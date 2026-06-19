Salač v tréninku navnadil Brno druhým místem. Na rozpáleném asfaltu se padalo

Jediný český zástupce dlouhou dobu držel první místo a diktoval tempo celému poli. Až v závěru jej překonal lídr průběžného pořadí mistrovství světa Manuel González, který potvrdil roli jednoho z hlavních favoritů letošní sezony.
Výkon českého jezdce přesto vyvolal na zatím jen řídce obsazených pátečních tribunách vlnu nadšení a přiživil očekávání směrem k dalším částem víkendu.
Nejvíce práce měli mechanici v boxech MotoGP. Jako první skončil na zemi Pedro Acosta, který nezvládl průjezd osmou zatáčkou a svůj stroj položil. Krátce nato vyjel mimo trať Marco Bezzecchi, jehož motocykl se převrátil až v kačírku.
Dalším jezdcem, který doplatil na náročné podmínky, byl Maverick Viňales po pádu v sedmé zatáčce. Seznam incidentů následně rozšířil Diogo Moreira, jenž vyletěl z tratě za osmou zatáčkou. Jeho pád byl nejzávažnějším, řídítka jeho Hondy visela jen na lankách. Přestože se během tréninku objevilo hned několik pádů, všichni jezdci vyvázli bez zranění.
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Tečku za hektickou hodinou obstaral až její nejrychlejší muž Marc Márquez. Španěl v závěru tréninku rovněž skončil na zemi, když ztratil kontrolu nad motocyklem před tribunou C na stadionu. Fanoušci tak měli o atraktivní podívanou postaráno a pád šestinásobného šampiona MotoGP „ocenili“ hlasitou reakcí.