Velký návrat: Lacko po třech letech znovu v Mostě. Pojede s „krabicí“?

Petr Bílek
  17:06
Velký návrat. A velké překvapení. Až v Mostě zaburácí na konci prázdnin tahače, po třech letech u toho bude česká stáj Buggyra a český pilot Adam Lacko, oblíbenec fanoušků a mistr Evropy z roku 2017. Návrat do truckerského šampionátu ohlásili na dva podniky, před Czech Truck Prix se představí na legendárním Nürburgringu.
Most, 14.4. 2026, Stáj Buggyra se vrací do evropskéh seriálu závodních tahačů. Adam Lacko před testovanými tahači, vlevo Buggyra, vpravo Iveco. | foto: Ondřej Bičiště, MF DNES

„Jsem nadšený, že mám možnost se zase sklouznout,“ svítily Lackovi oči po úterních testech na okruhu pod hradem Hněvín. „Chceme se ukázat v co nejlepším světle. Doufám, že to bude pěkný závodní víkend.“

Buggyra z tahačů vzešla, tyto vozy patří do její DNA, ale po sezoně 2022 říši obrů opustila kvůli nespokojenosti s promotérem. Ještě rok nato se Lacko představil v Mostě na divokou kartu, v roce 2024 na startovním roštu český zástupce chyběl, loni poutal pozornost dakarský šampion Martin Macík.

„Když jeden rok nestartoval český pilot, bylo to smutné. Loni si Most zkusil Macík, špičkový jezdec, ale se vším respektem, okruhové tahače jsou jiná disciplína. Popral se s tím. Teď nás napadlo dát Buggyře nabídku, jestli by se chtěla vrátit. A jsme šťastní, že pojede. Adam je schopný vyhrávat, bude to velká pecka!“ zářil na tiskové konferenci majitel autodromu Josef Zajíček.

Dlouholetému promotérovi šampionátu tahačů vypršela smlouva, i proto Buggyra kývla na comeback. „Celou dobu jsme mistrovství sledovali a konec promotéra byl spouštěčem našeho návratu. Hnacím motorem byl i obrovský zájem fanoušků. Bereme to jako zkouškové období. Nejdřív Adam naskočí v Německu, aby si zase auto a závody osahal. Ale na testech jezdil, jako by ani tříletou pauzu neměl,“ žasl Jan Kalivoda, ředitel komunikace Buggyra ZM Racing.

Má titul s tahačem, teď Lacko míří do terénu: Oříšek? Závislost na navigátorovi

Lacko, který se letos bude pravidelně účastnit dálkových rallye s dakarským autem Revo, se v Mostě posadil do vozu Iveco od šestinásobného evropského krále Jochena Hahna. Bude vybírat mezi tahačem s plochým předkem a čumákovou Buggyrou.

„Jochenovo auto jsme si vyzkoušeli, seznámili jsme se s ním a je možné, že jako všichni pojedeme s krabicí. Za posledních 13 závodních let jsem řídil jen čumákové auto a je to opravdu velký rozdíl. Naše Buggyra byla vždy nejhezčí z šampionátu, ale vybereme to nejrychlejší, abychom se mohli prát o co nejvyšší příčky,“ oznámil jedenačtyřicetiletý pilot.

Tým ještě v následujících dnech a týdnech srovná analytická data z testovaní z obou vozů. Pak se rozhodne. „Můj čumák v autě bude, jestli i auto s čumákem, to se uvidí,“ usmíval se Lacko.

Czech Truck Prix bude o víkendu 30. a 31. srpna pátou zastávkou evropského šampionátu, zároveň v Mostě fanoušky pobaví opět i atraktivní seriál EuroNASCAR s českou hvězdou Martinem Doubkem.

Stáj Buggyra se vrací do evropského seriálu závodních tahačů. Zleva manažer stáje Jan Kalivoda, pilot Adam Lacko, vpravo majitel Autodromu Most Josef Zajíček.

„Věřím, že Adamův start vyvolá další vlnu zájmu a návštěvnost bude jako v minulosti,“ přál by si Zajíček desetitisíce lidí na okruhu. „A připravili jsme i VIP vstupenku. Kdo si speciální Fan Pass s Adamem Lackem koupí, dostane se v Buggyře až do kuchyně.“

„Až do ložnice!“ vtipkoval Lacko.

„Může si na Adama sáhnout, dostat podpis na zadek nebo pusu,“ žertoval i Zajíček.

Doteky možná budou v paddocku, ale na trati ne. Lacko se vrátí do trochu jiného sportu, neboť Mezinárodní automobilová federace FIA od jeho poslední účasti upravila pravidla.

„Lokty nemám otupené, ale budeme je muset zase víc stáhnout. Dřív se v první zatáčce kouřilo tak, že diváci skoro neviděli, kde jsme. Teď je to sport gentlemanů, že se nesmíme moc dotýkat,“ přiblížil Lacko. „Kdysi to bylo jak box, o velkých soubojích, teď musíme jezdit opatrněji.“

Opatrněji, ale na vítězství, jak je Lackovi vlastní.

Gudas má po kariéře v NHL, řekl Tlustý. Otevírá se tak cesta do Sparty?

Radko Gudas v dresu Anaheim Ducks

Český obránce a lídr hokejové reprezentace Radko Gudas má podle bývalého útočníka Jiřího Tlustého po kariéře v NHL. Řekl to ve čtvrtek v podcastu Mistři světa. Podle něj se manažeři klubů NHL shodli,...

Mladý Korda si bere Nedvědovou. Svatbu si vzala na starost, bude to skvělé, řekl

Sebastian Korda a Ivana Nedvědová

Tenista Sebastian Korda požádal loni na podzim o ruku svou dlouholetou partnerku Ivanu Nedvědovou. Přípravy na svatbu jsou podle všeho v plném proudu a Korda nyní prohlásil, že jeho snoubenka si...

Hořké KO. Procházka druhý titul v UFC nezískal. Přitom soupeř byl zraněný

Jiří Procházka (vpravo) inkasuje od Carlose Ulberga.

Skvělý začátek, ale poté drobná nepozornost, která se neodpouští. Ne v titulovém zápase UFC, nejlepší MMA organizaci světa. Jiří Procházka v Miami v boji o pás šampiona polotěžké váhy prohrál s...

Play off hokejové extraligy 2026: program, systém, dvojice v semifinále, kde sledovat

Gólová radost pardubických hokejistů v Litvínově.

Hokejová extraliga má za sebou základní část, šampiona sezony 2025/26 určí play off. V boji o titul zbývá trojice týmů, semifinále odstartovalo v pátek 3. dubna. Podívejte se na podrobný přehled...

Češky míří na finálový turnaj BJK Cupu! Rozhodla Bouzková, hrdinkou Nosková

České tenistky slaví postup na finálový turnaj BJK Cupu.

Barbora Strýcová má za sebou pořádně divokou premiéru v roli kapitánky českých tenistek. A vítěznou! Její svěřenkyně v Bielu v kvalifikaci Billie Jean King Cupu po obrovské bitvě zdolaly domácí...

Fotbalové přestupy ONLINE: Reprezentant Červ prodloužil v Plzni, kouč Iraola skončí v Bournemouth

Sledujeme online
Sparťanský útočník Jan Kuchta se raduje ze svého druhého gólu v utkání proti...

Zimní přestupové okno už je minulostí a jarní část fotbalové sezony je v plném proudu. Jak se přes zimu hýbal trh s hráči? Všechno jsme sledovali online.

11. dubna 2026  21:40,  aktualizováno  14. 4. 17:22

Velký návrat: Lacko po třech letech znovu v Mostě. Pojede s „krabicí“?

Most, 14.4. 2026, Stáj Buggyra se vrací do evropskéh seriálu závodních tahačů....

Velký návrat. A velké překvapení. Až v Mostě zaburácí na konci prázdnin tahače, po třech letech u toho bude česká stáj Buggyra a český pilot Adam Lacko, oblíbenec fanoušků a mistr Evropy z roku 2017....

14. dubna 2026  17:06

Tribuna Sever vybírala peníze na pokutu za nakopnutí Kuchty. Byla absurdní, píše

Choreo fanoušků Slavie v utkání s Plzní.

Když fyzioterapeut fotbalové Slavie Daniel Berger v poločase březnového derby nakopl sparťana Jana Kuchtu, od disciplinární komise následně trest dostat nemohl jelikož není členem FAČR. Klub mu však...

14. dubna 2026  16:29

Nejsem vítěz, jsem bojovník. Netflix ukázal trailer k dokumentu o Nadalovi

Čtrnáctinásobný šampion pařížského grandslamu Rafael Nadal se loučí s Roland...

Netflix láká fanoušky na další sportovní dokument. Tentokrát se tvůrci zaměřili na jedno z největších jmen tenisové historie. Nový čtyřdílný seriál „Rafa“ mapuje poslední sezonu Rafaela Nadala a...

14. dubna 2026  16:25

Dědek se omluvil, Pardubice obviňují Spartu. Oba kluby vyzývají k uklidnění

Hráči Sparty slaví vedoucí gól proti Pardubicím.

Hokejové Pardubice v úterý odpoledne vydaly prohlášení k exponovaným tématům z posledních dní. Reagují v něm na e-mailovou zprávu majitele klubu Petra Dědka řediteli extraligy Martinu Loukotovi, za...

14. dubna 2026  16:18

Prodat byt je těžší než ustát souboj u mantinelu, říká bývalý hokejista Indrák

Miroslav Indrák se v Plzni loučí s hokejovou kariérou.

V extralize odehrál bezmála pět set zápasů, oblékal dresy Plzně, Kladna či Vítkovic, loni na podzim však kvůli vážnému zranění musel Miroslav Indrák v pouhých třiceti letech ukončit profesionální...

14. dubna 2026  15:58

Stavba pardubické arény má souhlas krajských ekologů. Stanovili ale přísné podmínky

Nová hala pro Dynamo pojme přes 22 tisíc lidí. Hotovo by mělo být v srpnu 2027....

Záměr výstavby multifunkční hokejové arény Pardubice (MHAP) získal souhlasné jednotné environmentální stanovisko krajského úřadu, stojí na úřední desce hejtmanství. Stanovisko je nezbytným podkladem...

14. dubna 2026  15:23

Dorazí Roglič na Czech Tour? Závod míří na Ještěd, brzy chce do elitní kategorie

Malý fanoušek zdraví peloton Czech Tour.

Posun do vyšší kategorie, nové startovní město i nové cílové stoupání, to vše nabízí letošní ročník Czech Tour, který se opět uskuteční v půlce srpna. Poprvé zavítá největší tuzemské etapové klání i...

14. dubna 2026  15:09

Volejbalové Šelmy míří do Ronda. Nezdar Komety na nás snad nepřejde, smějí se

Zaplněná brněnská hala sleduje souboj domácích volejbalistů s Libercem.

Rondo bez ledu, ale opět s nejvyššími ambicemi. Šelmy Brno odehrají finále Datart extraligy žen v hale hokejové Komety a míří hodně vysoko – na rekordní návštěvu i titul. Věří, že nezvyklé prostředí...

14. dubna 2026  15:04

Adamczyková navštívila děti na onkologii. Má velké srdce, chválí ji fanoušci

Eva Adamczyková vybojovala ve snowboardcrossu olympijské stříbro. (13. února...

Olympijská medailistka Eva Adamczyková tentokrát nezářila na svahu, ale mezi dětmi. Navštívila malé pacienty onkologie ve Fakultní nemocnici Motol a rozdávala úsměvy, dobrou náladu i povzbuzení. Od...

14. dubna 2026

Muchová zvládla vstup do antukové sezony, zadařilo se i Kopřivovi a Šalkové

Karolína Muchová v prvním kole turnaje ve Stuttgartu.

Česká tenistka Karolína Muchová na úvod antukové sezony porazila v prvním kole turnaje ve Stuttgartu 6:2 a 6:4 Aljaksandru Sasnovičovou z Běloruska. Vít Kopřiva postoupil na antuce v Mnichově do 2....

14. dubna 2026  13:42,  aktualizováno  14:43

Jsem rád, že se zlepšuje, chválil Alcaraz Sinnera. Znovu ho může předstihnout

Carlos Alcaraz s trofejí pro poraženého finalistu turnaje v Monte Carlu.

Těsně po dohrání si padnou do náručí, usmívají se a přejí si úspěch. Při závěrečném proslovu, na tiskové konferenci i v jiných rozhovorech. A je jedno, kdo zrovna odchází jako vítěz. Carlos Alcaraz a...

14. dubna 2026  14:33

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.