Začíná evropský seriál. Stříteský změnil parťáka, Cais si naplánoval pět podniků

Oba nechybí na startu Andalusia Rally–Sierra Morena na jihu Španělska, jež začíná v pátek večer superspeciálkou. Účastníky čeká velká fyzická zátěž, teploty mají překročit tropickou třicítku. Na startu bude více než třicet vozů kategorie Rally2.
Předloňský mistr republiky Stříteský koketoval s kontinentálním seriálem už loni, ale sezona nešla podle jeho představ. V Římě dojel desátý, ve zbylých třech soutěžích včetně Barumky havaroval. Nyní je zpět s novým spolujezdcem Ondřejem Krajčou, jenž dosud jezdil s Adamem Březíkem.
„Ondra je zkušený profík, na kterého se mohu absolutně spolehnout,“ libuje si Stříteský, že došlo k obnovení spolupráce z roku 2020. Dál budou jezdit ve Škodě Fabii RS Rally2.
Jejich prioritou bude domácí šampionát, v němž chtějí bojovat o titul. V evropském seriálu by rádi zanechali výraznější stopu. Kromě Španělska je v plánu Polsko, Itálie a samozřejmě domácí Barumka.
„Na testu jsme vyzkoušeli vše, co jsme chtěli. Čeká nás těžší závod, ale jsme perfektně připraveni,“ nepochybuje Stříteský.
Cais na evropských tratích jezdí už od roku 2019, i když loni kromě Barumky zvládl jediný podnik v Chorvatsku. V plánu je všech pět asfaltových podniků, proti Stříteskému je navíc Wales. Vše v barvách indického výrobce pneumatik MRF, který několik let působí na evropských tratích. Český jezdec si toto angažmá zajistil sedmým místem na pobřeží Jadranu. Už tam v jeho barvách startovat a zaujal.
„Jsem rád, že pokračujeme,“ netají se Cais. „Úroveň mistrovství Evropy je zejména na asfaltu mimořádně vysoká a rozhoduje každý detail. Pokaždé chceme být konkurenceschopní a bojovat o dobré výsledky,“ naznačil.
Stejně jako v minulé sezoně pilotuje Hyundai i20 N Rally2, v němž ho doplní slovenský kopilot Igor Bacigál, s nímž už v minulosti spolupracoval. Stejně jako jeho o pět měsíců mladší rival Stříteský má v plánu i kompletní domácí šampionát, kde pro změnu pokračuje s Danielem Trunkátem.
Letošní mistrovství Evropy má jen sedm podniků. Těsně před jeho úvodem totiž vypadla kvůli finančním problémům Maďarská rally, která měla seriál otevřít, a promotérovi už se nepovedlo najít náhradu. Pět asfaltových podniků doplní šotoliny ve Švédsku a Portugalsku.
Soutěžní peleton jako obvykle zavítá v polovině srpna do Zlína. Zatím je předčasné odhadovat, kteří z účastníků Andaluské rally dorazí i na Moravu. Bude záležet na průběžných výsledcích i finančních možnostech. Suninen by ale chybět neměl, má v plánu kompletní sezonu. Stejně tak by měl dorazit nestárnoucí 52letý Ital Giandomenico Basso. Bývalý mistr Evropy startoval ve Zlíně čtyřikrát, poprvé už v roce 2005.