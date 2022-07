Lacko na Nürburgringu dvakrát neudržel třetí místo, průběžně je čtvrtý

Sedmatřicetiletý Lacko byl v kvalifikaci třetí a do hlavního závodu odstartoval z druhé řady. Zpočátku se držel na třetím místě, ale poté klesl až na šestou pozici. V závěru dokázal předstihnout Stephanii Halmovou z Německa.

„Zápas začal dobře, v prvních dvou třech zatáčkách se mi to podařilo udržet, ale pak mě začaly opět zlobit brzdy a na cílové rovince se mi podařilo, jako již poněkolikáté, probrzdit a v ten moment mě předjeli Albacete a Halmová. Poté jsem se to už snažil jen udržet, ale ještě mě předjel Kiss. Naštěstí jsem ještě v posledním kole předjel Stefy,“ řekl Lacko.

Pro vítězství si dojel Němec Jochen Hahn, jenž se na Nürburgringu posunul na průběžně druhé místo v ME za suverénem letošní sezony Norbertem Kissem z Maďarska.

Ve druhé nedělní jízdě se Lacko držel na třetí pozici výrazně déle, ve druhé polovině závodu ale neodolal Kissovu tlaku a klesl na čtvrté místo. Pro vítězství v handicapovém závodě si dojel Brit Jamie Anderson.

„Byl to docela zajímavý závod. Dlouho jsem dokázal za sebou držet Norbyho, ale stejně jako v předešlém závodě mě nakonec předjel. Pak jsem se snažil útočit na Stefy, ale bohužel už se mi to nepodařilo,“ uvedl jediný český pravidelný účastník ME.

Evropský šampionát bude pokračovat pátým dílem na začátku září v Mostu. „Máme za sebou polovinu sezony a těžko se to hodnotí, jsou tam pozitiva i negativa. Nechejme se překvapit, co nás čeká ve druhé polovině, a koukejme se dopředu. Věřím, že už v Mostě budeme bojovat o nejvyšší příčky,“ dodal Lacko.