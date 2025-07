Salač, který v každém z posledních tří soutěžních víkendů včetně Sachsenringu prožil pády a předchozí závod v Nizozemsku s poraněným ramenem nedokončil, po startu jedno místo získal, ale pak se ve druhé polovině závodu pohyboval na hraně bodované patnáctky.

„Rameno bolelo, ale nebyl to dneska největší problém,“ řekl Salač televizi Nova Sport. „Trošku mě to limitovalo na brzdách, ale spíše si myslím, že jsem závod prokaučoval v prvních pěti kolech, kdy jsem se hodně snažil pošetřit zadní pneumatiku, ale tím mi odešla přední. Tempo pak nebylo o moc pomalejší oproti předním klukům, ale nejsem úplně spokojený s výkonem, co jsem dneska předvedl. Každopádně po pádech ostatních jezdců jsou z toho aspoň body za desáté místo,“ konstatoval jezdec týmu Elf Marc VDS.

Marcos Ramirez a Albert Arenas se sbírají po pádu ve Velké ceně Německa.

V 16. kole totiž havarovali Brazilec Diogo Moreira s Kolumbijcem Davidem Alonsem a v 21. okruhu skončili v kotrmelcích Španělé Marcos Ramírez a Albert Arenas. Krátce poté vyvěsili komisaři červenou vlajku znamenající přerušení závodu a vzápětí ho ukončili.

Öncü při posledním průjezdu cílem vedl, byl proto vyhlášen vítězem před Belgičanem Barrym Baltusem a Salačovým týmovým kolegou Jakem Dixonem z Británie, který ovládl sobotní kvalifikaci. Čtvrtý skončil lídr pořadí Manuel González ze Španělska. Salač udržel dvanácté místo v průběžné klasifikaci.

Slabší Moto2 opanovali španělští jezdci, kteří obsadili prvních pět míst. Podruhé v sezoně zvítězil David Muňoz, třetím místem si upevnil suverénní vedení v šampionátu vítěz kvalifikace José Antonio Rueda.

Ve 14:00 odstartuje závod královské MotoGP. Za týden bude motocyklový šampionát hostit Brno.