Salač dojel v Maďarsku osmý, závod Moto2 vyhrál poprvé Alonso

Salač byl po druhém místě v pátečním tréninku desátý v sobotní kvalifikaci a v závodu se dokázal o dvě místa posunout. Předjel i překvapení kvalifikace Zontu van den Goorbergha z Nizozemska, který se na startu postavil do první řady mezi Moreiru a Gonzáleze.
Do posledního kola vjel ještě v čele González, ale Alonso dokázal po velké stíhací jízdě předstihnout i jeho a zvítězil o 174 tisícin sekundy. Loňský mistr světa nižší kategorie Moto3 vyhrál poprvé v sezoně a v průběžném pořadí seriálu se zařadil na 14. pozici za Salače. González nakonec neudržel ani druhé místo, na které se protlačil Moreira.
Velká cena Maďarska
závod mistrovství světa silničních motocyklů na Balaton Parku:
Moto3: 1. Quiles (Šp./KTM) 35:31,832, 2. Perrone (Arg./KTM) -0,018, 3. Muňoz -0,858, 4. Piqueras -0,952, 5. Rueda (všichni Šp./KTM) -1,362, 6. Adrián Fernández (Šp./Honda) -6,159.
Moto2: 1. Alonso (Kol./Kalex) 37:18,405, 2. Moreira (Braz./Kalex) -0,174, 3. González (Šp./Kalex) -0,305, 4. Dixon (Brit./Boscoscuro) -0,876, 5. Veijer (Niz./Kalex) -1,344, 6. Canet (Šp./Kalex) -2,608, ...8. Salač (ČR/Boscoscuro) -6,462.
14:00 MotoGP.