„WorldSBK má v Mostě pevné místo a těší nás, že se k nám fanoušci pravidelně vrací. Věříme, že květnový víkend bude do budoucna neodmyslitelně patřit ke startu závodní sezony v Česku,“ řekl Josef Zajíček, generální ředitel Autodrom Most a člen pořádajícího spolku AMK Most; pro okruh je podnik vrcholem sezony.

První čtyři roky se na severu Čech závodilo o prázdninách, po návratu MotoGP do Brna se letos termín přesunul už na květen. A za celý víkend dorazilo navzdory nepříliš přívětivému počasí přes 55 tisíc diváků.

„Šampionát superbiků není jen o rychlosti – je to víkend plný emocí, zážitků a adrenalinu, kde se diváci dostanou blíž k akci než kdekoliv jinde,“ zmínil Zajíček, že paddock je otevřený pro všechny majitele vstupenek. Diváci tak mohou zblízka vidět nejen dění na trati, ale i přípravy týmů v zákulisí a setkat se s jezdci.

Vstupenky jsou už v předprodeji, fanoušci mohou v první vlně pořídit jednodenní lístek za 1 100 korun, což je úspora pětistovky oproti běžné ceně. Děti do 15 let platit nemusí nic.

Mostečtí pořadatelé prodloužili smlouvu s promotérem šampionátu až do roku 2030. Příště navíc Autodrom Most poprvé přivítá novou třídu Sportbike, která v kalendáři nahradí dosavadní kategorii supersportů 300 jako vstupní třídu šampionátu. Podnik na 4 212 metrů dlouhém okruhu bude pátým dílem šampionátu z dvanácti, startuje se koncem února v Austrálii a končí v říjnu ve Španělsku.

Brněnský Masarykův okruh se již dříve dozvěděl, že Velká cena České republiky silničních motocyklů se pojede už od 19. do 21. června a bude desátým dílem mistrovství světa. Letos se závodilo v polovině července, přihlíželo 219 544 diváků.

„Termín v druhé polovině června může znamenat, že bude pro mnohé snadnější návštěvu šampionátu naplánovat, jelikož nebude zasahovat do letních prázdnin. My se každopádně těšíme, že na domácí Grand Prix nejlepší světové závodníky znovu přivítáme vlastně už dříve než za rok,“ řekl majitel brněnského okruhu Karel Hubáček.