Český jezdec týmu Elf Marc VDS zaostal za nejrychlejším mužem dne Danielem Holgadem ze Španělska o 769 tisícin sekundy. Holgado kvalifikačním triumfem navázal na závod v Barceloně, který před týdnem vyhrál.
Ve sprintu MotoGP poprvé v sezoně nezvítězil jeden ze španělských bratrů Márquezových. Suverén MS Marc měl pád, Álex dojel druhý za Italem Marcem Bezzecchim.
Salač v Misanu startuje poté, co v katalánské Grand Prix upadl a inkasoval úder motocyklem do hlavy. Z ošklivě vyhlížející nehody vyvázl bez vážnějších následků a po necelém týdnu si v pátečním tréninku dvanáctým časem zajistil přímý postup do druhé části sobotní kvalifikace. V ní ale neporazil žádného soupeře, od první desítky jej dělila více než půlsekunda.
Marc Márquez vyhrál 13 z dosavadních 14 sprintů v sezoně a osm posledních, na italském okruhu ale jeho sérii ukončil pád po jezdecké chybě. Už v dopoledních jízdách si šestinásobný mistr světa MotoGP nevybojoval na roštu pozici v první řadě, ale brzy po startu zkráceného závodu se ze čtvrtého místa probil hned za vítěze kvalifikace Bezzecchiho. Na zemi pak skončil v šestém ze 13 kol nedlouho poté, co se posunul do čela.
Álex, který vyhrál před Marcem květnový sprint v Silverstonu, už na domácí hvězdu útočil marně. Prohrál s ním o rovnou sekundu, čtvrtý muž průběžné klasifikace Bezzecchi zkompletoval ve sprintu letošní pódiová umístění po druhém místě na Sachsenringu a třetím v Assenu. Na stupních vítězů je doplnil další Ital Fabio Di Giannantonio, který zopakoval výsledky z Barcelony a Silverstonu.
Navzdory výpadku vede Marc Márquez šampionát stále s komfortním náskokem 173 bodů před Álexem a míří k zisku titulu po šesti letech. Třetí Francesco Bagnaia v domácím závodě nebodoval.
Velká cena San Marina v Misanu
Závod mistrovství světa silničních motocyklů
Kvalifikace:
Moto2: 1. Holgado (Šp./Kalex) 1:34,216, 2. Vietti (It./Boscoscuro) -0,040, 3. González (Šp./Kalex) -0,075, ...18. Salač (ČR/Boscoscuro) -0,769.
MotoGP: 1. Bezzecchi (It./Aprilia) 1:30,134, 2. Á. Márquez (Šp./Ducati) -0,088, 3. Quartararo (Fr./Yamaha) -0,094.
Sprint MotoGP: 1. Bezzecchi 19:52,966, 2. Á. Márquez -1,000, 3. Di Giannantonio (It./Ducati) -2,551.