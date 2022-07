Mladík Stříteský chce v Rallye Bohemia udržet loňskou medailovou pozici

V letošním ročníku tak vysoko nemyslí. A nejen proto, že bude závodit za svou obvyklou stáj ACA Škoda Vančík Motorsport. „Kdybych řekl, že chci být jako loni, tak bych přestřelil,“ přiznal 22letý Stříteský, jehož ve Škodě Fabii R5 naviguje Jiří Hovorka.

Vysvětlení jeho slov je prosté. Zatím nestíhá tempu nejrychlejší trojice českého šampionátu – Janu Kopeckému, Václavu Pechovi a Filipu Marešovi. Krátkodobě se jich dokáže držet, ale v konečném výsledku je většinou pomalejší.

„Chybí mi hlavně jejich zkušenosti,“ srovnal závodník z valašského města Kelč. „Každou erzetu mají projetou několikrát tam i zpátky, znají tam každý detail. Když se to nastřádá, tvoří to výsledek.“ Ale to neznamená, že Stříteský je s průběhem letošní sezony, která je přesně v polovině, nespokojený. Právě naopak!

Na úvod byl sice vyloučený z Valašské rallye kvůli školácké chybě v podobě přijetí cizí pomoci, ale pak skončil druhý na Šumavě a čtvrtý v Českém Krumlově a Hustopečích. A protože Pech pilotující model WRC neboduje do šampionátu, drží talentovaný jezdec průběžnou bronzovou příčku.

„Třetí místo je nad očekávání,“ pousmál se. „Na tři nejrychlejší si zatím netroufám, ale snažíme se ztrátu postupně snižovat.“

Pro Stříteského je důležité, že stejně jako v úvodu loňské sezony se dokáže vyvarovat chyb. Loni jako absolutní nováček ve voze R5 šokoval konstantní a spolehlivou jízdou, jenže druhá polovina sezona skončila katastrofou. Devalvovala ji sérii čtyř havárii v řadě.

„Spadl mi kámen ze srdce, že letos se to podařilo prolomit,“ vydechl si. „Situace v týmu je díky tomu uvolněnější.“ Nejtěžší nehoda byla hned ta první, na Barum rallye. Ve velké rychlosti trefil strom, s těžkým otřesem mozku skončil v nemocnici.

„Z toho karambolu si moc nepamatuju,“ vzpomíná Stříteský. „Za tři dny ale všechno odeznělo a pustili mě. Co nejdříve jsem sedl do auta, abych to prolomil.“

Plán pro zbytek sezony je jasný. Pokračovat ve spolehlivé jízdě, po krůčcích se přibližovat k elitní trojce a udržet svou současnou pozici v seriálu. „Absolutní prioritou je udržet bednu,“ naznačil.