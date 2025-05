Podruhé na letošním Giru cyklisté měří síly v závodě proti času. Zatímco první časovka byla spíše neznámou, tentokrát jezdci už trochu vědí, co od ostatních čekat. Vítězství z druhé etapy bude chtít...

Po podzimu ještě věřil, že se zdeptaný tým vzchopí. „A do jara jsme opravdu vstoupili výborně,“ říká František Čupr, výkonný místopředseda představenstva pražské Sparty. „Věřit jsem přestával po...

Našel se střelec. A také příští kapitán? Flek se ocitl mezi legendami a jde příkladem

Od našeho zpravodaje v Dánsku Nakopne turbo, pláchne soupeřům a vmžiku pálí na gólmana. Rychlé úniky, to je jeho doména. Jakub Flek se do nich dostává každý zápas, dění na ledě umí mistrně přečíst. A co je hlavní, v Herningu je...