Rozjezd na jedničku. Salač v Portugalsku ovládl kvalifikaci Moto2

Na okruhu v Portimau ovládl jedenadvacetiletý český závodník kvalifikační boje o 58 tisícin sekundy před Španělem Arónem Canetem. Salačovi se dařilo už v pátečních trénincích, v nichž byl třetí.

„V kvalifikaci se mi povedlo chytit se Acosty. Všechno vyšlo podle plánu. Je to skvělý úspěch, který si zapíšu do své kariéry. Ale je to pouze kvalifikace. Buďme nohama na zemi. Závod je zítra a úspěch bude, pokud to dokončím v Top 10. Sezona bude dlouhá. Pokusím se nedělat žádné hlouposti,“ řekl Salač televizní stanici Nova Sport.

Nedělní závod Moto2 odstartuje ve 13:15. Loni Salač v Portimau obsadil 14. místo.

V kvalifikaci královské kategorie MotoGP v sobotu dokonce čtyřikrát padl traťový rekord a pole position nakonec získal Španěl Marc Márquez. O 64 tisícin pomalejší než osminásobný světový šampion byl Ital Francesco Bagnaia, jenž následně vyhrál nově zařazený sprint, za který se uděluje poloviční počet bodů.

Úvod sezony zmešká Španěl Pol Espargaró, neboť měl v pátek v tréninku těžký pád a utrpěl pohmoždění plic a zlomeniny čelisti a hrudního obratle. Šéf týmu Tech3 Herve Poncharal uvedl, že jedenatřicetiletého jezdce čeká zhruba dvouměsíční pauza.