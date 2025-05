„Je důležité, že čeští příznivci budou mít komu fandit. Mimo to jsme rádi, že ve střední Evropě zahajujeme sezonu, všichni budou hladoví a budou chtít vidět pořádné motorky,“ uvedl majitel okruhu Josef Zajíček. „Letošním závodem nám končí první pětiletka, už máme podepsaný kontrakt na dalších pět let.“

Divokou kartu pro pátý díl šampionátu dostali Filip Feigl a Jonáš Kocourek ve třídě supersportů a Daniel Tureček v kubatuře supersportů 300. Zatímco Feigl s Turečkem se v Mostě poměřili se světovou elitou už loni, Kocourka čeká ostrý debut.

„Od podzimu dřu na tom, abych o závodním víkendu podal výkon, který bude stát za to. I když nebylo jisté, že dostanu šanci, šel jsem do toho naplno – beru to jako součást cesty k profesionální kariéře,“ uvedl Kocourek, který loni získal titul v sérii Alpe Adria a letos startuje v německém IDM s týmem SP Race Project. „Systematická příprava – fyzická, mentální, reflexní tréninky i hodiny na motorce – mi zabrala většinu přípravného období. Motorku ladíme do detailu a také lidsky nám to s týmem perfektně funguje.“

Feigl byl loni kromě svých výkonů nepřehlédnutelný díky helmě v designu v národních barvách a s portrétem Masaryka z českých bankovek. Tureček před Mostem hlásí: „Půjde o můj první závod v letošní sezoně, takže to nebudu mít vůbec jednoduché. Na žádný výsledek se nechci soustředit. Vím, že celé startovní pole velmi zrychlilo.“

Stálými jezdci šampionátu jsou letos Ondřej Vostatek, který ve třídě supersportů získal zatím 9 bodů, a Petr Svoboda s Filipem Novotným v kategorii supersportů 300. V hlavní kategorii WorldSBK český zástupce chybí, vede Ital Bulega před obhájcem titulu Turkem Razgatlioglem.