Ve světovém závodě MiniGP ve Valencii dojel osmý, ale Durdis se durdil

Do Valencie se kvalifikovalo 33 nejlepších jezdců do 14 let z celého světa. A potkávali hvězdy z MotoGP.

„Těsně před startem dokonce za Romanem přišel Fabio Quartararo a popřál mu hodně štěstí. Roman byl nadšený a vůbec nechápal, že za ním přišel,“ zmínil Pešek úřadujícího mistra světa z Francie, který patří mezi Durdisovy idoly.

Na osmé místo si Durdis zadělal v kvalifikaci. „Časově byl na tom Roman v závodě okolo třetího místa, jenže v kvalifikaci dojel v uvozovkách až sedmý a vzhledem k tomu, že trať nebyla ideální pro předjíždění, tak umístění v cíli bylo skoro totožné jako na startu,“ vysvětlil Pešek.

Úroveň startovního pole však hodnotil vysoko. „Byla extrémní. Loňský vítěz skončil až pátý. Chtěli jsme umístění v elitní pětce, ale pro Romana to byl dosud největší závod, obrovská škola. Příští rok se budeme chtít kvalifikovat znovu, budeme bojovat,“ slibuje Durdisův kouč.