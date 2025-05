Český prezident Petr Pavel na Autodromu Most, kde se proběhl s dalšími běžci před startem mistrovství světa superbiků. Pak si prohlédl i stroj Ondřeje Vostatka (vpravo), účastníka třídy supersportů. | foto: Autodrom Most

Nabudila vás čtvrteční promluva s prezidentem Petrem Pavlem?

Byla mi čest! Určitě mě to nadchlo. Líbí se mi na něm, že reprezentuje Českou republiku na profesionální úrovni, tak to má být.

Co vám řekl?

Ptal se mě na specifikaci motorky, co všechno je na budíku, co tam mám za tlačítka. Prohodili jsme pár slov. On je motorkář, to je naše krev!

A jak na vás působí domácí prostředí?

Atmosféra v Mostě, to je jako na mistrovství světa v hokeji. Možná ne až tak velká, ale diváci vám fandí a kulisa je skvělá. Závodníka to nabije.

Pronikne k vám, jak fandí?

Rád bych je přes helmu slyšel, ale bohužel rachot je na motorce tak obrovský, že neslyším nic. Spíš se soustředím na přesná místa, kde brzdit, kde zatočit, kde přidat plyn. Fanoušky jsem si užíval až po odmávnutí závodu.

Jaký pro vás byl?

V první zatáčce jako vždy tlačenice. Našel jsem si dobře tempo, hodně jsem předjížděl, na brzdách exceluju. Využíval jsem toho. Kdybych se přes Cardeluse dostal dřív, mohl bych bojovat o desáté jedenácté místo. Škoda, zapracujeme na tom, i tak skvělý závod.

Jeden z lepších letos?

Bodovali jsme jen v Austrálii, tam se nám povedla top 10, to bylo super. Pak jsem tři závodní víkendy body nezískal, hodně jsme se trápili s nastavením motocyklu. Asi jsme to nějakým způsobem poladili. Navíc mostecká trať mi sedí. Dvanácté místo je odraz od dna.

Čech Ondřej Vostatek v kategorii WorldSSP.

Až za vámi skončili další mladíci Kocourek a Feigl. Bral jste prestižně český souboj?

Spíš bych chtěl, aby jeli i oni výš, asi měli jiná očekávání. Tohle jsou závody mistrovství světa, každým rokem je pole nabité a každým rokem víc a víc konkurenceschopné. Věřím, že v neděli jim nějaký pěkný výsledek padne.

Po závodě jste mluvil s Filipem Salačem, účastníkem MotoGP. Poradil vám něco?

Známe se, jezdíme spolu od malička a občas si spolu zatrénujeme. Pogratuloval mi a nějaké klasické postřehy mi řekl.