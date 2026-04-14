Velký návrat: Lacko po třech letech znovu v Mostě. Pojede s „krabicí“?

„Jsem nadšený, že mám možnost se zase sklouznout,“ svítily Lackovi oči po úterních testech na okruhu pod hradem Hněvín. „Chceme se ukázat v co nejlepším světle. Doufám, že to bude pěkný závodní víkend.“
Buggyra z tahačů vzešla, tyto vozy patří do její DNA, ale po sezoně 2022 říši obrů opustila kvůli nespokojenosti s promotérem. Ještě rok nato se Lacko představil v Mostě na divokou kartu, v roce 2024 na startovním roštu český zástupce chyběl, loni poutal pozornost dakarský šampion Martin Macík.
„Když jeden rok nestartoval český pilot, bylo to smutné. Loni si Most zkusil Macík, špičkový jezdec, ale se vším respektem, okruhové tahače jsou jiná disciplína. Popral se s tím. Teď nás napadlo dát Buggyře nabídku, jestli by se chtěla vrátit. A jsme šťastní, že pojede. Adam je schopný vyhrávat, bude to velká pecka!“ zářil na tiskové konferenci majitel autodromu Josef Zajíček.
Dlouholetému promotérovi šampionátu tahačů vypršela smlouva, i proto Buggyra kývla na comeback. „Celou dobu jsme mistrovství sledovali a konec promotéra byl spouštěčem našeho návratu. Hnacím motorem byl i obrovský zájem fanoušků. Bereme to jako zkouškové období. Nejdřív Adam naskočí v Německu, aby si zase auto a závody osahal. Ale na testech jezdil, jako by ani tříletou pauzu neměl,“ žasl Jan Kalivoda, ředitel komunikace Buggyra ZM Racing.
|
Má titul s tahačem, teď Lacko míří do terénu: Oříšek? Závislost na navigátorovi
Lacko, který se letos bude pravidelně účastnit dálkových rallye s dakarským autem Revo, se v Mostě posadil do vozu Iveco od šestinásobného evropského krále Jochena Hahna. Bude vybírat mezi tahačem s plochým předkem a čumákovou Buggyrou.
„Jochenovo auto jsme si vyzkoušeli, seznámili jsme se s ním a je možné, že jako všichni pojedeme s krabicí. Za posledních 13 závodních let jsem řídil jen čumákové auto a je to opravdu velký rozdíl. Naše Buggyra byla vždy nejhezčí z šampionátu, ale vybereme to nejrychlejší, abychom se mohli prát o co nejvyšší příčky,“ oznámil jedenačtyřicetiletý pilot.
Tým ještě v následujících dnech a týdnech srovná analytická data z testovaní z obou vozů. Pak se rozhodne. „Můj čumák v autě bude, jestli i auto s čumákem, to se uvidí,“ usmíval se Lacko.
Czech Truck Prix bude o víkendu 30. a 31. srpna pátou zastávkou evropského šampionátu, zároveň v Mostě fanoušky pobaví opět i atraktivní seriál EuroNASCAR s českou hvězdou Martinem Doubkem.
„Věřím, že Adamův start vyvolá další vlnu zájmu a návštěvnost bude jako v minulosti,“ přál by si Zajíček desetitisíce lidí na okruhu. „A připravili jsme i VIP vstupenku. Kdo si speciální Fan Pass s Adamem Lackem koupí, dostane se v Buggyře až do kuchyně.“
„Až do ložnice!“ vtipkoval Lacko.
„Může si na Adama sáhnout, dostat podpis na zadek nebo pusu,“ žertoval i Zajíček.
Doteky možná budou v paddocku, ale na trati ne. Lacko se vrátí do trochu jiného sportu, neboť Mezinárodní automobilová federace FIA od jeho poslední účasti upravila pravidla.
„Lokty nemám otupené, ale budeme je muset zase víc stáhnout. Dřív se v první zatáčce kouřilo tak, že diváci skoro neviděli, kde jsme. Teď je to sport gentlemanů, že se nesmíme moc dotýkat,“ přiblížil Lacko. „Kdysi to bylo jak box, o velkých soubojích, teď musíme jezdit opatrněji.“
Opatrněji, ale na vítězství, jak je Lackovi vlastní.