Český cyklista Jan Hirt nenastoupí do sedmé etapy Gira d’Italia. Hirtova stáj Israel-PremierTech to v pátek ráno oznámila na svých sociálních sítích. Vítěz etapy na italské Grand Tour z roku 2022 byl...

KOMENTÁŘ: Pravá ruka Spartě nedorostla. Friis šel. Logicky. Pomůže to?

Přišlo by to tak jako tak. Za dva týdny, možná za tři. Dojel by sezonu a pak sbohem. Jenže když fotbalové Spartě hrozí, že po víc než čtyřiceti letech zůstane bez evropských pohárů, není na co čekat....