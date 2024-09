Konečně! Hvězda NASCAR Doubek poprvé zezlátl v Mostě. A chce prorazit i v USA

„Nemám slov, paráda!“ zářil devětadvacetiletý pilot. „Česká hymna zahrála, cíl splněn. Beru to zatím za největší úspěch a nejhezčí závod sezony.“

Ve čtyřech předešlých ročnících si doma potykal se smůlou, tentokrát se vykolejit nenechal. Potvrdil parádní formu, před Mostem zvítězil už v pěti podnicích sezony. Teď přidal šestý zářez. Díky nejrychlejšímu kolu sobotního závodu startoval z pole pozice a využil toho dokonale. Zvládl nástrahy zrádného prvního esíčka, a to i po restartu, a pak už jen odrážel útoky druhého Melvina De Groota, který mu dýchal na kufr.

„Náročný závod. Myslel jsem si, že jsem v sobotu pošetřil gumy, ale moc jsem je nepošetřil. Melvinovi to na rovince strašně jelo, dvakrát mi to tam zkusil dát. V posledním kole mě stáhl ještě víc, dostal se hodně blízko, bylo to kritické. Ale zvládli jsme to!“

Stejně jako den předtím, i v neděli hned v prvním kole došlo ke karambolům, proto se mávalo žlutou vlajkou.

„Zadek jsem měl stažený celý závod a obzvlášť při restartu. Když jsem kroužil za safety carem, říkal jsem si, že zase smůla přišla. Naštěstí ne,“ otřel si rodák z Litomyšle pot z čela. „Já měl tlaky v pneumatikách nastavené tak, že jsem potřeboval hned po startu odjet pryč. Nebýt safety caru, cukl bych druhému závodníkovi víc. Jenže gumy vychladly a tlaky šly do háje.“

Na trati... ...a v cíli.

Nakonec to nevadilo. Když proťal cíl, Doubek vystrčil ruku z okýnka a kynul fanouškům. „V autě jsem v posledním kole slyšel, jak na tribuně řvali. Poprvé tady. Vychutnal jsem si to,“ usmíval se muž, který v EuroNASCAR závodí už desátou sezonu.

40 517 fanoušků sledovalo Czech Truck Prix v Mostě po tři dny.

Užil si i výsadu, že jako zlatý pilot závodu mohl postavit svůj Ford Mustang pod stupně vítězů. Z auta vylezl okýnkem, neboť tato žihadla dveře nemají, a nadšeně vyskočil na střechu. Pak si na kapotu přilepil šestou samolepku s nápisem Winner. Do cíle se dostal o 0,260 sekundy rychleji než Nizozemec.

„Body parádní, uskočíme v průběžném pořadí zase víc. Ještě nás čeká německý Oschersleben a belgický Zolder, kde se berou dvojnásobné body. Může se stát cokoli, ale Mostem to mám dost pojištěné. Poslední dva podniky budou klidnější,“ blaží Doubka.

Šest samolepek, šest vítězství. Martin Doubek přidal zatím poslední v Mostě při nedělním závodě EuroNASCAR 2.

Na to, že jako první jezdec v dějinách může ovládnout třídu 2 podruhé, až tolik nekouká. „Radši bych se do historie zapsal vítězstvím v Americe. V únoru chceme jet Speedweeks na Floridě a sérii ARCA, abychom mohl v dalším roce závodit v ARCA na Daytoně na 500 mil. Jsme zase blíž.“

Vydařený víkend pod Hněvínem k tomu taky přispěl.

„Most už asi není prokletý, prolomili jsme to. Příští rok tady vyhrajeme všechny jízdy, ne?“