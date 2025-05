Most, 21. 7. 2024, Autodrom Most, mistrovství světa superbiků. Vítěz královské třídy superbiků Toprak Razgatlioglu ve Victory lane. | foto: Petr Bílek, MF DNES

„Máme nový koncept, v sobotu po závodech pouštíme masu lidí na cílovou rovinku. Můžou si sáhnout na asfalt, na motorku, na vysněného pilota. Chceme je vtáhnout do dění,“ prozradil majitel mosteckého okruhu Josef Zajíček.

Unikátní formu závodů podpoří i další lákadla jako autogramiády, Victory Lane, kdy ke stupňům vítězů nejlepší vjíždějí špalírem diváků, paddock show nebo přelet stíhačky. Sjednocené vstupné diváky pustí i do paddocku, tedy do samotného srdce závodního dění. Děti do 15 let mají vstup zdarma.

Z tradičního prázdninového termínu se letošní pátý ročník posunul na květen. I z důvodu, aby nekonkuroval oživenému MotoGP v Brně, který se uskuteční v červenci.

„Zahajujeme sezonu ve střední Evropě, nechtěli jsme se míchat v létě. Náš závod bude výkopem sezony, všichni budou hladoví po tom vidět pořádné motorky,“ těší se Zajíček. „Od Brna jsme termínově daleko, nebudeme si kanibalizovat fanoušky. A jsme pro ně otevřenější, pustíme je do celého areálu, MotoGP je zavřenější.“

Návštěvy na superbiky v Mostě stoupají, loni přišlo po celý závodní víkend bezmála 60 tisíc lidí, což byl druhý nejnavštěvovanější závody celé sezony světového šampionátu.

„Přesunutí termínu je trošku risk, protože motorkáři čekají na pěkné počasí, zatímco třeba fanoušci trucků přijdou, i když padají trakaře,“ poznal Zajíček odlišnost fanouškovských světů. „Na druhou strany tady závodí hvězdný Toprak Razgatlioglu, fanoušci z Německa ho podporují, přijíždí sem hodně Turků.“

V hlavní kategorii superbiků je fenomenální Turek jako obhájce titulu druhý za italským lídrem Nicolem Bulegou, třetí je Španěl Alvaro Bautista. Samá hvězdná jména. Ve slabších kubaturách je na startu i šest českých jmen: v supersportech Ondřej Vostatek, Filip Feigl a Jonáš Kocourek, v třístovkách Petr Svoboda, Filip Novotný a Daniel Tureček. Sobotní i nedělní boje vykopne superpole superbiků hodinu před polednem a končí se kolem čtvrté odpoledne.

Už pátek nabídne oficiální tréninky a zážitkový program Ride Like a Pro, kde si účastníci pod vedením profesionálů vyzkoušejí jízdu po trati a nahlédnou do zákulisí WorldSBK.

Letošní závod, který je v seriálu pátým v pořadí, je v Mostě posledním z pětiletého kontraktu. V předvečer jeho startu zástupci autodromu a promotér Dorna oznámili, že se domluvili na další smlouvě do roku 2030.

„Okruh se rychle etabloval jako jeden z našich význačných podniků s pozoruhodnými čísly návštěvnosti a nadšeným zapojením fanoušků. Neustálé investice do bezpečnosti trati, infrastruktury a celkového zážitku z akce ukazují, že se nám to daří,“ uvedl Gregorio Lavilla, výkonný ředitel WorldSBK.

Nadšený z podpisu je i Zajíček: „Pro mostecký autodrom je to klíčový závodní víkend, který každoročně přiláká do tuzemska tisíce fanoušků. Významně přispívá nejen ke zviditelnění našeho okruhu, ale také k mezinárodnímu renomé České republiky. Zažít světový motorsport takhle zblízka nikdo jinde nenabízí. To je něco, co dělá WorldSBK skutečně výjimečným.“

Sáhnete si i vy na svého jezdce?