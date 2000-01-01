Už pošesté v Mostě závodily superbiky o body do seriálu mistrovství světa - a pořád je na co se dívat. O víkendu prestižní podnik navštívilo 54 tisíc fanoušků, mezi nimi český prezident Petr Pavel, extravagantní čínský miliardář Čang Süe a řada jeho krajanů, ale i nový majitel okruhu, pro změnu český miliardář Roman Staněk. Nechyběly hostesky, umbrella girls nebo třeba fotbalová moderátorka ústeckého Viagemu. Vzpomínalo se na zesnulého jezdce Kamila Holána. A na hlavní hvězdu víkendu se pasoval Ital Nicolo Bulega, letos v každém závodě zlatý.
Tři, dva, jedna... start! V Mostě se kromě královské kubatury superbiků jely i supersporty a nová třída sportbiků.
VIP hostem a zákazníkem Ducati je Lucie Sedláková alias Lucy, jinak moderátorka fotbalového Viagemu Ústí nad Labem. Sama je motorkářka.
Fenomén Nicolo Bulega na startu - po Mostě má 19 výher v řadě, z toho 15 v letošní sezoně. A na stupních vítězů byl 28x za sebou. Rekordy, které berou dech.
První šikana po startu je divácky nejatraktivnější, nad ní sedí většina fanoušků.
A také letos nebyla nouze o pády, naštěstí bez vážnějších zranění.
Rudá v čele. Nicolo Bulega vede skupinku jezdců na strojích Ducati Panigale V4R.
Vítězný Bulega z Itálie a stříbrný Španěl Iker Lecuona si vzájemně gratulují, jsou stájoví kolegové.
Vyhlášení vítězů v rámci paddock show uprostřed areálu. Zleva druhý Španěl Iker Lecuona, vítěz Nicolo Bulega, třetí Ital Yari Montella.
A pohled na nejlepší z jiné perspektivy.
O víkendu přišlo dohromady 54 tisíc diváků, jen kousek od rekordních 58,5 tisíce z roku 2024.
Závody podle všeho navštívil i čínský miliardář Čang Süe (v anglickém přepisu Zhang Xue), který do šampionátu vstoupil se svými motocykly ZXMOTO. Muž s nepřehlédnutelnými čínskými vlaječkami na čepici je ve své zemi populární, vypracoval se z nuly v úspěšného podnikatele.
Díky vstupu motocyklů ZXMOTO do šampionátu jezdí po závodech i čínští fanoušci.
Český prezident Petr Pavel spojil své dvě vášně: je motorkář a fotograf. Znovu se pohyboval u trati se svým Canonem.
A hlava státu, která do Mostu dorazila na své motorce, odmávala také cíl.
Josef Zajíček, nyní již bývalý majitel okruhu, ale ještě jeho generální ředitel. Palec zdvihl nahoru, když ho fotil prezident Pavel.
V sobotu nechyběl Roman Staněk, předseda představenstva RIQ Investments, která koupila Autodrom Most. Miliardář motorismus miluje, podporuje v něm svého syna, formulového závodníka.
Petr Pavel během závodů zašel do stáje Compos Racing Team, za kterou jezdí Češi Ondřej Vostatek a Oliver König.
Prezident Petr Pavel s Oliverem Königem, jemuž věnoval podpis na helmu. Ta se vydraží a její výtěžek půjde na pomoc rodině jezdecké legendy Kamila Holána, který před pár dny tragicky zahynul v kvalifikaci na závod v Severním Irsku.
A čínská radost znovu. S motorkou ZXMOTO dvakrát vyhrál Francouz Valentin Debise v supersportech.
Nad autodromem přeletěla během neděle stíhačka, to už je tradiční bod programu.
Hlavním moderátorem a tváří Paddock Show v šampionátu WorldSBK je britský komentátor Michael Hill.
Český závodník Oliver König skončil osmnáctý a dvacátý ve třídě supersportů. Spokojený nebyl.
Druhý český závodník v supersportech Ondřej Vostatek, Königův parťák, v neděli sice po pádu skončil na chvostu, ale v sobotu bodoval díky 14. místu.
Bulega v Mostě slavil vítězný hattrick, třikrát si tedy užil Victory lane. Závody superbiků jsou fanouškům otevřené, dostanou se téměř kamkoli.
Na autodromu vystavili závodní stroje zesnulého závodníka Kamila Holána, fanoušci ho uctili minutou potlesku.
Na pietní akci sešly ze svahu stovky příznivců. Holán s autodromem spolupracoval a o víkendu měl zastávat roli hlavního kouče zážitkového programu pro fanoušky, motorkáře a partnery Ride Like a Pro.
