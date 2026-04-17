Začíná evropský seriál. Stříteský změnil parťáka, Cais si naplánoval pět podniků

Tomáš Železník
  11:27
Sedm národních šampionů, k tomu piloti se zkušenostmi z mistrovství světa včetně Fina Suninena, jenž zvládl 42 startů v nejvyšší kategorii WRC a třikrát byl na stupních vítězů. Nový, už 74. ročník evropského šampionátu v rallye slibuje zajímavější podívanou než v minulých letech, navíc s výraznou tuzemskou stopou. Součástí kalendáře je jako obvykle Barum Czech Rally Zlín, většinu asfaltových podniků by navíc měli absolvovat Dominik Stříteský a Erik Cais.
Dominik Stříteský na Maďarské rallye ERC. | foto: Lukáš Chum

Oba nechybí na startu Andalusia Rally–Sierra Morena na jihu Španělska, jež začíná v pátek večer superspeciálkou. Účastníky čeká velká fyzická zátěž, teploty mají překročit tropickou třicítku. Na startu bude více než třicet vozů kategorie Rally2.

Předloňský mistr republiky Stříteský koketoval s kontinentálním seriálem už loni, ale sezona nešla podle jeho představ. V Římě dojel desátý, ve zbylých třech soutěžích včetně Barumky havaroval. Nyní je zpět s novým spolujezdcem Ondřejem Krajčou, jenž dosud jezdil s Adamem Březíkem.

„Ondra je zkušený profík, na kterého se mohu absolutně spolehnout,“ libuje si Stříteský, že došlo k obnovení spolupráce z roku 2020. Dál budou jezdit ve Škodě Fabii RS Rally2.

Jejich prioritou bude domácí šampionát, v němž chtějí bojovat o titul. V evropském seriálu by rádi zanechali výraznější stopu. Kromě Španělska je v plánu Polsko, Itálie a samozřejmě domácí Barumka.

„Na testu jsme vyzkoušeli vše, co jsme chtěli. Čeká nás těžší závod, ale jsme perfektně připraveni,“ nepochybuje Stříteský.

Slavnostní start Barum Czech Rally Zlín na náměstí Míru. Dominik Stříteský.

Cais na evropských tratích jezdí už od roku 2019, i když loni kromě Barumky zvládl jediný podnik v Chorvatsku. V plánu je všech pět asfaltových podniků, proti Stříteskému je navíc Wales. Vše v barvách indického výrobce pneumatik MRF, který několik let působí na evropských tratích. Český jezdec si toto angažmá zajistil sedmým místem na pobřeží Jadranu. Už tam v jeho barvách startovat a zaujal.

„Jsem rád, že pokračujeme,“ netají se Cais. „Úroveň mistrovství Evropy je zejména na asfaltu mimořádně vysoká a rozhoduje každý detail. Pokaždé chceme být konkurenceschopní a bojovat o dobré výsledky,“ naznačil.

Stejně jako v minulé sezoně pilotuje Hyundai i20 N Rally2, v němž ho doplní slovenský kopilot Igor Bacigál, s nímž už v minulosti spolupracoval. Stejně jako jeho o pět měsíců mladší rival Stříteský má v plánu i kompletní domácí šampionát, kde pro změnu pokračuje s Danielem Trunkátem.

Letošní mistrovství Evropy má jen sedm podniků. Těsně před jeho úvodem totiž vypadla kvůli finančním problémům Maďarská rally, která měla seriál otevřít, a promotérovi už se nepovedlo najít náhradu. Pět asfaltových podniků doplní šotoliny ve Švédsku a Portugalsku.

Soutěžní peleton jako obvykle zavítá v polovině srpna do Zlína. Zatím je předčasné odhadovat, kteří z účastníků Andaluské rally dorazí i na Moravu. Bude záležet na průběžných výsledcích i finančních možnostech. Suninen by ale chybět neměl, má v plánu kompletní sezonu. Stejně tak by měl dorazit nestárnoucí 52letý Ital Giandomenico Basso. Bývalý mistr Evropy startoval ve Zlíně čtyřikrát, poprvé už v roce 2005.

