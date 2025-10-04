Salač bude opět útočit ze zadních míst, do VC Indonésie odstartuje ze šesté řady

Salač po nevydařeném pátečním tréninku musel bojovat o účast ve finále kvalifikace a jedno ze čtyř postupových míst si zajistil druhým nejlepším časem. V druhé části kvalifikačních bojů ale mechanici dlouho pracovali na jeho stroji a při pokusech v závěru Salač na žádného soupeře nestačil. Za vítězným Diogem Moreirou z Brazílie zaostal o 1,138 sekundy. Druhý muž průběžného pořadí MS vybojoval pátou pole position v sezoně.
Velká cena Indonésie
závod MS silničních motocyklů v Mandalice
Moto3: 1. A. Fernández (Šp./Honda) 1:37,022, 2. Muňoz (Šp./KTM) -0,099, 3. Kelso (Austr./KTM) -0,152.
Moto2: 1. Moreira (Braz./Kalex) 1:32,341, 2. Alonso (Šp./Kalex) -0,158, 3. Guevara (Šp./Boscoscuro) -0,175, ...18. Salač (ČR/Boscoscuro) -1,138.
MotoGP: 1. Bezzecchi (It./Aprilia) 1:28,832, 2. Aldeguer (Šp./Ducati) -0,398, 3. R. Fernández (Šp./Aprilia) -0,452.
Sprint: 1. Bezzecchi 19:37,047, 2. Aldeguer -0,157, 3. R. Fernández -4,062.
Průběžné pořadí MS: 1. M. Márquez 544, 2. Á. Márquez (oba Šp./Ducati) 346, 3. Bagnaia (It./Ducati) 274, 4. Bezzecchi 254, 5. Morbidelli (It./Ducati) 198, 6. Acosta (Šp./KTM) 195.