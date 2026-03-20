Salač v Brazílii prošel rovnou do druhé části kvalifikace Moto2

Salač na Okruhu Ayrtona Senny v Goianii, kde se závod motocyklového mistrovství světa jel naposledy v roce 1989, zaostal za nejrychlejším Tonym Arbolinem z Itálie o 1,126 sekundy. Všichni jezdci před ním se dostali do sekundového odstupu za lídrem.
První část kvalifikace bude muset v sobotu absolvovat Salačův kolega z týmu OnlyFans American Racing Joe Roberts z USA, který zajel dvacátý čas. Ve hře budou čtyři postupová místa.
Velká cena Brazílie, jež se jede poprvé od roku 1992, je na programu v neděli, závodní program začne v 16:00 SEČ.
V první Grand Prix sezony v Thajsku Salač nebodoval. Dvakrát přerušený závod Moto2 dokončil na 19. místě. Jeho výkon ovlivnila havárie před prvním přerušením, při níž český jezdec narazil do padajícího Kolumbijce Davida Alonsa.