Můj poslední Dakar? Pere se to ve mně. Příště možná v jiné roli, hloubá Engel

„Jsem strašně rád, že jsem závod dokončil. V půlce to nevypadalo, měl jsem technické problémy, ale zvládl jsem to. Ke konci Dakaru jsem zabojoval, našel v sobě energii a myslím, že se nemám za co stydět,“ řekl závodník z Josefova Dolu v Jizerských horách v cíli rallye.

„Nebýt potíží s technikou, bylo by to na top 20, ale každý měl nějaký problém. Ten můj byl bohužel takový, že jsem se rozhodoval, jestli budu vůbec pokračovat, nebo ne. Za třiadvacáté místo jsem nakonec rád,“ dodal pro server Dakar mobilem Engel, jehož nejlepším dakarským výsledkem tak zůstává 15. místo z roku 2019.

Tým Orion Moto Racing Group, jehož je Engel členem, letos v Saúdské Arábii zažil dost smolné chvíle. Kvůli technickým problémům musel předčasně odstoupit největší český favorit mezi motorkáři Martin Michek. Porucha motoru pak v jedné etapě zastavila i Martina Prokeše. Engel však nástrahy překonal a udržel týmový prapor vysoko.

„Milanovi bych dal jedničku a pět hvězdiček za to, jak si dokázal poradit s těmi problémy. Konstantním výkonem se dostal do cíle. A v posledním dni stačil na motokrosaře, i když je to rodilý endurák. Smekám před ním, jakou ukázal vůli,“ řekl šéf týmu Ervín Krajčovič.

Milan Engel teď zvažuje svou dakarskou budoucnost na motocyklu. „Pere se to ve mně. Už minulý rok jsem říkal, že tohle bude můj poslední Dakar za řidítky,“ uvažuje Engel. „Už jsem riskoval dost a jsem rád, že jsem to přežil. Za jedenáct Dakarů jsem měl díkybohu jen jeden velký pád, kdy jsem utrpěl kompresní zlomeninu páteře a naštěstí jsem neskončil na vozíčku, ale pádů, kdy jsem měl otřes mozku, byly mraky.“

Engel přemýšlí, že by v rámci Dakaru mohl v budoucnu zúročit své zkušenosti v jiné roli. „Když člověk jede v autě, něco ho přece jen chrání. Ale emoce na konci Dakaru jsou vždycky jiné než v půlce roku. Srdcem jsem motorkář a vždycky budu. Uvidíme, co přijde.“

Letošní Rallye Dakar úspěšně dokončili i další dva motocyklisté z Libereckého kraje. Jaromír Romančík z Mníšku dojel těsně za Engelem na 24. místě, v kategorii bez asistence byl třetí. Liberecký matador David Pabiška dokončil závod na 36. příčce a sedmý mezi jezdci bez asistence.