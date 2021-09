Motorky létají v Chýnově do vzduchu, rozhodují vyjeté metry

Organizátoři připravili již 38. ročník. Tak bohatou historii nemá žádný podobný závod u nás. „Na pražském Břevnově měli zhruba od 50. do 80. let minulého století třicet ročníků. My se blížíme ke čtyřicítce, tak sami píšeme český rekord,“ tvrdí ředitel závodu Evžen Zadražil z Motosportu Chýnov.

V České republice podobných klání přibývá, povětšinou to však jsou nové podniky. Strmý vrch v Chýnově má silnou tradici.

„Motokrosových závodů jsou za rok desítky, ale tohle je výjimečné. Je to adrenalin, téměř každý výjezd končí pádem a ten je pokaždé jiný. A to lidi baví. Navíc kdekdo i zahazuje motorku, protože se počítá dopad stroje, ne jezdce,“ doplňuje.

V Evropě se podobné výjezdy do vrchu jezdí také. Nejčastější jsou v Alpách. „Tam jsou to brutální kopce dlouhé třeba 200 až 300 metrů a nahoru ani nikdo nevyjede. To už je spíš jen show, protože se také padá z velké výšky dolů,“ potvrzuje Zadražil.

Loni závod na jihu Čech zrušil covid a opatření s ním spojená. Byla to zároveň teprve druhá pauze v téměř čtyřicetileté historii. „Jedna byla v polovině 90. let, kdy jsem to převzal po svém tátovi. Už to nechtěl dělat, oživil jsem ten nápad a teď už to pod mým vedením bude asi po pětadvacáté,“ upřesňuje.

Čeká se stovka účastníků

V sobotu si jezdci i fanoušci dvouleté čekání vynahradí. Počasí navíc slibuje jasnou oblohu s teplotami nad dvacet stupňů Celsia. „Průměrně chodí kolem tří tisíc diváků, a tak je to jedna z největších motoristických událostí na jihu Čech. Je to pěkné setkání,“ raduje se ředitel.

Startující se přihlašují až na místě, pravidelně jich dorazí okolo stovky. Každý má dva pokusy a sčítají se vyjeté metry. Nejlepších patnáct projde do semifinále, kde zvládnou třetí jízdu.

Momentka z republikového mistrovství v Kaplicích, kde kraloval Jihočech Martin Michek (na snímku).

Desítku nejlepších pak čeká ve finále čtvrtý a pátý výjezd. Čas nerozhoduje, při shodě metrů se jezdci rozjíždějí mezi sebou. „Třeba Martin Michek zvládl vyjet až nahoru ve všech pěti jízdách,“ oceňuje Zadražil.

Právě česká motokrosová hvězda Martin Michek na startu nebude chybět a bude opět hlavním favoritem. Jako jediný zvládl vyhrát čtyřikrát za sebou. Naposledy ho proháněl Roman Körber z pořadatelského týmu, který také bude startovat.

Závod čítá víc kategorií. Ve třídě Trial bude triumf obhajovat teprve patnáctiletý David Fabián, úřadující český trialový mistr, který v roce 2019 předčil druhého Pavla Kohouta až v rozhodující paralelní jízdě.

Abyste se s motorkou dostali co nejvýše, není třeba jen vysoká rychlost. „Hraje roli takřka všechno kromě fyzické výdrže. Je důležitá všestrannost, cit pro spojku a plyn. Hodí se také umět udržet rovnováhu, proto často bývají úspěšní trialisté. Důležité je i srdce a bojovnost, nejde jet se strachem,“ radí Zadražil, který sám startuje s klasickým strojem ČZ.

Motokrosové závody do strmého vrchu v Chýnově

Pořadatel závod chystá určitý čas dopředu. „Administrativně tak měsíc předem, fyzicky tak poslední dva týdny. Nemá cenu sekat trávu dřív. Musí se také ručně upravit překopy, protože techniku tam nedostaneme,“ uzavírá Zadražil.

Sobotní klání startuje hlavním závodem ve 13 hodin. Prezence účastníků je do 10 hodin, o půl hodiny dříve začíná trénink. Nejmenší čeká také oblíbený výběh do kopce. Naposledy se na startu objevily i tři statečné dívky. Vstupné činí 100 korun pro dospělé, děti do 15 let mohou přijít zdarma.