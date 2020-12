Zpět k tradici. Most v příštím roce „rozpůlí“ evropský seriál tahačů

„Věříme, že v příštím roce se vrátíme k běžnému životu. Opatření proti šíření koronaviru letos výrazně omezila počet fanoušků, které jsme mohli na Czech Truck Prix pustit. Chceme jim to vynahradit,“ hlásí Jakub Krafek, obchodní manažer autodromu pro sport.

Součástí truckerského víkendu bude i série Maxx Formula, v níž závodí novodobé monoposty velkých cen F1, GP2, F3000 a IndyCar.

Letos se šampionát tahačů smrsknul jen na dvě zastávky, v Mostě se netradičně začínalo, po říjnovém podniku na maďarském Hungaroringu promotér mistrovství Evropy zrušil. Tituly se neudělovaly. Českému pilotovi Adamu Lackovi z Buggyry patřilo průběžné druhé místo.

Evropský šampionát 2021 má zapsaných sedm víkendů, Most je v půlce. Začít se má, dovolí-li to pandemie koronaviru, koncem května v Misanu. Následují Hungaroring, Nürburgring, Most, Zolder, Le Mans a říjnový finiš v Jaramě.