Salačovi kvalifikace v Misanu nevyšla, do závodu Moto2 vyrazí ze šesté řady

  15:44
Filip Salač obsadil v kvalifikaci na nedělní Velkou cenu San Marina v Misanu až 18. místo a po vyrovnání nejhoršího letošního výsledku vyrazí do závodu Moto2 ze šesté řady.

Filip Salač na okruhu v Misanu | foto: Roberto Tommasini/NurPhoto / Shutterstock Editorial Profimedia.cz

Český jezdec týmu Elf Marc VDS zaostal za nejrychlejším mužem dne Danielem Holgadem ze Španělska o 769 tisícin sekundy. Holgado kvalifikačním triumfem navázal na závod v Barceloně, který před týdnem vyhrál.

Ve sprintu MotoGP poprvé v sezoně nezvítězil jeden ze španělských bratrů Márquezových. Suverén MS Marc měl pád, Álex dojel druhý za Italem Marcem Bezzecchim.

Salač v Misanu startuje poté, co v katalánské Grand Prix upadl a inkasoval úder motocyklem do hlavy. Z ošklivě vyhlížející nehody vyvázl bez vážnějších následků a po necelém týdnu si v pátečním tréninku dvanáctým časem zajistil přímý postup do druhé části sobotní kvalifikace. V ní ale neporazil žádného soupeře, od první desítky jej dělila více než půlsekunda.

Marc Márquez vyhrál 13 z dosavadních 14 sprintů v sezoně a osm posledních, na italském okruhu ale jeho sérii ukončil pád po jezdecké chybě. Už v dopoledních jízdách si šestinásobný mistr světa MotoGP nevybojoval na roštu pozici v první řadě, ale brzy po startu zkráceného závodu se ze čtvrtého místa probil hned za vítěze kvalifikace Bezzecchiho. Na zemi pak skončil v šestém ze 13 kol nedlouho poté, co se posunul do čela.

Álex, který vyhrál před Marcem květnový sprint v Silverstonu, už na domácí hvězdu útočil marně. Prohrál s ním o rovnou sekundu, čtvrtý muž průběžné klasifikace Bezzecchi zkompletoval ve sprintu letošní pódiová umístění po druhém místě na Sachsenringu a třetím v Assenu. Na stupních vítězů je doplnil další Ital Fabio Di Giannantonio, který zopakoval výsledky z Barcelony a Silverstonu.

Navzdory výpadku vede Marc Márquez šampionát stále s komfortním náskokem 173 bodů před Álexem a míří k zisku titulu po šesti letech. Třetí Francesco Bagnaia v domácím závodě nebodoval.

Velká cena San Marina v Misanu

Závod mistrovství světa silničních motocyklů

Kvalifikace:
Moto3: 1. Perrone (Arg./KTM) 1:40,328, 2. Kelso -0,025, 3. Roulstone (oba Austr./KTM) -0,092.

Moto2: 1. Holgado (Šp./Kalex) 1:34,216, 2. Vietti (It./Boscoscuro) -0,040, 3. González (Šp./Kalex) -0,075, ...18. Salač (ČR/Boscoscuro) -0,769.

MotoGP: 1. Bezzecchi (It./Aprilia) 1:30,134, 2. Á. Márquez (Šp./Ducati) -0,088, 3. Quartararo (Fr./Yamaha) -0,094.

Sprint MotoGP: 1. Bezzecchi 19:52,966, 2. Á. Márquez -1,000, 3. Di Giannantonio (It./Ducati) -2,551.
Průběžné pořadí MS: 1. M. Márquez (Šp./Ducati) 487, 2. Á. Márquez 314, 3. Bagnaia (It./Ducati) 237, 4. Bezzecchi 209, 5. Acosta (Šp./KTM) 188, 6. Di Giannantonio 168.

Výsledky

