„Nemám slov. Byla to dlouhá cesta. Čekal jsem na to 24 let. Dnešní závod byl úžasný, byl slušný, snažil jsem se neudělat chybu. A dokázal jsem to, pořád tomu nemůžu uvěřit, že jsem vyhrál. Tolik let jsem bojoval, tvrdě pracoval a teď jsem první, jsem vítěz Grand Prix, první český vítěz Grand Prix po mnoha letech. A doufám, že to není naposledy,“ řekl Salač v televizním rozhovoru s medailisty.
Děkoval i všem za podporu během celé kariéry. „Tohle bylo jako sen. Je to nejlepší den v mém životě. Ale jdeme dál. Zůstat nohama na zemi a vzhůru do příštího závodu,“ řekl odhodlaně.
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Při poslechu státní hymny se ale na stupních vítězů neubránil slzám dojetí.
Ze Salačova triumfu měl velkou radost i prezident Autoklubu České republiky Jan Šťovíček, který s rodákem z Mladé Boleslavi manažersky spolupracuje. „Tohle je okamžik, na který jsme všichni čekali a je strašně dobře, že se to Filipovi povedlo,“ řekl v nahrávce pro média.
„Já ho znám deset let a deset let s jeho tatínkem bojujeme. Nebylo vůbec jednoduché, abychom ho dostali tam, kde teď je. A myslím, že ho dostaneme dál. Filip má na to, aby byl mistr světa, aby jezdil v MotoGP, o čemž už teď vedeme nějaká jednání,“ dodal Šťovíček. Konkrétní být nechtěl. Salač má ale i pro příští sezonu uzavřenou smlouvu s týmem OnlyFans American Racing pro Moto2.
WHAT A RACE 🔥— TNT Sports Bikes (@bikesontnt) August 9, 2026
Filip Salac gets his well-deserved first #Moto2 win 🏆#MotoGP | #BritishGP | Live on TNT Sports and HBO Max pic.twitter.com/m7DJNHr73X
Po startu ze šestého místa po kvalifikaci se Salač nejprve krátce propadl, v sedmém kole se ale dostal zpět na šestou příčku a na chvostu vedoucí skupiny v poklidu kroužil v závodu i nadále. Pět kol před koncem využil pád soupeře a posunul se na čtvrté místo a vyčkával na svou příležitost.
Tři kola před koncem se dostal už na třetí příčku a v nájezdu do posledního okruhu přečetl nejlépe chaotickou situaci na cílové rovince a po chybě lídra Manuela Gonzáleze šel do čela. V několika těsných soubojích vítězství uhájil před dvojicí Španělů. Druhý dojel Iván Ortolá, třetí skončil Álex Escrig.
Ve světovém šampionátu si Salač připsal šesté pódiové umístění v kariéře a třetí letošní. V celkovém pořadí zůstává osmý, v čele je dál González.
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V Maďarsku na začátku června si Salač druhým místem vyrovnal tehdejší maximum a následně v Brně přidal třetí místo.
Druhý byl v Moto2 také v Thajsku v roce 2022 a o rok později ve Francii, třetí skončil předloni v Japonsku. Jednu stříbrnou pozici vybojoval rovněž v nejslabší Moto3, v roce 2021 se mu to povedlo rovněž ve Francii.
Závod královské kubatury MotoGP ovládl v Silverstonu španělský jezdec Raúl Fernández, který vybojoval první vítězství v sezoně. Za sebou nechal dvojici jezdců tovární stáje Aprilia Jorgeho Martína a Marca Bezzecchiho.
Španělský šampion z roku 2024 Martín, jenž vyhrál sobotní sprint, zaváhal po startu z pole position. Fernández jeho chybu využil a vedení už si nenechal vzít.
Martín i tak dál vede průběžné pořadí seriálu. Jeho kolega Bezzecchi, jenž startoval po operaci zlomené klíční kosti z minulého závodu v Německu a s pochroumaným kolenem, se posunul na druhé místo. Na lídra ztrácí 31 bodů. Fernández je šestý.
Nejslabší kubaturu Moto3 vyhrál při neúčasti suveréna sezony Máxima Quilese, který si v sobotní kvalifikaci zlomil klíční kost, další Španěl David Almansa. Druhý dojel jeho krajan Álvaro Carpe, jenž figuruje na druhém místě i průběžně. Za Quilesem zaostává o 85 bodů.
Velká cena Británie
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Moto2: 1. Salač (ČR/Kalex) 35:01,869, 2. Ortolá (Šp./Kalex) -0,303, 3. Escrig (Šp./Forward) -0,652, 4. Holdago (Šp./Kalex) -1,743, 5. Guevara (Šp./Boscosuro) -2,555, 6. López (Šp./Kalex) -6,201.
Průběžné pořadí (po 12 z 22 závodů): 1. González (Šp./Kalex) 197,5, 2. Guevara 155, 3. Agius (Austr./Kalex) 136, 4. Ortolá 133,5, 5. Holdago 128, 6. Alonso (Kol./Kalex) 116, ...8. Salač 108.
MotoGP: 1. R. Fernández 39:45,930, 2. Martín (oba Šp./Aprilia) -2,538, 3. Bezzecchi (It./Aprilia) -3,393, 4. Á. Márquez (Šp./Ducati) -4,702, 5. Acosta (Šp./KTM) -6,256, 6. Di Giannantonio (It./Ducati) -6,382.
Průběžné pořadí (po 12 z 22 závodů): 1. Martín 240, 2. Bezzecchi 209, 3. Ogura (Jap./Aprilia) 203, 4. M. Márquez (Šp./Ducati) 200, 5. Di Giannantonio 199, 6. R. Fernández 184.
Moto3: 1. Almansa 32:45,262, 2. Carpe (oba Šp./KTM) -0,701, 3. Perone (Arg./KTM) -0,991, 4. A. Fernández (Šp./Honda) -1,111, 5. Esteban (Šp./KTM) -3,743, 6. Kelso (Austr./Honda) -11,614.
Průběžné pořadí (po 11 z 22 závodů): 1. Quiles (Šp./KTM) 231, 2. Carpe 146, 3. Almansa 134, 4. B. Uriarte (Šp./KTM) 127, 5. Morelli (Arg./KTM) 115, 6. Pratama (Indon./Honda) 97.