdy Topraka Razgatlıoğlua, který po úspěších v šampionátu WorldSBK poprvé vstupuje do MotoGP. Působit bude u týmu Prima Pramac Yamaha. Jeho přestup patří k nejvýraznějším jezdeckým změnám před ročníkem 2026.
- Obhájci vítězství z předchozích sezon pokračují ve stabilních sestavách a očekává se vyrovnaný boj mezi tradičními značkami Ducati, KTM, Aprilia a Yamaha.
- Jediným českým stabilním účastníkem mistrovství světa zůstává Filip Salač, který pokračuje v kategorii Moto2. V královské třídě MotoGP český jezdec momentálně nestartuje.
Program závodů MotoGP v roce 2026:
|Závod
|Místo
|Datum a čas
|Vítěz
|Velká cena Thajska
|Buriram
|neděle 1. března, 9:00
|Velká cena Brazílie
|Goiania
|neděle 22. března, 19:00
|Velká cena USA
|Austin
|neděle 29. března, 22:00
|Velká cena Kataru
|Losail
|neděle 12. dubna, 19:00
|Velká cena Španělska
|Jerez
|neděle 26. dubna, 14:00
|Velká cena Francie
|Le Mans
|neděle 10. května, 14:00
|Velká cena Katalánska
|Barcelona
|neděle 17. května, 14:00
|Velká cena Itálie
|Mugello
|neděle 31. května, 14:00
|Velká cena Maďarska
|Balaton Park
|neděle 7. června, 14:00
|Velká cena České republiky
|Brno
|neděle 21. června, 14:00
|Velká cena Nizozemska
|Assen
|neděle 28. června, 14:00
|Velká cena Německa
|Sachsenring
|neděle 12. července, 14:00
|Velká cena Velké Británie
|Silverstone
|neděle 9. srpna, 14:00
|Velká cena Španělska
|Aragon
|neděle 30. srpna, 14:00
|Velká cena San Marina
|Misano
|neděle 13. září, 14:00
|Velká cena Rakouska
|Spielberg
|neděle 20. září, 14:00
|Velká cena Japonska
|Motegi
|neděle 4. října, 7:00
|Velká cena Indonésie
|Pertamina
|neděle 11. října, 8:00
|Velká cena Austrálie
|Phillip Island
|neděle 25. října, 4:00
|Velká cena Malajsie
|Sepang
|neděle 1. listopadu, 8:00
|Velká cena Portugalska
|Algarve
|neděle 15. listopadu, 14:00
|Velká cena Španělska
|Valencie
|neděle 22. listopadu, 14:00
Týmy a jezdci MotoGP v roce 2026:
|Tým
|jezdec
|jezdec
|Aprilia Racing
|Jorge Martín (Španělsko)
|Marco Bezzecchi (Itálie)
|Ducati Lenovo Team
|Francesco Bagnaia (Itálie)
|Marc Márquez (Španělsko)
|Gresini Racing
|Álex Márquez (Španělsko)
|Fermín Aldeguer (Španělsko)
|LCR Honda
|Johann Zarco (Francie)
|Diogo Moreira (Br.)
|Honda HRC Castrol
|Joan Mir (Španělsko)
|Luca Marini (Itálie)
|Monster Energy Yamaha
|Fabio Quartararo (Francie)
|Álex Rins (Španělsko)
|Pertamina Enduro VR46 Team
|Franco Morbidelli (It.)
|Fabio Di Giannantonio (It.)
|Prima Pramac Racing
|Toprak Razgatlioglu (Turecko)
|Jack Miller (Austrálie)
|Red Bull KTM Factory Racing
|Brad Binder (JAR)
|Pedro Acosta (Španělsko)
|Red Bull KTM Tech3
|Enea Bastianini (Itálie)
|Maverick Viñales (Španělsko)
|Trackhouse Aprilia
|Raúl Fernández (Španělsko)
|Ai Ogura (Japonsko)
Kde sledovat seriál MotoGP 2026?
Přímé přenosy ze závodů Moto GP vysílá stanice Nova Sport 6. A komu nestačí hlavní závod, může si pustit i tréninky či kvalifikace.
Stanici naladíte u těchto poskytovatelů:
- Telly
- Magenta TV
- Vodafone TV
- Oneplay
- Skylink
Konečné pořadí jezdců MotoGP v roce 2025:
|Pořadí
|Jezdec
|Body
|1.
|Marc Márquez
|545
|2.
|Álex Márquez
|467
|3.
|Marco Bezzecchi
|353
|4.
|Pedro Acosta
|307
|5.
|Francesco Bagnaia
|288
|6.
|Fabio Di Giannantonio
|262
|7.
|Franco Morbidelli
|231
|8.
|Fermín Aldeguer
|214
|9.
|Fabio Quartararo
|201
|10.
|Raúl Fernández
|172
|11.
|Brad Binder
|155
|12.
|Johann Zarco
|148
|13.
|Luca Marini
|142
|14.
|Enea Bastianini
|112
|15.
|Joan Mir
|96
|16.
|Ai Ogura
|89
|17.
|Jack Miller
|79
|18.
|Maverick Viñales
|72
|19.
|Álex Rins
|68
|20.
|Miguel Oliveira
|43
|21.
|Jorge Martín
|34
|22.
|Pól Espargaró
|29
|23.
|Takaaki Nakagami
|10
|24.
|Lorenzo Savadori
|8
|25.
|Augusto Fernández
|8
|26.
|Somkiat Chantra
|7
|27.
|Nicolo Bulega
|2
Konečné pořadí Poháru konstruktérů 2025:
|Pořadí
|Konstruktér
|Body
|1.
|Ducati
|768
|2.
|Aprilia
|418
|3.
|KTM
|372
|4.
|Honda
|285
|5.
|Yamaha
|247