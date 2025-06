Fanoušci se mohou těšit na souboje těch nejlepších jezdců světa o každý centimetr trati. Tradiční česká Grand Prix byla vždy oblíbenou zastávkou v šampionátu a díky nové organizaci a podpoře se vrací.

Výsledky MotoGP v Brně

Zde najdete výsledky závodu.

Program MotoGP v Brně

Závod je tradičně rozdělený do tří dnů. V pátek jsou na programu tréninky, v sobotu začínají kvalifikace a odpoledne se pojede sprint. V neděli se uskuteční hlavní závod.

Před královskou kategorií MotoGP vždy náleží kategorie Moto3 a Moto2, které se účastní i Čech Filip Salač.

Den (datum a čas) Činnost Pátek 18. července (10:45 až 11:30) první volný trénink Pátek 18. července (15:00 až 16:00) trénink Sobota 19. července (10:10 až 10:40) druhý volný trénink Sobota 19. července (10:50 až 11:05) první kvalifikace Sobota 19. července (11:15 až 11:30) druhá kvalifikace Sobota 19. července (15:00) sprint Neděle 20. července (14:00) hlavní závod

Vstupenky

Vstupenky lze zakoupit na stránkách Automotodrom Brno. Do konce června běží druhá vlna prodeje za výhodnější cenu, od začátku července do data závodu potrvá třetí vlna.

Místa jsou na přírodních a sedadlových tribunách (ty jsou dražší a v některých sektorech už vyprodané), na závod jsou k dispozici i VIP vstupenky.

Lístky půjdou koupit i přímo na místě, a to jak třídenní, tak na hlavní závod v neděli. Ceny za ONLINE nákup se pohybují od 2 790 Kč za dospělého a od 1 490 Kč za juniora od 7 do 14 let. Děti do 6 mají vstup zdarma, nutný je doprovod dospělé osoby s platnou vstupenkou.

Plánek okruhu, jednotlivých vstupů a diváckých sektorů najdete zde.

Kde sledovat Velkou cenu České republiky

Přímé přenosy ze závodů Moto GP vysílá stanice Nova Sport 6. A komu nestačí hlavní závod, může si pustit i tréninky či kvalifikace.

Kanál je dostupný u těchto poskytovatelů:

Telly

Magenta TV

Vodafone TV

Oneplay

Live stream nabízí také sázková kancelář Tipsport.

Okruh

Dráha Masarykova okruhu měří 5 403 metrů a tvoří ji 14 zatáček - 6 levotočivých a 8 pravotočivých. Rekord kola 1:54,596 stanovil v roce 2016 španělský závodník Marc Márquez.

Velká cena České republiky v Brně – historie

Závody silničních motocyklů mají v Brně dlouhou tradici. Poprvé se tu jely už v roce 1950, v roce 1965 byl závod poprvé zařazen do mistrovství světa. Dříve se konaly na okruzích v západní části města, od roku 1987 probíhají na automotodromu, který nese název Masarykův okruh.

Na ten se letos Grand Prix ČR vrací po pětileté odmlce.

Nejvíc vítězství v MotoGP tu zaznamenal legendární Valentino Rossi (4x), přičemž celkově triumfoval hned sedmkrát – totéž v Brně v různých kubaturách dokázali také Max Biaggi a Giacomo Agostini.

Nejúspěšnějším týmem celkově (43 vítězství) i v rámci MotoGP (9 vítězství) je Honda.

Rok Vítěz (tým) 2020 Brad Binder (KTM) 2019 Marc Márquez (Honda) 2018 Andrea Dovizioso (Ducati) 2017 Marc Márquez (Honda) 2016 Cal Crutchlow (Honda)

Týmy a jezdci MotoGP v roce 2025

Tým jezdec jezdec Aprilia Racing Jorge Martín (Španělsko) Marco Bezzecchi (Itálie) Ducati Lenovo Team Francesco Bagnaia (Itálie) Marc Márquez (Španělsko) Gresini Racing Álex Márquez (Španělsko) Fermín Aldeguer (Španělsko) LCR Honda Johann Zarco (Francie) Somkiat Chantra (Thajsko) Monster Energy Yamaha Fabio Quartararo (Francie) Álex Rins (Španělsko) Pramac Yamaha Miguel Oliveira (Portugalsko) Jack Miller (Austrálie) Red Bull KTM Factory Racing Brad Binder (JAR) Pedro Acosta (Španělsko) Red Bull KTM Tech3 Enea Bastianini (Itálie) Maverick Viñales (Španělsko) Trackhouse Aprilia Raúl Fernández (Španělsko) Ai Ogura (Japonsko) Tým Honda Joan Mir (Španělsko) Luca Marini (Itálie)

Konečné pořadí jezdců MotoGP v roce 2024

Pořadí Jezdec Tým Body 1. Jorge Martín (Španělsko) Prima Pramac Racing 508 2 Francesco Bagnaia (Itálie) Ducati Lenovo Team 498 3. Marc Márquez (Španělsko) Gresini Racing 392 4. Enea Bastianini (Itálie) Ducati Lenovo Team 386 5. Brad Binder (JAR) Red Bull KTM Factory Racing 217 6. Pedro Acosta (Španělsko) Red Bull KTM Tech3 215 7. Maverick Viňales (Španělsko) Aprilia Racing 190 8. Alex Marquez (Španělsko) Gresini Racing 173 9. Franco Morbidelli (Itálie) Prima Pramac Racing 173 10. Fabio Di Giannantonio (Itálie) Pertamina Enduro VR46 Team 165

Konečné pořadí Poháru konstruktérů 2024