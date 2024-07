Šéf mosteckého autodromu: Superbiky dál chceme, ale potřebujeme pomoc kraje a státu

„Mají zájem, aby se dál jezdilo v Mostě,“ prozradil Josef Zajíček, majitel Autodromu Most, po víkendovém vrcholu sezony.

Ani vedro fanoušky neodradilo, jak závody hodnotíte vy osobně?

Já jsem úplně spokojený, promotér Dorna taky, i celý autodrom. Návštěvnost vzrostla zhruba o deset procent i za parna. Když fanoušek chce něco zažít a vidět, musí se trošku uskromnit a obětovat. Vážné nehody jsme neměli, za což jsem rád, a zajeli jsme několik traťových rekordů. Všechno v pořádku.

Až sto milionů lidí u obrazovek díky superbikům vidí, jak je Česko krásné Josef Zajíček, šéf Autodromu Most

Čím to, že návštěvnost roste?

Budujeme tradici. Lidé už vědí a pamatují si, že v Mostě jsou v létě superbiky. A my sami jsme aktivnější obchodně i marketingově, oba naše týmy pracují na tom, abychom byli ještě víc vidět. Děláme na všech frontách, aby návštěvnost rostla. Myslím si, že mistrovství světa superbiků je největší motoristická událost v České republice a zaslouží si tolik diváků.

A už jste v zisku?

Určitě ne. I když návštěvnost roste, což nám dělá radost, tak rostou i náklady s tím spojené. Dám příklad: tento rok tady máme o třicet zdravotníků víc než loni, a když jsou na okruhu celý víkend, už je to pár stovek tisíc korun navíc. Byť se zvedají i příjmy ze vstupného, vyrovnaný rozpočet stále nemáme.

Dotujete to tedy z jiných akcí?

Samozřejmě. Ovšem pro mostecký okruh i pro celý region je prestižní, když hostí takový seriál. A díky tomu se zase při privátních akcích chtějí lidé svézt na dráze, kde se jezdí mistrovství světa. Na tom vyděláváme, ty peníze pak přesouváme do modernizace areálu i na pokrytí nákladů na superbiky.

Superbiky v Mostě čísla 58 tisíc diváků a dalších 474 k tomu přišlo po tři dny na závody superbiků do Mostu. 3 vítězství ukořistil v Mostě v královské třídě turecký fenomén Toprak Razgatlioglu. 4 Češi byli na startu, nejlépe zajel v supersportech Ondřej Vostatek – dvanáctý.

Bál jste se, že neúčast Čecha v královské kubatuře lidi ovlivní?

Bavili jsme se o tom. Kdo se ale prošel mezi diváky, zjistil, že je tady víc návštěvníků z Německa. A hlavně náš oblíbený Turek Toprak Razgatlioglu zde měl velkou fanouškovskou základnu. Odhadl bych podle předprodejů i toho, co jsem viděl na vlastní oči, že šedesát procent publika je ze zahraničí a čtyřicet procent z Česka. Takže ano, vždycky je dobře, když závodí Čech, ale bohužel kvůli nákladům na hlavní třídu mistrovství světa to pro české týmy holt není.

Takže v nejbližší době nečekáte následovníka Olivera Königa?

Myslím si, že nikdo teď do královské třídy nevstoupí. To jsou fakt obrovské peníze. Konkrétní cifry neznám, ale co jsem se bavil s kluky z třístovek, i oni to mají rozpočtově velmi napjaté. A superbiky budou podle mě třikrát čtyřikrát dražší.

Ovšem čtyři Češi se na start nižších tříd i tak postavili. Bez toho by to nešlo?

Je důležité pro český motorsport, aby ve startovním poli byli Češi zastoupení. Přitahuje to sponzorské firmy, média, návštěvníky. Což je dobře. Česká republika má v motorsportu neskutečné kořeny. A je potřeba na tom stavět.

Turci podle vás dorazili za svým idolem ze sousedního Německa, kde jich žije spousta?

Nejspíš ano, ale jsou tu i Němci, viděl jsem také Rakušany nebo Poláky. Je to u nás pestré.

Smlouvu na superbiky máte ještě na příští rok. A co dál?

Jednáme o prodloužení kontraktu, je to na dobré cestě. Musíme do toho zapojit kraj i stát. Prostě nejde, aby to celé financoval privátní subjekt, když z toho má užitek celá republika. Vždyť na závod se v televizi nebo přes streamovaný přenos kouká 70 až 100 milionů lidí. Takže sto milionů lidí vidí, jak je Česká republika krásná. A my ji do toho chceme zapojit, protože takhle to funguje všude ve světě.

Podaří se to?

Bavím se s Dornou, říkají: Je to závod dané země a celý stát se za něj postaví. Tady se za to nestaví téměř nikdo, jen my jako akcionáři. Ale jsme rádi, že to máme a budeme to budovat dál a zkusíme to trošku rozpumpovat, aby se stát a kraj a město za nás nestyděly, ale aby nás podpořily.

Na jak dlouho se s Dornou domluvíte? Zase na pět let?

Ano, minimálně. Oni dávají pětileté až desetileté kontrakty.



Podpořil vás ovšem prezident Petr Pavel, jak vás tohle těší?

Pan prezident k nám jezdí na soukromé návštěvy, protože miluje motorky. Sám na ní jezdí a přijel na ní i v neděli k nám. Chce si tu atmosféru prožít s námi. Těší nás, že ho tady máme, protože našeho prezidenta prostě máme rádi.

Poslední víkend v srpnu vás čeká další trhák, tahače a závody NASCAR. Jaké budou letos?

Jde o víc než třicetiletou tradici. Návštěvnost bude nižší než na superbiky, jde o jiné fanoušky, ale třicet či pětatřicet tisíc by mohlo přijít.

Tahače budou bez Čechů?

Bohužel. Buggyra už nemá techniku, nabízeli jsme, že domluvíme truck Iveco. Adam Lacko připustil, že by se chtěl svézt, ale nedotáhli jsme to finančně do cíle. Ovšem v sérii NASCAR vede třídu 2 domácí závodník Martin Doubek. Myslím, že to je velký tahák pro lidi.