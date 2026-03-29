Salač po hromadné nehodě kulhal, přerušený závod Moto2 v Austinu ale dojel

Čtyřiadvacetiletý Salač byl jedním ze sedmi jezdců, kteří měli krátce po startu hromadný pád. Českého závodníka, který startoval z dvanácté pozice, ve druhém kole srazil v zatáčce na zem motocykl padajícího soupeře.
Salač po tvrdém nárazu dojel s poškozenou motorkou do depa. Viditelně kulhal, ale přesto se posléze s novou helmou vydal na opakovaný start. Nakonec na roštu kvůli technickým potížím chyběl, do závodu zkráceného na deset kol odstartoval z boxové uličky.
Před týdnem v Brazílii si Salač připsal první letošní bod do hodnocení mistrovství světa. Tentokrát za 15. místem zaostal o více než 13 sekund.
Závod Moto3 vyhrál osmnáctiletý Ital Guido Pini o necelých šest setin sekundy před stejně starým lídrem šampionátu Maximem Quilesem ze Španělska.
Velká cena Ameriky
závod mistrovství světa silničních motocyklů v Austinu:
Moto2: 1. Agius (Austr./Kalex) 21:10,744, 2. Vietti (It./Boscoscuro) -0,497, 3. Guevara (Šp./Boscoscuro) -0,908, 4. Alonso (Kol./Kalex) -1,843, 5. González (Šp./Kalex) -2,729, 6. Baltus (Belg./Kalex) -3,251, ...21. Salač (ČR/Kalex) -32,370
Moto3: 1. Pini (It./Honda) 31:20,489, 2. Quiles -0,056, 3. Carpe (oba Šp./KTM) -0,254, 4. Perrone (Arg./KTM) -0,445, 5. A. Fernández (Šp./Honda) -9,192, 6. Salmela (Fin./KTM) -15,075