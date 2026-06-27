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Salačova série startů z první řady končí, v kvalifikaci v Assenu dojel jedenáctý

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  16:03

Trénink na Velkou cenu České republiky. Na trati jezdec kategorie Moto2 Filip Salač z Česka, tým OnlyFans American Racing Team. | foto: ČTK

Motocyklový jezdec Filip Salač nenavázal v kvalifikaci na Velkou cenu Nizozemska na vynikající výkony z posledních týdnů a do nedělního závodu Moto2 odstartuje ze čtvrté řady. Bronzový muž z předchozí Grand Prix na domácím okruhu v Brně v Assenu obsadil 11. místo. Za nejrychlejším Davidem Alonsem z Kolumbie zaostal jezdec týmu OnlyFans American Racing o čtyři desetiny sekundy.

Salačovi skončila ve více než třicetistupňovém vedru série tří závodů se starty z první řady.

Minulý týden v Brně byl v kvalifikaci druhý stejně jako předtím v Maďarsku, kde nakonec slavil druhé místo i v závodě, a také v Itálii, kde dojel pátý. Postavení v první řadě na roštu vybojoval v této sezoně i v květnu ve Francii, kde startoval ze třetí příčky a obsadil deváté místo.

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Sprint královské třídy MotoGP podruhé v sezoně vyhrál Španěl Raúl Fernández, který po startu ze čtvrté pozice navázal na triumf z Itálie z konce května.

Zvítězil před Japoncem Aiem Ogurou, společně na apriliích oslavili double amerického netovárního týmu SuperFile Trackhouse. Třetí skončil Ital Fabio Di Giannantonio na ducati.

Vítěz kvalifikace Jorge Martín ze Španělska projel cílem pátý, lídr šampionátu Marco Bezzecchi z Itálie byl čtvrtý a v průběžném pořadí zvýšil na Martína náskok o jeden bod na devět.

Mistr světa Marc Márquez, který bude v neděli v Assenu usilovat o třetí vítězství za sebou po triumfech v Maďarsku a Česku, byl klasifikován na šestém místě.

Kvalifikace na Velkou cenu Nizozemska

závod mistrovství světa silničních motocyklů v Assenu

Moto3: 1. Quiles (Šp./KTM) 1:40,13, 2. Kelso (Austr./Honda) -0,025, 3. B. Uriarte (Šp./KTM) -0,300.

Moto2: 1. Alonso (Kol./Kalex) 1:35,23, 2. Ferrandez -0,171, 3. Guevara (oba Šp./Boscoscuro) -0,190, ...11. Salač (ČR/Kalex) -0,400.

MotoGP:
Kvalifikace: 1. Martín (Šp./Aprilia) 1:30,812, 2. Ogura (Jap./Aprilia) -0,011, 3. Bezzecchi (It./Aprilia) -0,033
Sprint: 1. R. Fernández (Šp./Aprilia) 20:05,310, 2. Ogura -0,362, 3. Giannantonio (It./Ducati) -1,131.
Průběžné pořadí: 1. Bezzecchi 186, 2. Martín (Šp./Aprilia) 177, 3. Di Giannantonio 164, 4. M. Márquez (Šp./Ducati) 144, 5. Ogura 143, 6. Acosta (Šp./KTM) 133.

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