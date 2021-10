Makačka, křeče i nuda. Český Dream Team postříbřil šestihodinovku v Mostě

„Boží! Motorka fungovala skvěle, neměli jsme technické problémy. Všechno na jedničku,“ svítily oči Salačovi. Účastník světového šampionátu třídy Moto3 se přitom minulý víkend ošklivě vysekal při Velké ceně Ameriky a dokonce musel do nemocnice. Vážnější zranění se naštěstí neprokázalo: „Spadla mi rukavice a odřená ruka bolela, naražený jsem celý. Ale na motorce se to přes adrenalin ztratilo.“

Při šestihodinovém závodě se jezdci střídali, každý úsek neboli stint trval 30 kol. „První čtyři kola jsem tlačil, pak jsem se snažil jezdit konstantní časy. Ke konci, tak od 25. kola, to ne bolelo, ale bylo to takové nekonečné,“ líčil Salač a přiznal, že se v jednu chvíli trochu i nudil. „Jednou jsem jel 25 kol sám a nikoho jsem nepotkal. Ani jsem nevěděl, jestli je to ukončené, takové sólíčko,“ smál se.

I proto upíjel přes hadičku ze svého „hrbu“ na kombinéze. „Gin tonik to nebyl, jen voda, s kterou jsem si smáčel rty.“

Stejně jako Salač, i jeho kamarád König pod hradem Hněvín nasedl na motorku Yamaha třikrát. „Vytrvalostní závod je makačka, každý stint mě začalo bolet něco jiného, měl jsem svalové křeče. Vůbec na to nejsem zvyklý. Ale díky skvělému kolektivu v týmu jsme si to užili,“ tvrdil König, který pravidelně jezdí mistrovství světa superbiků třídy Supersport 300.

„Můj normální závod trvá 26 minut, teď jsem kroužil 50-55 minut a ještě k tomu třikrát. Taky koně byly navíc, váha navíc. Motorka má dost kilo, protože je tam obrovská nádrž. Bylo to náročné, ale popasovali jsme se s tím nádherně!“ nadchlo Königa, který v paddocku spolu se Salačem radostí postříkali šampaňským Jůdu. Právě na něj vyšel poslední úsek. „Zaslouženě proťal cílovou čáru právě on. Jemu a manžerovi Amiru Ghanemovi patří největší dík, že to spunktovali. IChtěli jsme dát bednu, to byl náš cíl.“

Nadšený Jůda stále opakoval jedno slovo – neuvěřitelné! „Bylo to neuvěřitelné, kluci jeli neuvěřitelně, tempo drželi po celý stint. Chtěli jsme se o tyhle příčky prát, ale nedoufali jsme v to. Chvíli jsme byli i první, neuvěřitelné. Celý výsledek je neuvěřitelný, vždyť jsme se složili na poslední chvíli. Moji parťáci se s tím poprali hodně statečně, byli úžasní a vydrželi to. Aby ne, jsou to mladí kluci!“

Není stříbro jako stříbro. V královské kubatuře ho vyjel i Karel Hanika z týmu YART, ale mračil se. „Špatné… Máme dlouhodobý problém se startováním, na začátku nám to nechtělo naskočit, při mém stintu taky ne, ještě jsme měli zastávku navíc. Dohromady to jsou asi dvě minuty, za normálních okolností bychom vyhráli o kolo. Mrzí mě to,“ klopil zrak Hanika.

V neděli Most uvidí závody mistrovství světa cestovních vozů i exhibici Tomáše Engeho ve formulí 1, s níž jako první a zatím jediný Čech absolvoval před dvaceti lety tři Velké ceny.