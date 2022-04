Jen ať se nedrbeme na hlavě. Buggyra má v tahačích zlaté ambice

„Doufám, že se máme na co těšit. Téo zrychluje, v což jsme doufali. A je vidět, že ho vedeme správným směrem. Vypadá to, že letos budeme silný tým,“ cítí jednička stáje Lacko, evropský šampion z roku 2017 a loni bronzový trucker.

Buggyra v tomto týdnu testuje v Mostě stejně jako někteří konkurenti. „Téo zkoušel i moje auto, aby chytil nějaký cit, já zase jezdil v jeho tahači a přenastavil mu ho, abych mu pomohl. Posouváme se oba dva,“ libuje si Lacko.

Z loni tříčlenné sestavy vypadla Aliyyah Kolocová, jedna z dcer šéfa stáje Martina Koloce. „Rozhodla se, že trucky nepojede, zaměřuje se na rallye a seriály GT a NASCAR,“ osvětluje Jan Kalivoda, marketingový manažer Buggyry. „Logisticky a manažersky je jednodušší starat se o dvě auta, bude to ku prospěchu.“

Ambice Buggyry sahají tradičně na stupně vítězů. „Cílem je v případě Adama boj o titul, chceme vyhrát,“ netají Kalivoda. „Konkurence je zase silná. Mezi kandidáty na zlato patří Kiss, Lenz, Hahn, jehož syn pojede taky, Albacete. A možná i Reinert, ale u něj záleží, jak se vyspí.“

Šampionát má osm zastávek, vrací se Slovakia ring, po covidu a povodních i nejnavštěvovanější víkend na Nürburgringu. A zářijový Most bude slavnostní, Czech Truck Prix má třicetileté jubileum.

„Vracíme se do starých kolejí. A vypadá to, že přichystaní budeme,“ těší se Lacko. „Ale jak já vždycky říkám: na prvním testování jsme pokaždé rychlí a pak přijedeme na první závody a začneme se drbat na hlavě. Doufám, že to tentokrát eliminujeme, budeme rychlí na prvním víkendu i dál v sezoně.“

Vůz doznal změn na nápravě, brzdách, motor dostal výkon navíc. „Auto se snažíme dát do nejlepšího stavu, do stavu A+. Ale jak teď v Mostě vidíme, ani ostatní týmy nespí,“ pozoruje Lacko.