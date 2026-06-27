Salačova série startů z první řady končí, v kvalifikaci v Assenu dojel jedenáctý

Salačovi skončila ve více než třicetistupňovém vedru série tří závodů se starty z první řady.
Minulý týden v Brně byl v kvalifikaci druhý stejně jako předtím v Maďarsku, kde nakonec slavil druhé místo i v závodě, a také v Itálii, kde dojel pátý. Postavení v první řadě na roštu vybojoval v této sezoně i v květnu ve Francii, kde startoval ze třetí příčky a obsadil deváté místo.
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Sprint královské třídy MotoGP podruhé v sezoně vyhrál Španěl Raúl Fernández, který po startu ze čtvrté pozice navázal na triumf z Itálie z konce května.
Zvítězil před Japoncem Aiem Ogurou, společně na apriliích oslavili double amerického netovárního týmu SuperFile Trackhouse. Třetí skončil Ital Fabio Di Giannantonio na ducati.
Vítěz kvalifikace Jorge Martín ze Španělska projel cílem pátý, lídr šampionátu Marco Bezzecchi z Itálie byl čtvrtý a v průběžném pořadí zvýšil na Martína náskok o jeden bod na devět.
Mistr světa Marc Márquez, který bude v neděli v Assenu usilovat o třetí vítězství za sebou po triumfech v Maďarsku a Česku, byl klasifikován na šestém místě.
Kvalifikace na Velkou cenu Nizozemska
závod mistrovství světa silničních motocyklů v Assenu
Moto3: 1. Quiles (Šp./KTM) 1:40,13, 2. Kelso (Austr./Honda) -0,025, 3. B. Uriarte (Šp./KTM) -0,300.
Moto2: 1. Alonso (Kol./Kalex) 1:35,23, 2. Ferrandez -0,171, 3. Guevara (oba Šp./Boscoscuro) -0,190, ...11. Salač (ČR/Kalex) -0,400.
MotoGP: